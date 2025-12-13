Γαλλία: Αυτοκίνητο έπεσε σε πισίνα με μητέρα και την 5χρονη κόρη της, η οδηγός μπέρδεψε το φρένο με το γκάζι
ΚΟΣΜΟΣ
Γαλλία Αυτοκίνητο Πισίνα

Γαλλία: Αυτοκίνητο έπεσε σε πισίνα με μητέρα και την 5χρονη κόρη της, η οδηγός μπέρδεψε το φρένο με το γκάζι

Οι δύο επιβάτιδες εγκλωβίστηκαν μέσα στο αυτοκίνητο, το οποίο βυθίστηκε στην πισίνα και ναυαγοσώστες τις έσωσαν από πνιγμό

Γαλλία: Αυτοκίνητο έπεσε σε πισίνα με μητέρα και την 5χρονη κόρη της, η οδηγός μπέρδεψε το φρένο με το γκάζι
8 ΣΧΟΛΙΑ
Μητέρα και κόρη γλίτωσαν από πνιγμό στη Γαλλία, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν κατέληξε μέσα σε εσωτερική πισίνα αθλητικού κέντρου. Το σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στη Λα Σιοτά, κοντά στη Μασσαλία.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η 38χρονη οδηγός, προσπαθούσε να ελιχθεί με το αυτοκίνητό της, μια Jaguar XF, στον χώρο στάθμευσης του δημοτικού κέντρου αναψυχής, όταν φέρεται να μπέρδεψε το φρένο με το γκάζι. Το όχημα ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα, διέσχισε την κλίση που υπήρχε πίσω από τη θέση στάθμευσης και στη συνέχεια προσέκρουσε σε προστατευτικό φράχτη, τον οποίο και διέλυσε.
Shocking Moment Car Crashes Into French Swimming Pool | Mother & Child Rescued

Αμέσως μετά, το αυτοκίνητο διαπέρασε τη γυάλινη πρόσοψη του κτιρίου και συνέχισε την τρελή πορεία του για απόσταση τουλάχιστον 30 μέτρων, πριν καταλήξει μέσα στην εσωτερική πισίνα μήκους 25 μέτρων. Την ώρα του ατυχήματος, περίπου 20 άτομα βρίσκονταν στο νερό.

Η μητέρα και η 5χρονη κόρη της εγκλωβίστηκαν μέσα στο αυτοκίνητο, το οποίο βυθίστηκε στην πισίνα. Δύο ναυαγοσώστες, με τη βοήθεια ενός πολίτη που βρισκόταν στο σημείο, κατάφεραν να βγάλουν τις δύο επιβάτιδες από το όχημα κάτω από το νερό, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Το ατύχημα σημειώθηκε στις 20:50 τοπική ώρα, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ναυαγοσώστες είχαν φτάσει στο κολυμβητήριο μόλις περίπου 20 λεπτά νωρίτερα, προκειμένου να ανοίξουν την πισίνα για τους βραδινούς λουόμενους.

Κλείσιμο
Από το περιστατικό δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί. Ένας άνδρας υπέστη ελαφρά τραύματα από τα σπασμένα γυαλιά, ενώ η μητέρα και το παιδί μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή.

Τοπικοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι δυνάμεις της Πυροσβεστικής θα προχωρήσουν στην απομάκρυνση του οχήματος από την πισίνα, ενώ το αθλητικό κέντρο θα παραμείνει κλειστό για άγνωστο χρονικό διάστημα, καθώς έχουν προκληθεί «σημαντικές ζημιές» στις εγκαταστάσεις.
8 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Tα καλύτερα δώρα των γιορτών τα προσφέρει η Nova

Αυτά τα Χριστούγεννα απολαμβάνουμε στην ΕΟΝ πλούσιο κινηματογραφικό περιεχόμενο, μεγάλες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις και το γιορτινό pop-up κανάλι NovaChristmas – Δες πώς μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση εντελώς δωρεάν για ένα μήνα.

Όταν η κλιματική αλλαγή χτυπά την πόρτα μας

Η κλιματική αλλαγή δεν είναι πια μια μακρινή και αφηρημένη έννοια. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που αγγίζει την καθημερινότητα κάθε νοικοκυριού – από το κόστος της ενέργειας, μέχρι την ασφάλεια της κατοικίας και της υγείας των μελών της οικογένειας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης