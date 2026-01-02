«Στροφή» για σταρ του Only Fans που έγινε διάσημη κάνοντας σεξ με 100 άτομα σε μια μέρα, πόσταρε βίντεο από τη βάπτισή της

Μιλώντας στη Mirror, ανέφερε ότι στη σύγχρονη εποχή το να είναι κανείς bisexual αντιμετωπίζεται με μεγαλύτερη αποδοχή. «Δεν διαφέρει πολύ από το να βγαίνεις με ετεροφυλόφιλους ανθρώπους. Ο κόσμος είναι πιο ανοιχτός και δεν έχω νιώσει κριτική», δήλωσε, προσθέτοντας ότι για την ίδια «είναι απλώς σαν να βγαίνεις με αγόρια».Η νέα αυτή πλευρά της ζωής της αναμένεται να παρουσιαστεί και τηλεοπτικά, μέσα από τη συμμετοχή της στο ριάλιτι γνωριμιών Blind Matchmakers του ITV. Σε αντίθεση με άλλα δημοφιλή προγράμματα γνωριμιών, οι συμμετέχοντες έχουν καλυμμένα τα μάτια και καλούνται να βασιστούν αποκλειστικά στη φωνή, την προσωπικότητα, το χιούμορ και την αυτοπεποίθηση, αναζητώντας μια πιο ουσιαστική σύνδεση πέρα από την εξωτερική εμφάνιση.