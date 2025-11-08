Ο Πούτιν βάζει τον υφυπουργό Άμυνας Μπουλίγκα στο Συμβούλιο Ασφαλείας, εν μέσω φημών για παραγκωνισμό του Λαβρόφ
Η απόφαση για αναβάθμιση του Μπουλίγκα ανακοινώθηκε ενώ φουντώνουν οι φήμες για την απουσία του Λαβρόφ από την κρίσιμη συνεδρίαση της περασμένης Τετάρτης
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διόρισε τον Αντρέι Μπουλίγκα, έναν από τους υφυπουργούς Άμυνας της Ρωσίας από το 2024, στη θέση του αναπληρωτή γραμματέα του πανίσχυρου Συμβουλίου Ασφάλειας της Ρωσίας, μετέδωσαν σήμερα τα κρατικά πρακτορεία ειδήσεων στη Μόσχα, επικαλούμενα ένα σχετικό προεδρικό διάταγμα.
Τα ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία μετέδωσαν επίσης, ότι ο αντιστράτηγος Αλεξάντερ Σάντσικ, που υπηρετούσε στη θέση του διοικητή της νότιας ρωσικής περιφέρειας, διορίστηκε στη θέση του υφυπουργού Άμυνας αντικαθιστώντας τον Μπουλίγκα.
Υπενθυμίζεται ότι ένα από τα πιο σημαντικά μέλη του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, ο Σεργκέι Λαβρόφ, απουσίαζε κατά την κρίσιμη συνεδρίαση της Τετάρτης, γεγονός που πυροδότησε σενάρια για κρίση στις σχέσεις του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση ο Ρώσος πρόεδρος ζήτησε από τους ανώτερους αξιωματούχους του να αρχίσουν να συντάσσουν προτάσεις για μια πιθανή δοκιμή πυρηνικών όπλων, και το γεγονός ότι δεν ήταν εκεί ο έμπιστος υπολοχαγός του δημιουργεί ερωτήματα, αναφέρει σε ανάλυσή του το Sky News.
Σύμφωνα με τη ρωσική οικονομική εφημερίδα Kommersant, η απουσία του Ρώσου ΥΠΕΞ ήταν «συντονισμένη». Αυτό το επεισόδιο από μόνο του θα ήταν αρκετό για να προκαλέσει εντύπωση. Αλλά σε συνδυασμό με την επιλογή ενός πιο νεαρού αξιωματούχου για να ηγηθεί της ρωσικής αντιπροσωπείας στην επικείμενη σύνοδο κορυφής της G20 (ρόλος που είχε αναλάβει ο Λαβρόφ τα τελευταία χρόνια) – τότε είναι που αρχίζουν να τίθενται ερωτήματα, και συγκεκριμένα: Έχει παραγκωνιστεί ο κορυφαίος διπλωμάτης της Μόσχας;» γράφει το Sky News.
Τα ερωτήματα που δημιουργήθηκαν ήταν αρκετά πιεστικά ώστε να αναγκάσουν το Κρεμλίνο να το αρνηθεί χωρίς όμως να καταφέρει να κατευνάσει τις φήμες ότι ο Λαβρόφ έχει πέσει σε δυσμένεια, σύμφωνα με το βρετανικό μέσο ενημέρωσης.
Οι φήμες για ρήξη εντάθηκαν από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε τη συνάντηση κορυφής με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη τον περασμένο μήνα, μετά από τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Λαβρόφ και του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Σύμφωνα με την Financial Times, ήταν η αδιάλλακτη στάση του Λαβρόφ που ώθησε τον Λευκό Οίκο να αναβάλει τη συνάντηση κορυφής.
