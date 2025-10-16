Απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 13 ετών αποφάσισε Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου - Εισηγητής του ΕΛΚ ο Δ. Τσιόδρας

Η απόφαση της Επιτροπής

Κλείσιμο

, που έφερε στο προσκήνιο ο Έλληνας πρωθυπουργός,

.

α γίνει η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που θα επιβάλει περιορισμούς στη χρήση κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους με σκοπό την προστασία τους.

