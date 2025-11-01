Σερβία: Σήμερα η συγκέντρωση μνήμης στο Νόβι Σαντ για τα θύματα της τραγωδίας στον σιδηροδρομικό σταθμό

«Το κίνημα μας δεν διαλύεται, συνεχίζουμε τον αγώνα μας και παραμένει το αίτημα για πρόωρες βουλευτικές εκλογές. Έτσι, από τις 3 Νοεμβρίου θα λειτουργήσουν όλες οι σχολές κανονικά, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε να παλεύουμε και να πραγματοποιούμε τακτικά τις συνελεύσεις μας» αναφέρει ο φοιτητής του πολυτεχνείου μεταφέροντας την απόφαση της γενικής συνέλευσης των φοιτητών.Η σερβική κυβέρνηση κήρυξε την 1η Νοεμβρίου ημέρα πένθους. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούτσιςτ σε διάγγελμα του χθες, εμφανίστηκε διαλλακτικός, επανέλαβε την πρόθεση του ν' αρχίσει διάλογο για να «επέλθει η ηρεμία στην χώρα». Ο Βούτσιτς παραδέχθηκε για πρώτη φορά ότι μπορεί να έκανε λάθη στο χειρισμό των φοιτητικών κινητοποιήσεων και ζήτησε συγνώμη.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ