Το αεροδρόμιο του Άμστερνταμ ακυρώνει δεκάδες πτήσεις λόγω επικείμενης καταιγίδας

ΚΟΣΜΟΣ
H καταιγίδα αναμένεται να πλήξει τις ολλανδικές ακτές από το απόγευμα

Το αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ ακύρωσε δεκάδες πτήσεις σήμερα λόγω καταιγίδας που αναμένεται να πλήξει τις ολλανδικές ακτές από το απόγευμα.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο του Σίπχολ γύρω στις 11.00 π.μ. (12:00 ώρα Ελλάδας), περίπου 75 πτήσεις που επρόκειτο να αναχωρήσουν από το αεροδρόμιο ακυρώθηκαν, οι περισσότερες από τις οποίες είχαν προγραμματιστεί για το βράδυ.


