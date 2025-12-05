Ισραήλ: Το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε τον προϋπολογισμό του 2026 που προβλέπει στρατιωτικές δαπάνες 35 δισ. δολαρίων

Δύσκολη η μάχη στην Κνεσέτ καθώς η κυβέρνηση εμφανίζεται όλο και πιο διχασμένη – Αν ο προϋπολογισμός δεν εγκριθεί μέχρι τον Μάρτιο, θα προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές