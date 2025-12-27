Στην Αθήνα του 2025, η μετακίνηση για όσους επιλέγουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς των Συγκοινωνιών Αθηνών έχει αποκτήσει έναν πιο χαλαρό ρυθμό. Λιγότερο ψάξιμο για εισιτήρια, λιγότερες ουρές, λιγότερο άγχος, αρκεί να βγάλεις από το πορτοφόλι σου μια οποιαδήποτε τραπεζική κάρτα.
Δύο ακόμη ουκρανικές πόλεις κατέλαβε η Ρωσία
Πιέζει στρατιωτικά η Μόσχα την παραμονή της συνάντησης Τραμπ-Ζελένσκι
Ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τις πόλεις Μίρνοχραντ και Χουλιαϊπόλε στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε το Σάββατο η Μόσχα, εν μέσω προέλασης στο μέτωπο του πολέμου την παραμονή της συνάντησης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έλαβε αναφορά από τον αρχηγό του ρωσικού γενικού επιτελείου στρατού Βαλέρι Γκεράσιμοφ ότι «οι πόλεις Ντιμίτροφ (η ρωσική ονομασία του Μίρνοχραντ) και Χουλιαϊπόλε απελευθερώθηκαν».
Το Μίρνοχραντ βρίσκεται στην ουκρανική επαρχία Ντονέτσκ και η Χουλιαϊπόλε στο ανατολικό τμήμα της επαρχίας Ζαπορίζια.
