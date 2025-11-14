Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
ΗΠΑ: Μια πυρκαγιά και σφοδρές καταιγίδες απειλούν την Καλιφόρνια
Η φωτιά που ξεκίνησε την Πέμπτη έχει κάψει περίπου 3.400 στρέμματα, κατέστρεψε επίσης 15 κτίρια και ανάγκασε 1.400 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους
Η νέα πυρκαγιά, που ονομάστηκε Pack Fire, ξεκίνησε την Πέμπτη σε θαμνώδεις εκτάσεις στην κομητεία Μόνο περίπου 240 χλμ. νοτιοανατολικά του Σακραμέντο, σύμφωνα με το Τμήμα Δασών και Πυροπροστασίας της Καλιφόρνια ή Cal Fire.
Έχοντας κάψει περίπου 3.400 στρέμματα, η φωτιά κατέστρεψε επίσης 15 κτίρια και ανάγκασε 1.400 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, σύμφωνα με το Cal Fire. Οι περισσότεροι πάντως έχουν πλέον επιστρέψει στα σπίτια τους.
🚨🇺🇸#BREAKING | NEWS ☢️— Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) November 14, 2025
The Pack Fire has grown over 2000 acres less than 24 hours this is in Mono County
California. They were able to contain 5% as of this morning.
Multiple homes have been destroyed They have issued a level 3 go- Now for multiple counties in the area. pic.twitter.com/qrnxQznLbq
Η φωτιά, που έχει περιοριστεί μόνο κατά 5%, απέχει περίπου 10 χιλιόμετρα από το χιονοδρομικό κέντρο Μάμοθ Λέικς, όπου οι ντόπιοι ετοιμάζονται για την έναρξη της χειμερινής σεζόν.
Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι οι βροχές που κατεβαίνουν προς τα νότια από την περιοχή του Σαν Φρανσίσκο μπορεί να βοηθήσουν στην κατάσβεσή της.
Η καταιγίδα αυτή, που έπληξε σήμερα την περιοχή του Λος Άντζελες, αναμένεται να συνδυαστεί με ένα δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό που κινείται ανατολικά από τον Ειρηνικό, αύριο Σάββατο και την Κυριακή, είπε η Χέδερ Ζερ, μετεωρολόγος στην AccuWeather, μια ιδιωτική εταιρεία προβλέψεων. Προειδοποίησε μάλιστα ότι το Σάββατο στη νότια Καλιφόρνια θα σημειωθούν σφοδρές βροχοπτώσεις.
A powerful storm is pummeling millions of people with rain and high winds in California, helping to fuel the fast-growing Pack Fire near Mammoth Mountain Ski Resort in Northern California. The fire has damaged more than a dozen buildings so far.— CBS Mornings (@CBSMornings) November 14, 2025
The rain could help control the… pic.twitter.com/0x0G8S4hqf
Η συνεχής βροχή υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει κατολισθήσεις λάσπης στις περιοχές που κάηκαν τον Ιανουάριο, όταν περίπου 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότερα από 16.000 σπίτια και επιχειρήσεις καταστράφηκαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές.
Δείτε live το συνέδριο Greece Talks του Travel.gr: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συζητά με τον Γιάννη Μπέζο
Επιχειρηματίας στη Θεσσαλονίκη έριχνε υγρά βιομηχανικά απόβλητα σε προστατευμένη ζώνη κοντά στον Αξιό
Οδηγός νταλίκας έστριψε λάθος και εγκλωβίστηκε σε χωματόδρομο στα Τρίκαλα - Δείτε φωτογραφία
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr