Υεμένη: Ο εκπρόσωπος της Unicef μεταξύ των 20 υπαλλήλων του ΟΗΕ που κρατούνται από τους Χούθι

Ο εκπρόσωπος της Unicef στην, ο Βρετανός, περιλαμβάνεται στους 20 υπαλλήλους τουπου κρατούνται από χθες από αντάρτεςστη Σαναά, δήλωσε εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών.Ο Πίτερ Χόκινς περιλαμβάνεται στους 15 διεθνείς υπαλλήλους που κρατούνται στο συγκρότημα» του ΟΗΕ, όπου οι Χούθι πραγματοποίησαν επιδρομή χθες, συλλαμβάνοντας επίσης πέντε υεμενίτες υπαλλήλους, δήλωσε ο αξιωματούχος του ΟΗΕ.