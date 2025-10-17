Η Τουρκία στέλνει ομάδες να ψάξουν λείψανα ομήρων στα συντρίμμια της Γάζας ενώ ο Τραμπ απειλεί ξανά τη Χαμάς

«Σκάβουν»

Ο Aμερικανός πρόεδρος Τραμπ φάνηκε να καλεί το Ισραήλ να κάνει υπομονή προχθές Τετάρτη. «Είναι μακάβρια διαδικασία (...) πάντως σκάβουν, σκάβουν στ’ αλήθεια» και «βρίσκουν πολλά πτώματα», είπε ερωτηθείς σχετικά από δημοσιογράφους.Σε αντάλλαγμα για τον επαναπατρισμό λειψάνων ομήρων, το Ισραήλ επέστρεψε συνολικά 120 πτώματα Παλαιστινίων, τα 30 χθες στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.Οι προσβάσεις στη Λωρίδα της Γάζας – όλες ελέγχονται από το Ισραήλ – παραμένουν πολύ περιορισμένες. Μετά την κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων, το Ισραήλ αναμένεται να επιτρέψει το άνοιγμα της κρίσιμης διέλευσης στη Ράφα, στα σύνορα της Αιγύπτου με τον παλαιστινιακό θύλακο.Ο επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματίαςδήλωσε χθες πως θα ανοίξει «πιθανόν την Κυριακή».Στα τέλη Αυγούστου ο ΟΗΕ, ο οποίος ζητεί να ανοίξουν αμέσως όλες οι διελεύσεις, κήρυξε σε κατάσταση λιμού τομείς της Γάζας, κάτι που αμφισβήτησε η κυβέρνηση του Ισραήλ.Επιστρέφοντας στα συντρίμμια αυτών που ήταν τα σπίτια τους στην πόλη της Γάζας, πολλοί κάτοικοι έστησαν σκηνές ή πρόχειρα καταλύματα ανάμεσα στα ερείπια, σύμφωνα με οπτικό υλικό του AFP.«Μας έριξαν στον δρόμο. Δεν έχουμε νερό, τροφή, ηλεκτρικό. Τίποτα. Όλη η πόλη της Γάζας έγινε συντρίμμια και στάχτη», είπε ο Μούσταφα Μαχράμ.Το σχέδιο του Τραμπ, με σκοπό να τερματιστεί οριστικά ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, προβλέπει στην πρώτη του φάση κατάπαυση του πυρός, απελευθέρωση των ομήρων απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τομείς του θυλάκου και παραδόσεις περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας στον πληθυσμό, ο οποίος ζει ανθρωπιστική καταστροφή.Κατόπιν, κάνει λόγο για αφοπλισμό της Χαμάς, αμνηστία ή εξορία για τους μαχητές της και συνέχιση της διαδικασίας απόσυρσης του ισραηλινού στρατού — όλα αυτά όμως παραμένουν υπό συζήτηση.Η έφοδος της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.221 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημα δεδομένα.Στις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων που ακολούθησαν έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 67.967 άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, που θεωρεί αξιόπιστους ο ΟΗΕ.