Βαλλιστικό πύραυλο προς τη Θάλασσα της Ιαπωνίας εκτόξευσε η Βόρεια Κορέα
Την πληροφορία επιβεβαίωσαν οι νοτιοκορεατικές Αρχές και το γραφείο της Ιαπωνίδας πρωθυπουργού
Η Βόρεια Κορέα προχώρησε στην εκτόξευση τα ξημερώματα της Κυριακής τουλάχιστον ενός βαλλιστικού πυραύλου προς την κατεύθυνση της Θάλασσας της Ιαπωνίας, ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Νότιας Κορέας.
Το ιαπωνικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι εντόπισε την εκτόξευση φερόμενου βαλλιστικού πυραύλου, που κατέπεσε περί τις 08:08 (τοπική ώρα, 01:08 ώρα Ελλάδας), χωρίς να διευκρινίσει πού.
Η πυραυλική δοκιμή καταγράφεται καθώς ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν έχει τελευταία πολύ ορατή παρουσία στις προσπάθειες της χώρας του να ενισχύσει και να εκσυγχρονίσει το οπλοστάσιό της. Επισκέφθηκε ναυπηγείο όπου κατασκευάζεται υποβρύχιο με πυρηνική πρόωση, διέταξε να αυξηθεί η εθνική παραγωγή πυραύλων και η κατασκευή εργοστασίων για την παραγωγή στρατιωτικού υλικού, επέβλεψε τη δοκιμή δυο πυραύλων τύπου κρουζ μακρού βεληνεκούς και μίλησε για την ισχύ νέων πολλαπλών εκτοξευτήρων ρουκετών.
Γενικά, η Πιονγκγιάνγκ έχει επιταχύνει τις οπλικές δοκιμές της τα τελευταία χρόνια. Προχώρησε στην προηγούμενη δοκιμή βαλλιστικού πυραύλου στις 6 Νοεμβρίου, αφού ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε πράσινο φως σε σχέδιο της Νότιας Κορέας να ναυπηγήσει δικό της πυρηνοκίνητο υποβρύχιο.
Η Πιονγκγιάνγκ, σύμφωνα με αναλυτές, έχει σκοπό να βελτιωθούν οι δυνατότητές της να εξαπολύει πλήγματα ακριβείας, να δοκιμάσει όπλα προς εξαγωγή στη Ρωσία και να δείξει πως αψηφά τις ΗΠΑ και τη Νότια Κορέα.
Τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να διεξαχθεί το πρώτο συνέδριο του Κόμματος Εργατών της Κορέας, του μοναδικού στη Βόρεια Κορέα, έπειτα από πέντε χρόνια, που θα είναι επικεντρωμένο στην οικονομική και αμυντική πολιτική. Ο Κιμ επισκέφθηκε χθες εργοστάσιο παραγωγής τακτικών κατευθυνόμενων όπλων, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA, προσθέτοντας ότι διέταξε να αυξηθεί το παραγωγικό δυναμικό 2,5 φορές.
