ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε εργοστάσιο στο Ηράκλειο Κρήτης

Ινδονησία: Η πόλη της Τζακάρτα απαγόρευσε την κατανάλωση κρέατος σκύλων και γατών
ΚΟΣΜΟΣ
Ινδονησία Τζακάρτα Σκύλοι Γάτες Λύσσα

Ινδονησία: Η πόλη της Τζακάρτα απαγόρευσε την κατανάλωση κρέατος σκύλων και γατών

Παράλληλα απαγορεύτηκε η εμπορία κρέατος κι άλλων ζώων που μπορεί να είναι φορείς του ιού της λύσσας

Ινδονησία: Η πόλη της Τζακάρτα απαγόρευσε την κατανάλωση κρέατος σκύλων και γατών
H κατανάλωση κρέατος σκύλων, γατών και άλλων ζώων φορέων της λύσσας πλέον απαγορεύεται στην πρωτεύουσα της Ινδονησίας, Τζακάρτα, έπειτα από την εκστρατεία ακτιβιστών υπέρ των δικαιωμάτων των ζώων, δήλωσε σήμερα ένας αξιωματούχος.

Ο κυβερνήτης της Τζακάρτα, Πραμόνο Ανούνγκ, δήλωσε πως υπέγραψε τον νόμο χθες, έναν μήνα αφού υποσχέθηκε να βάλει τέλος στο εμπόριο κρέατος γατιών, σκύλων και νυχτερίδων στην πόλη.


«Υπέγραψα τον νόμο (…) που απαγορεύει την πώληση κρέατος ζώων φορέων της λύσσας για επισιτιστικούς σκοπούς, είτε πρόκειται για ζωντανά ζώα, για κρέας ή για άλλα προϊόντα, νωπά ή επεξεργασμένα», είπε ο Πραμόνο σε ένα δελτίο Τύπου που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής του.

Σύμφωνα με ένα έγγραφο που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), ο νόμος προβλέπει μια μεταβατική περίοδο διάρκειας έξι μηνών, πριν από την εφαρμογή αυτής της απαγόρευσης.

Την απόφαση χαιρέτισαν προασπιστές των δικαιωμάτων των ζώων, που τη χαρακτήρισαν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

«Αυτή η πολιτική συμφωνεί με την εντολή του Συντάγματος η οποία στοχεύει να προστατεύει όλους τους Ινδονήσιους και να κάνει την Ινδονησία ένα δίκαιο και πολιτισμένο κράτος», υπογράμμισε σήμερα σε ένα δελτίο Τύπου ο ομάδα προάσπισης των δικαιωμάτων των ζώων Dog Meat Free Indonesia (DMFI).

Η Ινδονησία είναι μία από τις ελάχιστες χώρες που επιτρέπουν ακόμη την πώληση του κρέατος σκύλου και γάτας, όμως μια εκστρατεία κατά αυτής της πρακτικής κερδίζει έδαφος. Ορισμένες πόλεις, όπως η Σεμαράνγκ, στο κέντρο της νήσου Ιάβα, επέβαλαν περιορισμούς σε τοπικό επίπεδο σε αυτό το εμπόριο τα τελευταία χρόνια.

Κλείσιμο
Ειδήσεις σήμερα:

Ξεψύχησε λέγοντας το «Πάτερ Ημών» κλαίγοντας και παρακαλώντας για τη ζωή της η 75χρονη στη Σαλαμίνα

Καταιγίδες και δυνατοί άνεμοι από αύριο - Οι 11 περιοχές που θα σαρώσει η κακοκαιρία, τα πιο «επικίνδυνα» μέρη για πλημμύρες

Η Εισαγγελία του Μιλάνου ζητάει τη φυλάκιση της Κιάρα Φεράνι για υπόθεση απάτης - Δεν είναι εντελώς αλήθεια οι φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες

Thema Insights

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Πώς να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τον επιχείλιο έρπη και να χαμογελάσετε ξανά

Η φροντίδα και η αντιμετώπιση του επιχείλιου έρπη έχει εξελιχθεί. Καινοτόμα  και κλινικά αποδεδειγμένα προϊόντα όπως το SoreFix, αποτελούν εγγύηση για την αποτελεσματική θεραπεία του επιχείλιου έρπητα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης