Απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 13 ετών αποφάσισε Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου - Εισηγητής του ΕΛΚ ο Δ. Τσιόδρας
Απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 13 ετών αποφάσισε Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου - Εισηγητής του ΕΛΚ ο Δ. Τσιόδρας
Το ζήτημα θα τεθεί το προσεχές διάστημα και στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου - Εισηγητής του ΕΛΚ ο Δημήτρης Τσιόδρας
Την απαγόρευση της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για ανήλικους κάτω των 13 ετών αποφάσισε με ευρεία πλειοψηφία σήμερα η Επιτροπή για την Εσωτερική Αγορά και την Προστασία των Καταναλωτών του Ευρωκοινοβουλίου.
Η ρύθμιση θα τεθεί προς ψήφιση σε μία από τις επόμενες Ολομέλειες του Ευρωκοινοβουλίου.
Ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ, Δημήτρης Τσιόδρας, μέλος της Επιτροπής για την Εσωτερική Αγορά και την Προστασία των Καταναλωτών ορίστηκε εισηγητής εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στη Γνωμοδότηση του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με τον αντίκτυπο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του διαδικτυακού περιβάλλοντος στους νέους.
Η Έκθεση αυτή θα αποτυπώσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως ο ψηφιακός εθισμός και η έκθεση σε ακατάλληλο ή παράνομο περιεχόμενο και θα καταλήξει σε σαφείς προτάσεις για τη διασφάλιση ενός ψηφιακού κόσμου ασφαλέστερου για παιδιά και νέους, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.
«Οι ευρωβουλευτές προτείνουν να οριστεί σε όλη την ΕΕ κατώτατη ηλικία τα 16 έτη για την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις πλατφόρμες βίντεο και τους βοηθούς AI (τεχνητής νοημοσύνης), εκτός εάν υπάρχει γονική συναίνεση, και κατώτατη ηλικία τα 13 έτη για την πρόσβαση σε οποιοδήποτε κοινωνικό δίκτυο», ανέφερε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ανακοίνωσή του.
Οι ευρωβουλευτές υπογράμμισαν «τους κινδύνους που συνδέονται με την εξάρτηση, την ψυχική υγεία και την έκθεση σε βλαβερό και παράνομο υλικό» για να αιτιολογήσουν την πρότασή τους.
Η πρόταση, την οποία κατέθεσε η Δανή ευρωβουλευτής Κρίστελ Σαλντεμόζε, υιοθετήθηκε με μεγάλη πλειοψηφία από την επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Θα υποβληθεί στο σύνολο των ευρωβουλευτών στα τέλη Νοεμβρίου.
Αυτή η πρόταση αυξάνει περαιτέρω την πίεση στις πλατφόρμες, αφού η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ξεκίνησε μια συζήτηση σχετικά με τη σκοπιμότητα εφαρμογής ενός τέτοιου μέτρου σε ολόκληρη την ΕΕ, στηρίζοντας ανοιχτά την πρωτοβουλία, που έφερε στο προσκήνιο ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Ομάδα εμπειρογνωμόνων αναμένεται να υποβάλει μέχρι το τέλος του έτους τις συστάσεις της στη φον ντερ Λάιεν.
Οι 27 χώρες μέλη της ΕΕ είναι διχασμένες αναφορικά με το θέμα, όμως η ιδέα για την υιοθέτηση μιας ψηφιακής ηλικίας ενηλικίωσης φαίνεται να κερδίζει έδαφος.
H Δανίας, η οποία ασκεί αυτό το εξάμηνο την εναλλασσόμενη προεδρία της ΕΕ και έχει μόλις ανακοινώσει σχέδιο για τη θέσπιση της ψηφιακής ενηλικίωσης στα 15 ετών ακολουθώντας την Ελλάδα που είχε βάλει ως στόχο να γίνει η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που θα επιβάλει περιορισμούς στη χρήση κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους με σκοπό την προστασία τους.
Η ρύθμιση θα τεθεί προς ψήφιση σε μία από τις επόμενες Ολομέλειες του Ευρωκοινοβουλίου.
Ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ, Δημήτρης Τσιόδρας, μέλος της Επιτροπής για την Εσωτερική Αγορά και την Προστασία των Καταναλωτών ορίστηκε εισηγητής εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στη Γνωμοδότηση του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με τον αντίκτυπο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του διαδικτυακού περιβάλλοντος στους νέους.
Η Έκθεση αυτή θα αποτυπώσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως ο ψηφιακός εθισμός και η έκθεση σε ακατάλληλο ή παράνομο περιεχόμενο και θα καταλήξει σε σαφείς προτάσεις για τη διασφάλιση ενός ψηφιακού κόσμου ασφαλέστερου για παιδιά και νέους, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.
Η απόφαση της Επιτροπής
«Οι ευρωβουλευτές προτείνουν να οριστεί σε όλη την ΕΕ κατώτατη ηλικία τα 16 έτη για την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις πλατφόρμες βίντεο και τους βοηθούς AI (τεχνητής νοημοσύνης), εκτός εάν υπάρχει γονική συναίνεση, και κατώτατη ηλικία τα 13 έτη για την πρόσβαση σε οποιοδήποτε κοινωνικό δίκτυο», ανέφερε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ανακοίνωσή του.
Οι ευρωβουλευτές υπογράμμισαν «τους κινδύνους που συνδέονται με την εξάρτηση, την ψυχική υγεία και την έκθεση σε βλαβερό και παράνομο υλικό» για να αιτιολογήσουν την πρότασή τους.
Η πρόταση, την οποία κατέθεσε η Δανή ευρωβουλευτής Κρίστελ Σαλντεμόζε, υιοθετήθηκε με μεγάλη πλειοψηφία από την επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Θα υποβληθεί στο σύνολο των ευρωβουλευτών στα τέλη Νοεμβρίου.
Αυτή η πρόταση αυξάνει περαιτέρω την πίεση στις πλατφόρμες, αφού η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ξεκίνησε μια συζήτηση σχετικά με τη σκοπιμότητα εφαρμογής ενός τέτοιου μέτρου σε ολόκληρη την ΕΕ, στηρίζοντας ανοιχτά την πρωτοβουλία, που έφερε στο προσκήνιο ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Ομάδα εμπειρογνωμόνων αναμένεται να υποβάλει μέχρι το τέλος του έτους τις συστάσεις της στη φον ντερ Λάιεν.
Οι 27 χώρες μέλη της ΕΕ είναι διχασμένες αναφορικά με το θέμα, όμως η ιδέα για την υιοθέτηση μιας ψηφιακής ηλικίας ενηλικίωσης φαίνεται να κερδίζει έδαφος.
H Δανίας, η οποία ασκεί αυτό το εξάμηνο την εναλλασσόμενη προεδρία της ΕΕ και έχει μόλις ανακοινώσει σχέδιο για τη θέσπιση της ψηφιακής ενηλικίωσης στα 15 ετών ακολουθώντας την Ελλάδα που είχε βάλει ως στόχο να γίνει η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που θα επιβάλει περιορισμούς στη χρήση κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους με σκοπό την προστασία τους.
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης στη Βουλή για τα εθνικά: Η διπλωματία δεν μπορεί να συγχέεται με επαναστατική γυμναστική
Σουδάν, η γη που ξέχασε ο Θεός: Κρανίου τόπος το Χαρτούμ, τα παιδιά «σβήνουν» στα νοσοκομεία και οι μητέρες διαλέγουν ποια θα σώσουν - Βίντεο
Αντώνης Βλοντάκης - Κορίνα Στεργιάδου: Στο Deal η κόρη του ζευγαριού - Δείτε το βίντεο
Μητσοτάκης στη Βουλή για τα εθνικά: Η διπλωματία δεν μπορεί να συγχέεται με επαναστατική γυμναστική
Σουδάν, η γη που ξέχασε ο Θεός: Κρανίου τόπος το Χαρτούμ, τα παιδιά «σβήνουν» στα νοσοκομεία και οι μητέρες διαλέγουν ποια θα σώσουν - Βίντεο
Αντώνης Βλοντάκης - Κορίνα Στεργιάδου: Στο Deal η κόρη του ζευγαριού - Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα