Υεμένη: Ο εκπρόσωπος της Unicef μεταξύ των 20 υπαλλήλων του ΟΗΕ που κρατούνται από τους Χούθι
Oι Χούθι πραγματοποίησαν επιδρομή χθες, συλλαμβάνοντας 20 υπαλλήλους του ΟΗΕ
Ο εκπρόσωπος της Unicef στην Υεμένη, ο Βρετανός Πίτερ Χόκινς, περιλαμβάνεται στους 20 υπαλλήλους του ΟΗΕ που κρατούνται από χθες από αντάρτες Χούθι στη Σαναά, δήλωσε εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών.
Ο Πίτερ Χόκινς περιλαμβάνεται στους 15 διεθνείς υπαλλήλους που κρατούνται στο συγκρότημα» του ΟΗΕ, όπου οι Χούθι πραγματοποίησαν επιδρομή χθες, συλλαμβάνοντας επίσης πέντε υεμενίτες υπαλλήλους, δήλωσε ο αξιωματούχος του ΟΗΕ.
