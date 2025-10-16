Χούθι και Ισραήλ επιβεβαίωσαν τον θάνατο του αρχηγού του επιτελείου της οργάνωσης σε επιδρομή στην Υεμένη τον Αύγουστο
Χούθι και Ισραήλ επιβεβαίωσαν τον θάνατο του αρχηγού του επιτελείου της οργάνωσης σε επιδρομή στην Υεμένη τον Αύγουστο
Ο Μουχάμαντ αλ Γκαμάρι, ήταν ένας από τους πιο υψηλόβαθμούς στρατιωτικούς αξιωματούχους της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης - Σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιδρομή τον Αύγουστο μαζί με άλλους αξιωματούχους των Χούθι
Οι Χούθι της Υεμένης δήλωσαν σήμερα πως ο αρχηγός του επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων Μουχάμαντ Αμπντ αλ Καρίμ αλ Γκαμάρι, ένας από τους πιο υψηλόβαθμούς στρατιωτικούς αξιωματούχους της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης, σκοτώθηκε «κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του».
Χωρίς να κατηγορούν απευθείας το Ισραήλ για τη δολοφονία του, οι Χούθι είπαν πως η σύγκρουση με το Ισραήλ δεν έχει τελειώσει. Το Ισραήλ θα «λάβει την αποτρεπτική τιμωρία του για τα εγκλήματα που διέπραξε».
Την είδηση επιβεβαίωσε και ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατζ, αναφερόμενος στην ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που είχε πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο και είχε στόχο την ηγεσία της οργάνωσης. Το πλήγμα εκείνο είχε προκαλέσει τον θάνατο του «πρωθυπουργού» των Χούθι και περίπου δώδεκα ακόμη υπουργών της οργάνωσης. Σύμφωνα με τον Κατζ, ο αλ Γκαμάρι τραυματίστηκε σοβαρά στην επίθεση και υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του. Είχε επίσης τραυματιστεί σε άλλη ισραηλινή επιδρομή που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο. «Ενώνεται με τους φίλους του, τα εξοντωμένα μέλη του Άξονα του Κακού, στα βάθη της κόλασης», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κατζ.
Ο Γκαμάρι ήταν μέλος του «Γραφείου του Τζιχάντ» των Χούθι, του οποίου ηγείται ο Αμπντούλ Μάλικ αλ Χούθι, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εποπτεία των στρατιωτικών επιχειρήσεων.
Οι Χούθι εκτόξευσαν πυραύλους προς το Ισραήλ ενεργώντας σε αλληλεγγύη, όπως είπαν, με τους Παλαιστίνιους στη Γάζα - οι περισσότεροι από τους πυραύλους αναχαιτίστηκαν. Το Ισραήλ απάντησε με πλήγματα σε περιοχές της Υεμένης που τελούν τον έλεγχο των Χούθι.
Ο ηγέτης των Χούθι, ο Αμπντούλ Μάλικ αλ Χούθι, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα πως η οργάνωση θα παρακολουθεί τη συμμόρφωση του Ισραήλ με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και θα επαναλάβει την υποστήριξη για τη Γάζα εάν το Ισραήλ δεν την τηρήσει.
Ειδήσεις σήμερα:
«Ήμουν το παιδί που ο μπαμπάς χτυπούσε τη μαμά του» - Συγκλόνισε η κόρη της 40χρονης που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον πρώην σύζυγό της στο Μενίδι
Νεκρός υπαξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας σε τροχαίο στη Βασιλίσσης Σοφίας - Φορτηγό συγκρούστηκε με τη μηχανή του
Νίκος Κοκλώνης: Δείτε βίντεο να «παζαρεύει» ρολόγια για 150.000 δολάρια στη Νέα Υόρκη
Χωρίς να κατηγορούν απευθείας το Ισραήλ για τη δολοφονία του, οι Χούθι είπαν πως η σύγκρουση με το Ισραήλ δεν έχει τελειώσει. Το Ισραήλ θα «λάβει την αποτρεπτική τιμωρία του για τα εγκλήματα που διέπραξε».
The great jihadi leader— 𝑾𝒂𝒉𝒂𝒋 🇾🇪 (@krar_wahaj) October 16, 2025
Major General Mohammed Abdel Karim Al-Ghamari
A man whose homelands are encapsulated in his being, and an army residing in one man,
Forging victory with his silence...and writing it with his actions pic.twitter.com/edbhUpufyB
Την είδηση επιβεβαίωσε και ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατζ, αναφερόμενος στην ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που είχε πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο και είχε στόχο την ηγεσία της οργάνωσης. Το πλήγμα εκείνο είχε προκαλέσει τον θάνατο του «πρωθυπουργού» των Χούθι και περίπου δώδεκα ακόμη υπουργών της οργάνωσης. Σύμφωνα με τον Κατζ, ο αλ Γκαμάρι τραυματίστηκε σοβαρά στην επίθεση και υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του. Είχε επίσης τραυματιστεί σε άλλη ισραηλινή επιδρομή που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο. «Ενώνεται με τους φίλους του, τα εξοντωμένα μέλη του Άξονα του Κακού, στα βάθη της κόλασης», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κατζ.
Ο Γκαμάρι ήταν μέλος του «Γραφείου του Τζιχάντ» των Χούθι, του οποίου ηγείται ο Αμπντούλ Μάλικ αλ Χούθι, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εποπτεία των στρατιωτικών επιχειρήσεων.
Οι Χούθι εκτόξευσαν πυραύλους προς το Ισραήλ ενεργώντας σε αλληλεγγύη, όπως είπαν, με τους Παλαιστίνιους στη Γάζα - οι περισσότεροι από τους πυραύλους αναχαιτίστηκαν. Το Ισραήλ απάντησε με πλήγματα σε περιοχές της Υεμένης που τελούν τον έλεγχο των Χούθι.
Ο ηγέτης των Χούθι, ο Αμπντούλ Μάλικ αλ Χούθι, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα πως η οργάνωση θα παρακολουθεί τη συμμόρφωση του Ισραήλ με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και θα επαναλάβει την υποστήριξη για τη Γάζα εάν το Ισραήλ δεν την τηρήσει.
Ειδήσεις σήμερα:
«Ήμουν το παιδί που ο μπαμπάς χτυπούσε τη μαμά του» - Συγκλόνισε η κόρη της 40χρονης που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον πρώην σύζυγό της στο Μενίδι
Νεκρός υπαξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας σε τροχαίο στη Βασιλίσσης Σοφίας - Φορτηγό συγκρούστηκε με τη μηχανή του
Νίκος Κοκλώνης: Δείτε βίντεο να «παζαρεύει» ρολόγια για 150.000 δολάρια στη Νέα Υόρκη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα