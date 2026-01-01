Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Φιντάν και Ουμέροφ συναντήθηκαν στην Άγκυρα με φόντο το ουκρανικό
Φιντάν και Ουμέροφ συναντήθηκαν στην Άγκυρα με φόντο το ουκρανικό
Ο πρώην υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας και βασικός της διαπραγματευτής είχε συνάντηση και με τον αρχηγό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Τουρκίας
Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και ο Αρχηγός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Τουρκίας (MIT) Ιμπραήμ Καλίν είχαν συνομιλίες με τον Ρουστέμ Ουμέροφ, επικεφαλής των διαπραγματεύσεων στο ουκρανικό και Γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, σηματοδοτώντας την πρώτη διπλωματική επαφή μεταξύ των δύο χωρών για τη νέα χρονιά.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, η συνάντηση με τον Φιντάν πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα την Πέμπτη.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο πλευρές συζήτησαν πιθανά βήματα για την επίτευξη ειρήνης, τις τελευταίες εξελίξεις στις διαπραγματευτικές διαδικασίες και πιθανές πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη στο περιφερειακό περιβάλλον.
Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν επίσης στην απελευθέρωση Ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου που κρατούνται στη Ρωσία, καθώς και για τις τρέχουσες και πιθανές προσπάθειες ανταλλαγής κρατουμένων μεταξύ των μερών.
Ο Καλίν και ο Ούμεροφ συμφώνησαν να συνεχίσουν τη συστηματική συνεργασία μεταξύ Τουρκίας και Ουκρανίας στο πλαίσιο των υφιστάμενων μηχανισμών συνεργασίας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, η συνάντηση με τον Φιντάν πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα την Πέμπτη.
Σχέσεις συνεργασίας και με το ΚίεβοΌπως αναφέρει το TRT, δεν αποκαλύφθηκαν λεπτομέρειες από το τι συζήτησαν οι δύο αξιωματούχοι, αλλά οι συνομιλίες ήρθαν σε μια στιγμή αυξανόμενης διεθνούς αισιοδοξίας ότι η ανανεωμένη διπλωματική δυναμική θα μπορούσε να βοηθήσει στην επίτευξη του τερματισμού του σχεδόν τετραετούς πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η Τουρκία, η οποία διατηρεί σχέσεις συνεργασίας τόσο με τη Μόσχα όσο και με το Κίεβο, έχει τοποθετηθεί ως βασικός μεσολαβητής από την έναρξη της σύγκρουσης, πιέζοντας για προσπάθειες κατάπαυσης του πυρός, ανταλλαγές κρατουμένων και διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.
Minister of Foreign Affairs @HakanFidan met with Rustem Umerov, Secretary of the National Security and Defense Council of Ukraine, in Ankara. pic.twitter.com/RzGeWftPVX— Turkish MFA (@MFATurkiye) January 1, 2026
Συνάντηση με τον Ιμπραήμ ΚαλίνΗ συνάντηση του Ουμέροφ με τον Καλίν επικεντρώθηκε σε αξιολογήσεις της τρέχουσας κατάστασης ασφαλείας στην Ουκρανία, καθώς και της συνεχιζόμενης σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και των περιφερειακών και παγκόσμιων επιπτώσεών της, σύμφωνα με πηγές.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο πλευρές συζήτησαν πιθανά βήματα για την επίτευξη ειρήνης, τις τελευταίες εξελίξεις στις διαπραγματευτικές διαδικασίες και πιθανές πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη στο περιφερειακό περιβάλλον.
Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν επίσης στην απελευθέρωση Ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου που κρατούνται στη Ρωσία, καθώς και για τις τρέχουσες και πιθανές προσπάθειες ανταλλαγής κρατουμένων μεταξύ των μερών.
Ο Καλίν και ο Ούμεροφ συμφώνησαν να συνεχίσουν τη συστηματική συνεργασία μεταξύ Τουρκίας και Ουκρανίας στο πλαίσιο των υφιστάμενων μηχανισμών συνεργασίας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα