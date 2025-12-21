Ανακαλύπτουμε νέες συνταγές για cocktails χωρίς αλκοόλ συνδυάζοντας φρούτα, αρωματικά και φυσικώς ανθρακούχο νερό - Δημιουργούμε μοναδικούς συνδυασμούς για κάθε γιορτινή στιγμή, βήμα βήμα.
Το ισραηλινό συμβούλιο ασφαλείας ενέκρινε τη δημιουργία 19 οικισμών στη Δυτική Όχθη
69 ο συνολικός αριθμός των οικισμών που έχουν λάβει πράσινο φως τα τρία τελευταία χρόνια
Οι ισραηλινές αρχές ενέκριναν τη δημιουργία 19 ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη, ανεβάζοντας σε 69 τον συνολικό αριθμό των οικισμών που έχουν λάβει πράσινο φως τα τρία τελευταία χρόνια, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.
«Η πρόταση του υπουργού Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς και του υπουργού Άμυνας Ίσραελ Κατς να δηλώσουν και να επισημοποιήσουν 19 νέους οικισμούς στην Ιουδαία και Σαμάρεια (σ.σ.: η ονομασία που χρησιμοποιεί το Ισραήλ για την κατεχόμενη Δυτική Όχθη) εγκρίθηκε από το συμβούλιο» ασφαλείας της κυβέρνησης, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες Τύπου του Σμότριτς.
«(...) εμποδίζουμε την ίδρυση ενός τρομοκρατικού παλαιστινιακού κράτους. Θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε, να οικοδομούμε και να εγκαθιστάμεθα στη γη των προγόνων μας», πρόσθεσαν.
