Μυστικά σχέδια για την επόμενη μέρα στη Βενεζουέλα αν τελικά εκδιωχθεί ο Μαδούρο έχει έτοιμα η κυβέρνηση Τραμπ

Η αντιπολίτευση της Βενεζουέλας συνεργάζεται με την αμερικανική κυβέρνηση για τη δημιουργία των σχεδίων - Αυξάνεται η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην Καραϊβική, ενώ ο

Τραμπ

σκέφτεται πώς θα απομακρυνθεί ο

Μαδούρο