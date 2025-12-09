Μυστικά σχέδια για την επόμενη μέρα στη Βενεζουέλα αν τελικά εκδιωχθεί ο Μαδούρο έχει έτοιμα η κυβέρνηση Τραμπ
Η αντιπολίτευση της Βενεζουέλας συνεργάζεται με την αμερικανική κυβέρνηση για τη δημιουργία των σχεδίων - Αυξάνεται η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην Καραϊβική, ενώ ο Τραμπ σκέφτεται πώς θα απομακρυνθεί ο Μαδούρο
Πάνω σε σχέδια για το μέλλον της Βενεζουέλας για την περίπτωση που ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο απομακρυνθεί από την εξουσία, επεξεργάζεται η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, με το αμερικανικό στρατό να ενισχύει την παρουσία του στην Καραϊβική και με τους αξιωματούχους να εξετάζουν διάφορες στρατηγικές για την αποκατάσταση της σταθερότητας στην χώρα της Νότιας Αμερικής.
Τα σχέδια, τα οποία σύμφωνα με το CNN διατηρούνται μυστικά στο Λευκό Οίκο, περιλαμβάνουν πολλές επιλογές για το πώς μπορεί να διαμορφωθεί η αμερικανική δράση ώστε να καλύψει το κενό εξουσίας και να αποκαταστήσει τη σταθερότητα στη χώρα, είτε μέσω μιας συμφωνημένης αποχώρησης του Μαδούρο είτε μέσω στρατιωτικών χτυπημάτων στη Βενεζουέλα.
Κι ενώ στον δημόσιο λόγο, αξιωματούχοι της Ουάσινγκτον λένε ότι ο στόχος για τη στρατιωτική ενίσχυση στην Καραϊβική και τις επιθέσεις σε σκάφη μεταφοράς ναρκωτικών είναι να περιοριστεί η ροή ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ, οι εσωτερικές συζητήσεις δείχνουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει σοβαρά τη δυνατότητα να αναγκάσει τον Μαδούρο σε αποχώρηση. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει με κλιμάκωση της κατάστασης, περιλαμβανομένων χερσαίων επιχειρήσεων, αλλά ανώτεροι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι δεν υπάρχει διάθεση για ενίσχυση της στρατιωτικής εμπλοκής στη χώρα.
Ο Τραμπ μίλησε τηλεφωνικά με τον Μαδούρο στα τέλη του περασμένου μήνα, λίγο πριν τεθεί σε ισχύ η απόφαση των ΗΠΑ που χαρακτηρίζει τον Μαδούρο και τους συμμάχους του ως μέλη ξένης τρομοκρατικής οργάνωσης. Ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι η τηλεφωνική συνομιλία δεν ήταν απαραίτητα έντονη, αλλά ο Τραμπ φέρεται να έδωσε στον Μαδούρο έναν είδος τελεσιγράφου, λέγοντάς του ότι το καλύτερο για εκείνον είναι να φύγει από τη χώρα και ότι σκοπεύει να συνεχίσει τις επιθέσεις σε σκάφη.
Η κυβέρνηση Τραμπ διατηρεί πολλές επιλογές για το τι θα κάνει εάν ο Μαδούρο αποχωρήσει, και οι εσωτερικοί σχεδιασμοί στο Λευκό Οίκο επιβεβαιώνουν την προετοιμασία για διάφορα σενάρια. «Είναι δουλειά της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να προετοιμάζεται πάντα για τα σχέδια Α, Β και C», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης, προσθέτοντας ότι ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος δεν θα εξαπέλυε απειλές αν δεν υπήρχε έτοιμη ομάδα με πολλές επιλογές για οποιοδήποτε ενδεχόμενο.
Η αντιπολίτευση της Βενεζουέλας, υπό την ηγεσία της Μαρία Κορίνα Μάτσα και του Εντμούντο Γκονζάλες, έχει επεξεργαστεί σχέδια για την επόμενη ημέρα, τα οποία περιλαμβάνουν την ασφάλεια, την οικονομία, την ενέργεια, τις υποδομές και την εκπαίδευση. Η αντιπολίτευση έχει αναπτύξει σχέδια "100 ωρών" και "100 ημερών" για τα επόμενα βήματα αν ο Μαδούρο απομακρυνθεί και αυτά τα σχέδια έχουν μοιραστεί με διάφορα μέρη της κυβέρνησης Τραμπ.
Η διοίκηση Τραμπ έχει αναγνωρίσει τον Γκονζάλες ως τον «νόμιμο πρόεδρο» της Βενεζουέλας, μετά τις εκλογές του περασμένου έτους, και οι συνομιλίες που έγιναν το καλοκαίρι για την ηγεσία της χώρας περιλάμβαναν την πιθανότητα της Μάτσα και του Γκονζάλες να αναλάβουν την εξουσία αν ο Μαδούρο αποχωρήσει. Οι προσπάθειες της αντιπολίτευσης εντείνονται, καθώς τα σχέδια για την επόμενη ημέρα της Βενεζουέλας πρέπει να καλύψουν διάφορα σενάρια για την αποχώρηση του Μαδούρο.
