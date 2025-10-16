Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
«Μόλις σκότωσα τη σύντροφό μου στο τζακούζι» - Το ανατριχιαστικό τηλεφώνημα 41χρονου που μαχαίρωσε 26 φορές μια 24χρονη στη Σκωτία
«Προσπαθούσα να την ξεφορτωθώ εδώ και καιρό» είπε ο Άρεν Πίρσον για την Κλερ Λεβέκ
Σε ισόβια κάθειρξη και φυλάκιση τουλάχιστον 25 ετών καταδικάστηκε ο 41χρονος Άρεν Πίρσον για την άγρια δολοφονία της 24χρονης συντρόφου του Κλερ Λεβέκ στο σπίτι της μητέρας του στη Σκωτία στις 11 Φεβρουαρίου 2024.
Στο Ανώτατο Δικαστήριο του Εδιμβούργου που εκδίκασε το έγκλημα, κατατέθηκε ότι η Λεβέκ μαχαιρώθηκε τουλάχιστον 26 φορές κατά τη διάρκεια της θανατηφόρας επίθεσης από τον Πίρσον, με 19 από τα χτυπήματα να είναι στο πρόσωπο και τον λαιμό της.
Στη δίκη ακούστηκε και το ανατριχιαστικό τηλεφώνημα του Πίρσον στις αρχές στο οποίο ομολόγησε τη δολοφονία της συντρόφου του.
«Γεια σας, ονομάζομαι Άρεν Πίρσον. Μόλις σκότωσα τη φίλη μου στο τζακούζι του γκαράζ. Τη μαχαίρωσα περίπου 40 φορές στην καρδιά, στο στομάχι, στο πρόσωπο, στο λαιμό και στην πλάτη. Μαχαίρωσα τον εαυτό μου τέσσερις φορές στο λαιμό» είπε ο 41χρονος στους αστυνομικούς.
Στο ίδιο τηλεφώνημα ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι το θύμα «ήπιε πάρα πολύ» και τον ενόχλησε, λέγοντας ξανά ότι «σίγουρα τη σκότωσα».
Η μητέρα του 41χρονου κατέθεσε ότι ο γιος της έμοιαζε με «ζόμπι» τη νύχτα του φόνου περιγράφοντας ότι εκείνος μπήκε στην κουζίνα και ομολόγησε ότι είχε χτυπήσει την Λεβέκ πριν μαχαιρώσει τον εαυτό του στο λαιμό με ένα μικρό μαχαίρι με μαύρο χερούλι.
Εκτός από τον αυτοτραυματισμό με μαχαίρι, ο 41χρονος ήπιε υγρό φρένων και έπεσε με το αυτοκίνητό του από μια προβλήτα.
Γιατρός που τον φρόντισε στο νοσοκομείο στο οποίο μεταφέρθηκε μετά τη δολοφονία και την απόπειρα αυτοκτονίας κατέθεσε μια φράση του Πίρσον που, όπως είπε, «της έμεινε». Όπως κατέθεσε ο 41χρονος της είπε «προσπαθούσα να την ξεφορτωθώ (σ.σ. το θύμα) εδώ και καιρό»».
Στο δικαστήριο ακούστηκε και άλλο ένα ηχητικό διάρκειας έξι λεπτών από την ημέρα των 24ων γενεθλίων της Λεβέκ στο οποίο ο Πίρσον της έλεγε «σου άξιζε κάθε λεπτό και ακόμα περισσότερο. Είσαι τυχερή που δεν σου έσπασα το κεφάλι». «Σε αγαπώ, θα με σκοτώσεις» ήταν μια από τις απαντήσεις που του έδωσε η Λεβέκ.
