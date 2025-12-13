Τα ηλεκτρικά γραφεία και τα καθίσματα της ΔΡΟΜΕΑΣ δημιουργούν ένα περιβάλλον που προάγουν την εργασιακή μας καθημερινότητα.
Νεκρός κορυφαίος διοικητής της Χαμάς έπειτα από ισραηλινή επιδρομή, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Πρόκειται για τον Ραάντ Σαάντ που, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίθεσης
Ο κορυφαίος διοικητής της Χαμάς, Ραάντ Σαάντ, επιβεβαιώθηκε ότι σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή στην πόλη της Γάζας σήμερα το απόγευμα, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο.
Όπως αναφέρουν οι Times Of Israel, ο Σαάντ έγινε στόχος ενώ οδηγούσε κατά μήκος του παραλιακού δρόμου Ρασίντ. Σκοτώθηκε μαζί με τρία άλλα άτομα. Η επίθεση σηματοδοτεί μια προφανή παραβίαση της εκεχειρίας από το Ισραήλ.
Ο Σαάντ διετέλεσε επικεφαλής του αρχηγείου κατασκευής όπλων της Χαμάς και θεωρείται δεύτερος μετά τον τελευταίο στρατιωτικό αρχηγό της τρομοκρατικής ομάδας, Ιζ αλ-Ντιν Χαντάντ.
Σύμφωνα με τον Μπαράκ Ραβίντ του Axios, το Ισραήλ δεν ενημέρωσε τις ΗΠΑ πριν από την επίθεση.
Όπως αναφέρουν οι Times Of Israel, ο Σαάντ έγινε στόχος ενώ οδηγούσε κατά μήκος του παραλιακού δρόμου Ρασίντ. Σκοτώθηκε μαζί με τρία άλλα άτομα. Η επίθεση σηματοδοτεί μια προφανή παραβίαση της εκεχειρίας από το Ισραήλ.
The IDF has violated the ceasefire as it says it has struck a “key” Hamas member in Gaza City, identifying the target as Raad Saad.— BPI News (@BPINewsOrg) December 13, 2025
Israeli officials say he previously oversaw Hamas’s operations division.
Palestinian media report at least three killed. #Gaza pic.twitter.com/lew5TH218g
Ο Σαάντ διετέλεσε επικεφαλής του αρχηγείου κατασκευής όπλων της Χαμάς και θεωρείται δεύτερος μετά τον τελευταίο στρατιωτικό αρχηγό της τρομοκρατικής ομάδας, Ιζ αλ-Ντιν Χαντάντ.
Σύμφωνα με τον Μπαράκ Ραβίντ του Axios, το Ισραήλ δεν ενημέρωσε τις ΗΠΑ πριν από την επίθεση.
