Εξοπλιστικό πακέτο «μαμούθ» αξίας 50 δισ. ευρώ για τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις
Εξοπλιστικό πακέτο «μαμούθ» αξίας 50 δισ. ευρώ για τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις

«Το εννοούμε σοβαρά όταν λέμε στους συμμάχους μας ότι μπορείτε να βασιστείτε σε εμάς», δήλωσε ο υπουργός 'Αμυνας Μπόρις Πιστόριους, μιλώντας σήμερα στην Bundestag - Για απερίσκεπτες προμήθειες κάνουν λόγο οι Πράσινοι

Οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις θα λάβουν 50 δισεκατομμύρια ευρώ για εξοπλισμό, συστήματα πυραυλικής άμυνας και οχήματα μάχης, αποφάσισε σήμερα η Επιτροπή Προϋπολογισμού της Bundestag.

Tα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού και ενδυμάτων για τους στρατιώτες, τέσσερα δισεκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για την επέκταση του συστήματος πυραυλικής άμυνας Arrow 3 και δύο δισεκατομμύρια ευρώ για το σύστημα αεράμυνας Patriot. Περισσότερα από τέσσερα δισεκατομμύρια ευρώ θα δαπανηθούν ακόμη για οχήματα μάχης πεζικού Puma.

«Το εννοούμε σοβαρά, όταν λέμε ότι εξοπλίζουμε την Bundeswehr μας για να είναι υψηλής απόδοσης και ανθεκτική - το συντομότερο δυνατό. Και το εννοούμε σοβαρά όταν λέμε κατ' επανάληψη στο κοινό και στους συμμάχους μας ότι αναλαμβάνουμε την ευθύνη και μπορείτε να βασιστείτε σε εμάς», δήλωσε ο υπουργός 'Αμυνας Μπόρις Πιστόριους, μιλώντας σήμερα στην Bundestag.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου 'Αμυνας, κατά το τρέχον έτος έχουν εγκριθεί συνολικά 103 προτάσεις του υπουργείου, συνολικού όγκου 82,98 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ για τα τρία τελευταία χρόνια οι επενδύσεις στην άμυνα ανέρχονται σε 188,4 δισεκατομμύρια.

Οι πρώτες αντιδράσεις ήρθαν από τους Πράσινους, με τον ειδικό σε θέματα προϋπολογισμού Σεμπάστιαν Σέφερ να κάνει λόγο για «απερίσκεπτες προμήθειες» εξοπλισμού, αναφερόμενος ειδικά στα οχήματα πεζικού τύπου Puma.

«Η Bundeswehr παραγγέλνει τώρα 200 ακόμη Puma, παρόλο που η επιχειρησιακή ετοιμότητα των υφιστάμενων συστημάτων είναι ήδη περιορισμένη», τόνισε ο κ. Σέφερ, ο οποίος ωστόσο δήλωσε «ένθερμος υποστηρικτής» του εκσυγχρονισμού των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων, «αλλά με καλύτερη εποπτεία». Η εξαίρεση των αμυντικών δαπανών από το φρένο χρέους «δεν πρέπει να χρησιμοποιείται λες και τα χρήματα δεν αποτελούν καν θέμα», υπογράμμισε.
