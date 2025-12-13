Νεκρός κορυφαίος διοικητής της Χαμάς έπειτα από ισραηλινή επιδρομή, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΚΟΣΜΟΣ
Χαμάς Ισραήλ Λωρίδα της Γάζας

Νεκρός κορυφαίος διοικητής της Χαμάς έπειτα από ισραηλινή επιδρομή, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Πρόκειται για τον Ραάντ Σαάντ που, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίθεσης

Νεκρός κορυφαίος διοικητής της Χαμάς έπειτα από ισραηλινή επιδρομή, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο κορυφαίος διοικητής της Χαμάς, Ραάντ Σαάντ, επιβεβαιώθηκε ότι σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή στην πόλη της Γάζας σήμερα το απόγευμα, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο.

Όπως αναφέρουν οι Times Of Israel, ο Σαάντ έγινε στόχος ενώ οδηγούσε κατά μήκος του παραλιακού δρόμου Ρασίντ. Σκοτώθηκε μαζί με τρία άλλα άτομα. Η επίθεση σηματοδοτεί μια προφανή παραβίαση της εκεχειρίας από το Ισραήλ.


Ο Σαάντ διετέλεσε επικεφαλής του αρχηγείου κατασκευής όπλων της Χαμάς και θεωρείται δεύτερος μετά τον τελευταίο στρατιωτικό αρχηγό της τρομοκρατικής ομάδας, Ιζ αλ-Ντιν Χαντάντ.

Σύμφωνα με τον Μπαράκ Ραβίντ του Axios, το Ισραήλ δεν ενημέρωσε τις ΗΠΑ πριν από την επίθεση.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Tα καλύτερα δώρα των γιορτών τα προσφέρει η Nova

Αυτά τα Χριστούγεννα απολαμβάνουμε στην ΕΟΝ πλούσιο κινηματογραφικό περιεχόμενο, μεγάλες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις και το γιορτινό pop-up κανάλι NovaChristmas – Δες πώς μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση εντελώς δωρεάν για ένα μήνα.

Όταν η κλιματική αλλαγή χτυπά την πόρτα μας

Η κλιματική αλλαγή δεν είναι πια μια μακρινή και αφηρημένη έννοια. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που αγγίζει την καθημερινότητα κάθε νοικοκυριού – από το κόστος της ενέργειας, μέχρι την ασφάλεια της κατοικίας και της υγείας των μελών της οικογένειας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης