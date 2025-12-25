Ένας υπερτυχερός κέρδισε 1,8 δισ. δολάρια στο τζακπότ του Powerball, το τέταρτο μεγαλύτερο ποσό στην ιστορία της λοταρίας

Τέλος σε μια τρίμηνη περίοδο χωρίς νικητή έβαλε το Powerball την παραμονή των Χριστουγέννων,το τέταρτο μεγαλύτερο στην ιστορία της λοταρίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης της Τετάρτης ήταν. Το έπαθλο προέκυψε έπειτα από 46 συνεχόμενες κληρώσεις χωρίς νικητή που να έχει μαντέψει και τους έξι αριθμούς.Η τελευταία φορά που αναδείχθηκε νικητής τζακπότ στο PowerballΣύμφωνα με την εταιρεία του παιχνιδιού, η τελευταία νίκη τζακπότ την παραμονή των Χριστουγέννων, ενώ άλλες τέσσερις φορές νικητής έχει αναδειχθεί ανήμερα των Χριστουγέννων, με πιο πρόσφατη το 2013.Οι πιθανότητες να κερδίσει κανείς το κορυφαίο έπαθλο στο Powerball είναι 1 στις 292,2 εκατομμύρια, κάτι που εξηγεί γιατί τα τζακπότ αυξάνονται σε τόσο μεγάλα ποσά όταν δεν υπάρχει νικητής. Οι υπεύθυνοι της λοταρίας σημειώνουν, πάντως, ότι υπάρχουν πολύ καλύτερες πιθανότητες για τα μικρότερα έπαθλα του παιχνιδιού.Ο νικητής μπορεί να επιλέξει είτε την καταβολή του ποσού σε 30 πληρωμές μέσα σε 29 χρόνια μέσω προσόδου είτε την εφάπαξ καταβολή. Για τη συγκεκριμένη κλήρωση, η εφάπαξ πληρωμή θα ανερχόταν σε περίπου 735,3 εκατομμύρια δολάρια, πριν από φόρους, επιλογή που προτιμούν σχεδόν πάντα οι νικητές.Τα δελτία Powerball κοστίζουν 2 δολάρια και το παιχνίδι διεξάγεται σε 45 πολιτείες των ΗΠΑ, καθώς και στην Ουάσινγκτον D.C., το Πουέρτο Ρίκο και τις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους.