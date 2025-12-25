Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Ένας υπερτυχερός κέρδισε 1,8 δισ. δολάρια στο τζακπότ του Powerball, το τέταρτο μεγαλύτερο ποσό στην ιστορία της λοταρίας
Ένας υπερτυχερός κέρδισε 1,8 δισ. δολάρια στο τζακπότ του Powerball, το τέταρτο μεγαλύτερο ποσό στην ιστορία της λοταρίας
Το έπαθλο προέκυψε έπειτα από 46 συνεχόμενες κληρώσεις χωρίς νικητή που να έχει μαντέψει και τους έξι αριθμούς
Τέλος σε μια τρίμηνη περίοδο χωρίς νικητή έβαλε το Powerball την παραμονή των Χριστουγέννων, καθώς ένας παίκτης στο Αρκάνσας κέρδισε το τζακπότ ύψους 1,817 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το τέταρτο μεγαλύτερο στην ιστορία της λοταρίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης της Τετάρτης ήταν 4, 25, 31, 52 και 59, με αριθμό Powerball το 19. Το έπαθλο προέκυψε έπειτα από 46 συνεχόμενες κληρώσεις χωρίς νικητή που να έχει μαντέψει και τους έξι αριθμούς.
Η τελευταία φορά που αναδείχθηκε νικητής τζακπότ στο Powerball ήταν στις 6 Σεπτεμβρίου, όταν παίκτες από το Μιζούρι και το Τέξας μοιράστηκαν έπαθλο 1,787 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με την εταιρεία του παιχνιδιού, η τελευταία νίκη τζακπότ την παραμονή των Χριστουγέννων είχε σημειωθεί το 2011, ενώ άλλες τέσσερις φορές νικητής έχει αναδειχθεί ανήμερα των Χριστουγέννων, με πιο πρόσφατη το 2013.
Οι πιθανότητες να κερδίσει κανείς το κορυφαίο έπαθλο στο Powerball είναι 1 στις 292,2 εκατομμύρια, κάτι που εξηγεί γιατί τα τζακπότ αυξάνονται σε τόσο μεγάλα ποσά όταν δεν υπάρχει νικητής. Οι υπεύθυνοι της λοταρίας σημειώνουν, πάντως, ότι υπάρχουν πολύ καλύτερες πιθανότητες για τα μικρότερα έπαθλα του παιχνιδιού.
Ο νικητής μπορεί να επιλέξει είτε την καταβολή του ποσού σε 30 πληρωμές μέσα σε 29 χρόνια μέσω προσόδου είτε την εφάπαξ καταβολή. Για τη συγκεκριμένη κλήρωση, η εφάπαξ πληρωμή θα ανερχόταν σε περίπου 735,3 εκατομμύρια δολάρια, πριν από φόρους, επιλογή που προτιμούν σχεδόν πάντα οι νικητές.
Τα δελτία Powerball κοστίζουν 2 δολάρια και το παιχνίδι διεξάγεται σε 45 πολιτείες των ΗΠΑ, καθώς και στην Ουάσινγκτον D.C., το Πουέρτο Ρίκο και τις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους.
Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης της Τετάρτης ήταν 4, 25, 31, 52 και 59, με αριθμό Powerball το 19. Το έπαθλο προέκυψε έπειτα από 46 συνεχόμενες κληρώσεις χωρίς νικητή που να έχει μαντέψει και τους έξι αριθμούς.
Η τελευταία φορά που αναδείχθηκε νικητής τζακπότ στο Powerball ήταν στις 6 Σεπτεμβρίου, όταν παίκτες από το Μιζούρι και το Τέξας μοιράστηκαν έπαθλο 1,787 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με την εταιρεία του παιχνιδιού, η τελευταία νίκη τζακπότ την παραμονή των Χριστουγέννων είχε σημειωθεί το 2011, ενώ άλλες τέσσερις φορές νικητής έχει αναδειχθεί ανήμερα των Χριστουγέννων, με πιο πρόσφατη το 2013.
Οι πιθανότητες να κερδίσει κανείς το κορυφαίο έπαθλο στο Powerball είναι 1 στις 292,2 εκατομμύρια, κάτι που εξηγεί γιατί τα τζακπότ αυξάνονται σε τόσο μεγάλα ποσά όταν δεν υπάρχει νικητής. Οι υπεύθυνοι της λοταρίας σημειώνουν, πάντως, ότι υπάρχουν πολύ καλύτερες πιθανότητες για τα μικρότερα έπαθλα του παιχνιδιού.
Ο νικητής μπορεί να επιλέξει είτε την καταβολή του ποσού σε 30 πληρωμές μέσα σε 29 χρόνια μέσω προσόδου είτε την εφάπαξ καταβολή. Για τη συγκεκριμένη κλήρωση, η εφάπαξ πληρωμή θα ανερχόταν σε περίπου 735,3 εκατομμύρια δολάρια, πριν από φόρους, επιλογή που προτιμούν σχεδόν πάντα οι νικητές.
Τα δελτία Powerball κοστίζουν 2 δολάρια και το παιχνίδι διεξάγεται σε 45 πολιτείες των ΗΠΑ, καθώς και στην Ουάσινγκτον D.C., το Πουέρτο Ρίκο και τις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα