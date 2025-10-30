Η Villa Luxury Beds μετατρέπει τον ύπνο σε εμπειρία ξεκούρασης, προσφέροντας στρώματα που παντρεύουν την υψηλή αισθητική με την απόλυτη άνεση.
Ο Βέλγος υπουργός Άμυνας απαντά στις προσβολές του Μεντβέντεφ με... Σελένα Γκόμεζ: Calm down!
Η διαδικτυακή αντιπαράθεση ξεκίνησε μετά από συνέντευξη του Φράνκεν, όπου προειδοποίησε ότι το ΝΑΤΟ «θα ισοπεδώσει τη Μόσχα» εάν το Κρεμλίνο επιτεθεί στις Βρυξέλλες
Η ένταση μεταξύ Βρυξελλών και Μόσχας πήρε... άλλη διάσταση, όταν ο υπουργός Άμυνας του Βελγίου, Τέο Φράνκεν, ανάρτησε μήνυμα στο Instagram με φόντο το τραγούδι «Calm Down» της Σελένα Γκόμεζ, απαντώντας στις απειλές του Ντμίτρι Μεντβέντεφ.
Η διαδικτυακή αντιπαράθεση ξεκίνησε μετά από συνέντευξη του Φράνκεν στο βελγικό ειδησεογραφικό μέσο HUMO, όπου προειδοποίησε ότι το ΝΑΤΟ «θα ισοπεδώσει τη Μόσχα» εάν το Κρεμλίνο επιτεθεί στις Βρυξέλλες. Η δήλωση αυτή προκάλεσε οργισμένη αντίδραση από τον Μεντβέντεφ, ο οποίος, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτήρισε τον Βέλγο υπουργό «ηλίθιο» και αναφέρθηκε στο πυρηνικό υπερόπλο της Ρωσίας, Poseidon, το οποίο, όπως είπε, δοκιμάστηκε πρόσφατα και αποτελεί «πραγματικό όπλο της Αποκάλυψης».
Απαντώντας σε χρήστη της πλατφόρμας X που πρότεινε να χρησιμοποιηθεί το Βέλγιο ως πεδίο δοκιμών, ο Μεντβέντεφ έγραψε χαρακτηριστικά: «Τότε το Βέλγιο θα εξαφανιστεί».
Σύμφωνα με το Politico, το πρωί της Πέμπτης, ο Φράνκεν επανήλθε με ανάρτηση στο Instagram, κατηγορώντας τον Μεντβέντεφ ότι «δεν σταματά ποτέ να απειλεί και να προσβάλλει». «Το ΝΑΤΟ δεν βρίσκεται σε πόλεμο με τη Ρωσική Ομοσπονδία και σίγουρα δεν επιδιώκει κάτι τέτοιο» τόνισε. «Ωστόσο, η αρχή της "αντεπίθεσης" της Συμμαχίας μας παραμένει αδιαμφισβήτητη εδώ και 76 χρόνια. Αυτό εννοούσα στη συνέντευξη στο HUMO και δεν ανακαλώ ούτε λέξη», πρόσθεσε.
Η ανάρτηση συνοδεύονταν από το hit του 2023 της Αμερικανίδας ποπ τραγουδίστριας Σελένα Γκόμεζ «Calm Down», προφανώς μια έκκληση του Φράνκεν προς το Κρεμλίνο να ηρεμήσει.
Δείτε την ανάρτηση του Φράνκεν:
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
