Εννέα συλλήψεις στην Ιταλία για οικονομική στήριξη της Χαμάς: Συγκέντρωσαν 7 εκατ. ευρώ
ΚΟΣΜΟΣ
Τα χρήματα αποστέλλονταν μέσω οργανώσεων οι οποίες, επισήμως, δραστηριοποιούνταν στον τομέα του εθελοντισμού

Η ιταλική αστυνομία και το ειδικό σώμα της οικονομικής αστυνομίας της χώρας σε επιχείρησή τους πραγματοποίησαν εννέα συλλήψεις με την κατηγορία χρηματοδότησης της Χαμάς με συνολικά 7 εκατομμύρια ευρώ.

Τα χρήματα, σύμφωνα με την ιταλική Δικαιοσύνη, αποστέλλονταν μέσω οργανώσεων οι οποίες, επισήμως, δραστηριοποιούνταν στον τομέα του εθελοντισμού και της αποστολής βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό.

Κατά την σημερινή επιχείρηση συνελήφθη και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Παλαιστινίων της Ιταλίας, Μοχάμαντ Χανούν.

Σύμφωνα με τους Ιταλούς εισαγγελείς, το συγκεκριμένο σύστημα κεκαλυμμένης χρηματοδότησης της Χαμάς, λειτούργησε για συνολικά 20 χρόνια. Την επιχείρηση συντόνισε η Εθνική Εισαγγελία κατά της Μαφίας και της Τρομοκρατίας, σε συνεργασία με την εισαγγελία της Γένοβας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο Χανούν ήταν ένα από τα ηγετικά στελέχη της Χαμάς και φέρεται να χρησιμοποίησε πάνω από το 70% των χρημάτων που εξασφάλισε κατά την διάρκεια εκστρατειών υπέρ του άμαχου παλαιστινιακού πληθυσμού, για την άμεση, οικονομική στήριξη της Χαμάς ή οργανώσεων που συνδέονται έμμεσα με αυτήν.
