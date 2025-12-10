Οι άγνωστες φωτογραφίες των αγοριών που απέκτησε ο Πούτιν με την Αλίνα Καμπάεβα και προπονούνται για να γίνουν γυμναστές όπως η μητέρα τους
ΚΟΣΜΟΣ
Αλίνα Καμπάεβα Βλαντιμίρ Πούτιν Αγόρια Παιδιά Ρωσία

Οι άγνωστες φωτογραφίες των αγοριών που απέκτησε ο Πούτιν με την Αλίνα Καμπάεβα και προπονούνται για να γίνουν γυμναστές όπως η μητέρα τους

 Ο 10χρονος Ιβάν και ο 6χρονος Βλαντιμίρ Τζούνιορ φέρεται να ζουν με τη μητέρα τους σε ένα οχυρωμένο δασικό συγκρότημα στο Βαλντάι, βορειοδυτικά της Μόσχας

Οι άγνωστες φωτογραφίες των αγοριών που απέκτησε ο Πούτιν με την Αλίνα Καμπάεβα και προπονούνται για να γίνουν γυμναστές όπως η μητέρα τους
10 ΣΧΟΛΙΑ
Φωτογραφίες από τη ζωή των δύο αγοριών που φέρεται να έχει αποκτήσει ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, με την πρώην γυμνάστρια Αλίνα Καμπάεβα δημοσίευσε η New York Post.

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα στις φωτογραφίες φαίνονται ο 10χρονος Ιβάν και ο 6χρονος Βλαντιμίρ Τζούνιορ να προπονούνται για να γίνουν γυμναστές όπως η μητέρα τους.



Ο Ιβάν έδωσε, μάλιστα, και συνέντευξη στην οποία μίλησε για τις «κουλ» κινήσεις γυμναστικής που έμαθε από τους Ολυμπιονίκες Αλεξέι Νέμοφ, Ευγενία Καναέβα και Ταγκίρ Χαϊμπουλάεφ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πλάνα προέρχονται από εκδήλωση που οργάνωσε η Καμπάεβα τον Ιανουάριο στην ακαδημία που φέρει το όνομά της.

Όπως αναφέρει η New York Post ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει απλώσει ασπίδα προστασίας για τα δύο αγόρια από φόβο μήπως δολοφονηθούν. Για τον λόγο αυτό τα δύο παιδιά και η μητέρα τους φέρεται να ζουν σε ένα οχυρωμένο δασικό συγκρότημα στο Βαλντάι, βορειοδυτικά της Μόσχας.

Τα αγόρια χρησιμοποιούν επίσης το ψευδώνυμο Σπιριντόνοφ ως επώνυμό τους. «Οι πληροφορίες για την [Καμπάεβα] και τα παιδιά της έχουν διαγραφεί από τις κρατικές βάσεις δεδομένων, στα αγόρια δόθηκε ένα ψευδώνυμο — Σπιριντόνοφ, και όλη η περιοχή γύρω από την κατοικία της οικογένειας του τσάρου στο Βαλντάι φυλάσσεται αυστηρά», σύμφωνα με τους δημοσιογράφους Ρόμαν Μπανανίν και Μιχαήλ Ρούμπιν.

Κλείσιμο


Σημειώνεται ότι Σπιριντόνοφ είναι το όνομα του παππού του Πούτιν από την πλευρά του πατέρα του, ο οποίος έζησε από το 1879 έως το 1965.

Ο Πούτιν και η 41χρονη Καμπάεβα φέρονται να έχουν σχέση τουλάχιστον από το 2008, ωστόσο, αυτό ποτέ δεν έχει επιβεβαιωθεί δημοσίως.
10 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η δύναμη της φύσης είναι απρόβλεπτη - η προστασία σου όχι

Η δύναμη της φύσης είναι απρόβλεπτη - η προστασία σου όχι

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πλέον σπάνιο γεγονός για την Ελλάδα. Η κλιματική αλλαγή κάνει διαρκώς αισθητή την παρουσία της, τα τελευταία χρόνια, με τα παραδείγματα να είναι πολλά.

Zero Drop: Καμία σταγόνα νερού χαμένη

Με απόλυτη επιτυχία και με μετρήσιμα αποτελέσματα, που αποδεικνύουν ότι η συνεργασία ιδιωτικού - δημόσιου τομέα μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά, ολοκληρώθηκαν τα έργα βιώσιμης διαχείρισης νερού στο Δήμο Τανάγρας, κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος Zero Drop Mornos.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης