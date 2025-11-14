ΗΠΑ: Μια πυρκαγιά και σφοδρές καταιγίδες απειλούν την Καλιφόρνια
ΗΠΑ: Μια πυρκαγιά και σφοδρές καταιγίδες απειλούν την Καλιφόρνια

Η φωτιά που ξεκίνησε την Πέμπτη έχει κάψει περίπου 3.400 στρέμματα, κατέστρεψε επίσης 15 κτίρια και ανάγκασε 1.400 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους

ΗΠΑ: Μια πυρκαγιά και σφοδρές καταιγίδες απειλούν την Καλιφόρνια
Μια πυρκαγιά που κινείται με μεγάλη ταχύτητα μαίνεται σε χιλιάδες στρέμματα, σε χορτολιβαδική έκταση της Καλιφόρνιας κοντά στα σύνορα με τη Νεβάδα, ενώ την ίδια στιγμή το Λος Άντζελες πλήττεται από αλλεπάλληλες καταιγίδες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πλημμύρες και κατολισθήσεις λάσπης σε περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Ιανουαρίου.

Η νέα πυρκαγιά, που ονομάστηκε Pack Fire, ξεκίνησε την Πέμπτη σε θαμνώδεις εκτάσεις στην κομητεία Μόνο περίπου 240 χλμ. νοτιοανατολικά του Σακραμέντο, σύμφωνα με το Τμήμα Δασών και Πυροπροστασίας της Καλιφόρνια ή Cal Fire.

Έχοντας κάψει περίπου 3.400 στρέμματα, η φωτιά κατέστρεψε επίσης 15 κτίρια και ανάγκασε 1.400 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, σύμφωνα με το Cal Fire. Οι περισσότεροι πάντως έχουν πλέον επιστρέψει στα σπίτια τους.



Η φωτιά, που έχει περιοριστεί μόνο κατά 5%, απέχει περίπου 10 χιλιόμετρα από το χιονοδρομικό κέντρο Μάμοθ Λέικς, όπου οι ντόπιοι ετοιμάζονται για την έναρξη της χειμερινής σεζόν.

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι οι βροχές που κατεβαίνουν προς τα νότια από την περιοχή του Σαν Φρανσίσκο μπορεί να βοηθήσουν στην κατάσβεσή της.


Η καταιγίδα αυτή, που έπληξε σήμερα την περιοχή του Λος Άντζελες, αναμένεται να συνδυαστεί με ένα δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό που κινείται ανατολικά από τον Ειρηνικό, αύριο Σάββατο και την Κυριακή, είπε η Χέδερ Ζερ, μετεωρολόγος στην AccuWeather, μια ιδιωτική εταιρεία προβλέψεων. Προειδοποίησε μάλιστα ότι το Σάββατο στη νότια Καλιφόρνια θα σημειωθούν σφοδρές βροχοπτώσεις.

Η συνεχής βροχή υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει κατολισθήσεις λάσπης στις περιοχές που κάηκαν τον Ιανουάριο, όταν περίπου 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότερα από 16.000 σπίτια και επιχειρήσεις καταστράφηκαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

