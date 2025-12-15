ΗΠΑ: Οι εκτελέσεις υπερδιπλασιάστηκαν ωστόσο η στήριξη στη θανατική ποινή μειώνεται

Η Φλόριντα είναι ο λόγος της αύξησης στις εκτελέσεις θανατοποινιτών – Οι περισσότερες εκτελέσεις έγιναν με ενέσιμο διάλυμα και οι υπόλοιπες με εισπνοή αζώτου, μια μέθοδος που χαρακτηρίζεται βασανιστήριο