Χούθι και Ισραήλ επιβεβαίωσαν τον θάνατο του αρχηγού του επιτελείου της οργάνωσης σε επιδρομή στην Υεμένη τον Αύγουστο
ΚΟΣΜΟΣ
Χούθι Ισραήλ Αεροπορική επιδρομή Υεμένη

Χούθι και Ισραήλ επιβεβαίωσαν τον θάνατο του αρχηγού του επιτελείου της οργάνωσης σε επιδρομή στην Υεμένη τον Αύγουστο

Ο Μουχάμαντ αλ Γκαμάρι, ήταν ένας από τους πιο υψηλόβαθμούς στρατιωτικούς αξιωματούχους της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης - Σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιδρομή τον Αύγουστο μαζί με άλλους αξιωματούχους των Χούθι 

Χούθι και Ισραήλ επιβεβαίωσαν τον θάνατο του αρχηγού του επιτελείου της οργάνωσης σε επιδρομή στην Υεμένη τον Αύγουστο
Οι Χούθι της Υεμένης δήλωσαν σήμερα πως ο αρχηγός του επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων Μουχάμαντ Αμπντ αλ Καρίμ αλ Γκαμάρι, ένας από τους πιο υψηλόβαθμούς στρατιωτικούς αξιωματούχους της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης, σκοτώθηκε «κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του».

Χωρίς να κατηγορούν απευθείας το Ισραήλ για τη δολοφονία του, οι Χούθι είπαν πως η σύγκρουση με το Ισραήλ δεν έχει τελειώσει. Το Ισραήλ θα «λάβει την αποτρεπτική τιμωρία του για τα εγκλήματα που διέπραξε».



Την είδηση επιβεβαίωσε και ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατζ, αναφερόμενος στην ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που είχε πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο και είχε στόχο την ηγεσία της οργάνωσης. Το πλήγμα εκείνο είχε προκαλέσει τον θάνατο του «πρωθυπουργού» των Χούθι και περίπου δώδεκα ακόμη υπουργών της οργάνωσης. Σύμφωνα με τον Κατζ, ο αλ Γκαμάρι τραυματίστηκε σοβαρά στην επίθεση και υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του. Είχε επίσης τραυματιστεί σε άλλη ισραηλινή επιδρομή που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο. «Ενώνεται με τους φίλους του, τα εξοντωμένα μέλη του Άξονα του Κακού, στα βάθη της κόλασης», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κατζ.

Ο Γκαμάρι ήταν μέλος του «Γραφείου του Τζιχάντ» των Χούθι, του οποίου ηγείται ο Αμπντούλ Μάλικ αλ Χούθι, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εποπτεία των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Οι Χούθι εκτόξευσαν πυραύλους προς το Ισραήλ ενεργώντας σε αλληλεγγύη, όπως είπαν, με τους Παλαιστίνιους στη Γάζα - οι περισσότεροι από τους πυραύλους αναχαιτίστηκαν. Το Ισραήλ απάντησε με πλήγματα σε περιοχές της Υεμένης που τελούν τον έλεγχο των Χούθι.

Ο ηγέτης των Χούθι, ο Αμπντούλ Μάλικ αλ Χούθι, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα πως η οργάνωση θα παρακολουθεί τη συμμόρφωση του Ισραήλ με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και θα επαναλάβει την υποστήριξη για τη Γάζα εάν το Ισραήλ δεν την τηρήσει.


Ειδήσεις σήμερα:

«Ήμουν το παιδί που ο μπαμπάς χτυπούσε τη μαμά του» - Συγκλόνισε η κόρη της 40χρονης που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον πρώην σύζυγό της στο Μενίδι

Νεκρός υπαξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας σε τροχαίο στη Βασιλίσσης Σοφίας - Φορτηγό συγκρούστηκε με τη μηχανή του

Νίκος Κοκλώνης: Δείτε βίντεο να «παζαρεύει» ρολόγια για 150.000 δολάρια στη Νέα Υόρκη

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Είσαι συνδρομητής Nova; Τα γρηγορότερα… έρχονται!

Η Nova, ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες ψηφιακές ανάγκες των συνδρομητών της, προχωρά σε αναβάθμιση του ίντερνετ, δίνοντας - τη δυνατότητα στους συνδρομητές της να διασκεδάσουν, να ψυχαγωγηθούν και να εργαστούν, με ακόμη πιο γρήγορες ταχύτητες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης