Σάλος στην Τουρκία για οδηγό λεωφορείου που άφησε το τιμόνι και το έριξε στον... χορό με οπαδούς της Αντάλιασπορ - Δείτε βίντεο
Σάλος στην Τουρκία για οδηγό λεωφορείου που άφησε το τιμόνι και το έριξε στον... χορό με οπαδούς της Αντάλιασπορ - Δείτε βίντεο

Όπως φαίνεται στο βίντεο το λεωφορείο κινείτο με ταχύτητα όταν ο οδηγός του άρχισε τους χορούς

Σάλο έχει προκαλέσει στην Τουρκία το βίντεο που δείχνει οδηγό λεωφορείου που μετέφερε οπαδούς της Αντάλιασπορ να αφήνει το τιμόνι ενώ το όχημα είναι εν κινήσει και για αρκετά δευτερόλεπτα να το ρίχνει στον χορό!

Στο βίντεο από το ταξίδι των φιλάθλων της Αντάλιασπορ με προορισμό το Ικόνιο, φαίνεται ο οδηγός να έχει σηκωθεί από το κάθισμά του και να χορεύει ενώ το λεωφορείο κινείται με ταχύτητα.



Αν και το βίντεο «κατέβηκε» από τα social media οπαδών της τουρκικής ομάδας που το κατέγραψαν, υπέπεσε στην αντίληψη της αστυνομίας της Αττάλειας.

Ο οδηγός προσήχθη στο αστυνομικό τμήμα για να δώσει εξηγήσεις και του ασκήθηκε δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και επειδή δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας.

