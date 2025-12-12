«Υπήρξαν φορές που νόμιζα ότι θα πεθάνω»: Συμμορία Αλβανών και Ρουμάνων βίαζε και εκμεταλλευόταν σεξουαλικά ανήλικες στη Βρετανία

🛑EASTERN EUROPEAN RAPE GANG JAILED FOR COMBINED 39 YEARS



‼️The attackers, four from Romania and one from Albania, were convicted of a series of offences involving the sexual exploitation of six girls.



🛑They carried out the offences between 2015 and 2019



‼️Codrin Dura,was… pic.twitter.com/6HvtuJZLOi — James Goddard (@JamesPGoddard90) December 12, 2025

«Στοχοποιήθηκαν από "αρπακτικά"»

Σύμφωνα με τον δικαστή της υπόθεσης, η εθνικότητα των δραστών δεν παίζει ρόλο και τόνισε πώς όταν διαπράχθηκαν τα εγκλήματα κάποιοι από αυτούς ήταν ανήλικοι και κάποιοι νεαροί άνδρες. Όπως είπε, όσα έγιναν τα έκαναν για να ικανοποιήσουν τα σεξουαλικά τους φετίχ.Παράλληλα, συνεχάρη τις γυναίκες για το κουράγιο τους να καταθέσουν όσα βίωσαν και τόνισε ότι δεν θα πρέπει να θεωρούν τους εαυτούς τους θύματα.Η εισαγγελέας της υπόθεσης ανέφερε από τη μεριά της ότι o νόμος οφείλει να προστατεύει τα αδύναμα άτομα που υφίστανται τέτοιου είδους κακοποίηση, ενώ όπως είπε πολλές φορές στα θύματα δεν είναι ευδιάκριτο ότι υφίστανται κάτι τέτοιο λόγω της ανταλλαγής που υπάρχει.Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της Αστυνομίας, δήλωσε ότι αυτή ήταν μια περίπλοκη έρευνα που χρειάστηκε χρόνο για να συναρμολογηθούν τα κομμάτια και να διαπιστωθεί η έκταση του φρικτού εγκλήματος.«Τα κορίτσια υπέστησαν την παιδική τους ηλικία με τον πιο σκληρό τρόπο από "αρπακτικά" που τα στοχοποίησαν ως ευάλωτα μέλη της κοινότητάς μας. Ως αποτέλεσμα του απίστευτου θάρρους τους τώρα ως νεαρές γυναίκες, οι παραβάτες έχουν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη», είπε και πρόσθεσε: «Η υποστήριξη θα συνεχίσει να είναι διαθέσιμη στα θύματα και ελπίζω ότι η σημερινή καταδίκη θα τις βοηθήσει να αφήσουν πίσω όσα έγιναν και θα τους επιτρέψει να προχωρήσουν στη ζωή τους».