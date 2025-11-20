Πολύ μικρή, αν όχι ανύπαρκτη, η πιθανότητα να αποκτήσει η Τουρκία τα F-35, λέει ο Νετανιάχου
Για την απόκτηση των προηγμένων μαχητικών από τη Σαουδική Αραβία o Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε ότι οι ΗΠΑ διαβεβαίωσαν τη χώρα του ότι θα διατηρήσει ποιοτικό πλεονέκτημα
Την κατηγορηματική αντίθεση της χώρας του στην απόκτηση F-35 από την Τουρκία εξέφρασε για άλλη μια φορά ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου.
Όπως είπε η αντίθεση του Ισραήλ είναι πολύ ισχυρότερη από αυτή για την απόκτηση F-35 από τη Σαουδική Αραβία, για την οποία συμφώνησαν με τις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα.
Σε δηλώσεις του στο κανάλι Telegram Abu Ali Express την Πέμπτη ο Νετανιάχου τόνισε ότι δεν πιστεύει πως τα F-35 θα πωληθούν στην Τουρκία.
«Κατανοώ ότι αυτή η πιθανότητα είναι πολύ μικρή, αν όχι ανύπαρκτη. Η θέση μας σχετικά με το ζήτημα της Σαουδικής Αραβίας και των F-35 -η Σαουδική Αραβία δεν είναι σε κατάσταση αντιπαράθεσης με εμάς- θα ήταν η ίδια αλλά πολύ ενισχυμένη όταν πρόκειται για την Τουρκία».
Σχετικά με τη Σαουδική Αραβία και την απόκτηση των προηγμένων μαχητικών o Νετανιάχου είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαβεβαίωσαν ότι το Ισραήλ θα διατηρήσει το ποιοτικό πλεονέκτημα.
«Δεν μας ρώτησαν πριν από την πώληση των F-35, αλλά μόλις αυτό συνέβη, μίλησα με τον [υπουργό Εξωτερικών] Μάρκο Ρούμπιο και το επιβεβαίωσα. Ο Μπιν Σαλμάν δεν έλαβε από τον πρόεδρο Τραμπ όλα όσα ήθελε», δήλωσε ο Νετανιάχου.
Υπενθυμίζεται ότι το Ισραήλ είναι η μόνη χώρα της Μέσης Ανατολής που διαθέτει F-35 και ότι ο αμερικανικός νόμος εγγυάται στο Ισραήλ «ποιοτικό στρατιωτικό πλεονέκτημα» στην περιοχή.
Ο πρίγκιπας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν δήλωσε κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα ότι η χώρα του επιθυμεί επίσημες σχέσεις με το Ισραήλ, αλλά θέλει επίσης να εξασφαλίσει μια σαφή πορεία προς μια λύση δύο κρατών με την ανεξαρτησία της Παλαιστίνης.
Πάντως, ο Νετανιάχου δήλωσε «προσεκτικά αισιόδοξος» για τις πιθανότητες ομαλοποίησης των σχέσεων με τη Σαουδική Αραβία, λέγοντας ότι «δεν πρόκειται να υπάρξει παλαιστινιακό κράτος».
