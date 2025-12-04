Ιταλία: Η Ακτοφυλακή διέσωσε 45 παράτυπους μετανάστες στα ανοικτά της Λαμπεντούζα, αγνοούνται πέντε

Oι παράτυποι μετανάστες προέρχονται από την Γκάμπια, τη Σιέρα Λεόνε, το Μαλί, τη Σενεγάλη, τη Γουινέα και την Ακτή Ελεφαντοστού - Eίχαν αναχωρήσει από τη Σφαξ της Τυνησίας με ένα σκάφος μήκους 7 μέτρων