Οι άγνωστες φωτογραφίες των αγοριών που απέκτησε ο Πούτιν με την Αλίνα Καμπάεβα και προπονούνται για να γίνουν γυμναστές όπως η μητέρα τους
Ο 10χρονος Ιβάν και ο 6χρονος Βλαντιμίρ Τζούνιορ φέρεται να ζουν με τη μητέρα τους σε ένα οχυρωμένο δασικό συγκρότημα στο Βαλντάι, βορειοδυτικά της Μόσχας
Φωτογραφίες από τη ζωή των δύο αγοριών που φέρεται να έχει αποκτήσει ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, με την πρώην γυμνάστρια Αλίνα Καμπάεβα δημοσίευσε η New York Post.
Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα στις φωτογραφίες φαίνονται ο 10χρονος Ιβάν και ο 6χρονος Βλαντιμίρ Τζούνιορ να προπονούνται για να γίνουν γυμναστές όπως η μητέρα τους.
Ο Ιβάν έδωσε, μάλιστα, και συνέντευξη στην οποία μίλησε για τις «κουλ» κινήσεις γυμναστικής που έμαθε από τους Ολυμπιονίκες Αλεξέι Νέμοφ, Ευγενία Καναέβα και Ταγκίρ Χαϊμπουλάεφ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πλάνα προέρχονται από εκδήλωση που οργάνωσε η Καμπάεβα τον Ιανουάριο στην ακαδημία που φέρει το όνομά της.
Όπως αναφέρει η New York Post ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει απλώσει ασπίδα προστασίας για τα δύο αγόρια από φόβο μήπως δολοφονηθούν. Για τον λόγο αυτό τα δύο παιδιά και η μητέρα τους φέρεται να ζουν σε ένα οχυρωμένο δασικό συγκρότημα στο Βαλντάι, βορειοδυτικά της Μόσχας.
Τα αγόρια χρησιμοποιούν επίσης το ψευδώνυμο Σπιριντόνοφ ως επώνυμό τους. «Οι πληροφορίες για την [Καμπάεβα] και τα παιδιά της έχουν διαγραφεί από τις κρατικές βάσεις δεδομένων, στα αγόρια δόθηκε ένα ψευδώνυμο — Σπιριντόνοφ, και όλη η περιοχή γύρω από την κατοικία της οικογένειας του τσάρου στο Βαλντάι φυλάσσεται αυστηρά», σύμφωνα με τους δημοσιογράφους Ρόμαν Μπανανίν και Μιχαήλ Ρούμπιν.
Σημειώνεται ότι Σπιριντόνοφ είναι το όνομα του παππού του Πούτιν από την πλευρά του πατέρα του, ο οποίος έζησε από το 1879 έως το 1965.
Ο Πούτιν και η 41χρονη Καμπάεβα φέρονται να έχουν σχέση τουλάχιστον από το 2008, ωστόσο, αυτό ποτέ δεν έχει επιβεβαιωθεί δημοσίως.
Leaked pics Vladimir Putin doesn’t want you to see of his sons: ‘Loneliest boy in Russia’ https://t.co/aLk21l4ynl pic.twitter.com/O740ykfgGW— New York Post (@nypost) December 9, 2025
🥷🏻 Spy games: Putin’s children got “cover names”— NEXTA (@nexta_tv) October 7, 2025
Putin and Kabaeva’s sons were given fake surnames and are officially registered as Ivan and Vladimir Spiridonov, according to the authors of the book “The Tsar Himself.”
Putin’s daughters from his first marriage also live under… pic.twitter.com/bHfmbRAsr2
