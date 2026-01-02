«Στροφή» για σταρ του Only Fans που έγινε διάσημη κάνοντας σεξ με 100 άτομα σε μια μέρα, πόσταρε βίντεο από τη βάπτισή της
«Στροφή» για σταρ του Only Fans που έγινε διάσημη κάνοντας σεξ με 100 άτομα σε μια μέρα, πόσταρε βίντεο από τη βάπτισή της
«Η καριέρα μου έχει περάσει σε δεύτερο πλάνο» δήλωσε η Λίλι Φίλιπς σε συνέντευξή της
Η Λίλι Φίλιπς, δημιουργός ερωτικού περιεχομένου στην πλατφόρμα OnlyFans που προκάλεσε αίσθηση όταν ανακοίνωσε ότι συνευρέθηκε ερωτικά με 100 άνδρες μέσα σε μία ημέρα για χάρη του content της - και ότι σκόπευε να επαναλάβει τον «μαραθώνιο» και με 1000 άνδρες - φαίνεται να αλλάζει σελίδα στη ζωή της.
Η νεαρή γυναίκα πόσταρε πρόσφατα φωτογραφίες από τη βάπτισή της στον λογαριασμό της στο Instagram και μίλησε στην εφημερίδα Daily Star για την απόφασή της να αναθερμάνει τη σχέση της με τη θρησκεία, βάζοντας για κάποιο καιρό στην άκρη την καριέρα της.
Στη συνέντευξή της η ίδια αναφέρει ότι βαπτίστηκε την περασμένη Κυριακή, περιγράφοντας την εμπειρία ως ιδιαίτερα σημαντική σε προσωπικό επίπεδο. «Πάντα ήμουν χριστιανή. Είχα βαπτιστεί μωρό και μεγαλώσαμε πηγαίνοντας στην εκκλησία. Ένα μέλος της οικογένειάς μας ήταν ιερέας, οπότε η σχέση μας με τον χριστιανισμό ήταν αρκετά στενή», σημείωσε, εξηγώντας ότι τα τελευταία χρόνια είχε απομακρυνθεί από την πίστη της.
«Η βάπτιση ήταν πολύ όμορφη εμπειρία. Ήταν ένας τρόπος να αποκαταστήσω τη σχέση μου με τον Θεό, η οποία είχε παρεκκλίνει για αρκετό καιρό», δήλωσε. Όπως εξήγησε, οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις και τα συχνά ταξίδια δεν της επιτρέπουν να πηγαίνει τακτικά στην εκκλησία, ωστόσο η προσευχή παραμένει μέρος της καθημερινότητάς της. «Προσεύχομαι, συνήθως για πέντε έως δέκα λεπτά. Δεν χρειάζεται να βρίσκομαι σε εκκλησία. Μερικές φορές απλώς μιλάω με τον Θεό το βράδυ, στο κρεβάτι», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Όταν ρωτήθηκε τι σημαίνει αυτή η αλλαγή για την επαγγελματική της πορεία, η Λίλι Φίλιπς τόνισε ότι το ερωτικό περιεχόμενο «έχει σίγουρα περάσει σε δεύτερο πλάνο». «Προσπαθώ ακόμη να το ξεκαθαρίσω μέσα μου, αλλά θέλω να δώσω προτεραιότητα σε άλλα πράγματα στο 2026», είπε, χωρίς να διευκρινίσει αν σκοπεύει να αποσυρθεί πλήρως από τον χώρο.
Το προηγούμενο διάστημα η ίδια είχε μιλήσει ανοιχτά για τη σεξουαλική της ταυτότητα, αποκαλύπτοντας ότι είναι αμφιφυλόφιλη και ότι μπορεί να φανταστεί το μέλλον της δίπλα σε γυναίκα. Αν και μέχρι σήμερα διατηρούσε χαμηλό προφίλ όσον αφορά την προσωπική της ζωή, δήλωσε ότι αισθάνεται άνετα να εξερευνήσει νέες εμπειρίες και σχέσεις.
Η νεαρή γυναίκα πόσταρε πρόσφατα φωτογραφίες από τη βάπτισή της στον λογαριασμό της στο Instagram και μίλησε στην εφημερίδα Daily Star για την απόφασή της να αναθερμάνει τη σχέση της με τη θρησκεία, βάζοντας για κάποιο καιρό στην άκρη την καριέρα της.
Lily Philips gets baptised. If she is serious then good for her but if this is just a stunt shame on her.pic.twitter.com/tRlejH9hyQ— The Clips 🖥️ (@SendTheClips) January 1, 2026
Στη συνέντευξή της η ίδια αναφέρει ότι βαπτίστηκε την περασμένη Κυριακή, περιγράφοντας την εμπειρία ως ιδιαίτερα σημαντική σε προσωπικό επίπεδο. «Πάντα ήμουν χριστιανή. Είχα βαπτιστεί μωρό και μεγαλώσαμε πηγαίνοντας στην εκκλησία. Ένα μέλος της οικογένειάς μας ήταν ιερέας, οπότε η σχέση μας με τον χριστιανισμό ήταν αρκετά στενή», σημείωσε, εξηγώντας ότι τα τελευταία χρόνια είχε απομακρυνθεί από την πίστη της.
«Η βάπτιση ήταν πολύ όμορφη εμπειρία. Ήταν ένας τρόπος να αποκαταστήσω τη σχέση μου με τον Θεό, η οποία είχε παρεκκλίνει για αρκετό καιρό», δήλωσε. Όπως εξήγησε, οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις και τα συχνά ταξίδια δεν της επιτρέπουν να πηγαίνει τακτικά στην εκκλησία, ωστόσο η προσευχή παραμένει μέρος της καθημερινότητάς της. «Προσεύχομαι, συνήθως για πέντε έως δέκα λεπτά. Δεν χρειάζεται να βρίσκομαι σε εκκλησία. Μερικές φορές απλώς μιλάω με τον Θεό το βράδυ, στο κρεβάτι», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Όταν ρωτήθηκε τι σημαίνει αυτή η αλλαγή για την επαγγελματική της πορεία, η Λίλι Φίλιπς τόνισε ότι το ερωτικό περιεχόμενο «έχει σίγουρα περάσει σε δεύτερο πλάνο». «Προσπαθώ ακόμη να το ξεκαθαρίσω μέσα μου, αλλά θέλω να δώσω προτεραιότητα σε άλλα πράγματα στο 2026», είπε, χωρίς να διευκρινίσει αν σκοπεύει να αποσυρθεί πλήρως από τον χώρο.
Το προηγούμενο διάστημα η ίδια είχε μιλήσει ανοιχτά για τη σεξουαλική της ταυτότητα, αποκαλύπτοντας ότι είναι αμφιφυλόφιλη και ότι μπορεί να φανταστεί το μέλλον της δίπλα σε γυναίκα. Αν και μέχρι σήμερα διατηρούσε χαμηλό προφίλ όσον αφορά την προσωπική της ζωή, δήλωσε ότι αισθάνεται άνετα να εξερευνήσει νέες εμπειρίες και σχέσεις.
Μιλώντας στη Mirror, ανέφερε ότι στη σύγχρονη εποχή το να είναι κανείς bisexual αντιμετωπίζεται με μεγαλύτερη αποδοχή. «Δεν διαφέρει πολύ από το να βγαίνεις με ετεροφυλόφιλους ανθρώπους. Ο κόσμος είναι πιο ανοιχτός και δεν έχω νιώσει κριτική», δήλωσε, προσθέτοντας ότι για την ίδια «είναι απλώς σαν να βγαίνεις με αγόρια».
Η νέα αυτή πλευρά της ζωής της αναμένεται να παρουσιαστεί και τηλεοπτικά, μέσα από τη συμμετοχή της στο ριάλιτι γνωριμιών Blind Matchmakers του ITV. Σε αντίθεση με άλλα δημοφιλή προγράμματα γνωριμιών, οι συμμετέχοντες έχουν καλυμμένα τα μάτια και καλούνται να βασιστούν αποκλειστικά στη φωνή, την προσωπικότητα, το χιούμορ και την αυτοπεποίθηση, αναζητώντας μια πιο ουσιαστική σύνδεση πέρα από την εξωτερική εμφάνιση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα