Κουβανοί πήγαν για εργάτες στη Ρωσία και βρέθηκαν στο μέτωπο της Ουκρανίας - Κύκλωμα τους στρατολογούσε μέσω απάτης



Κύκλωμα εξαπάτησης – στρατολόγησης

Η κουβανή οικιακή βοηθός Νταγιάνα Ντίας

Η κομμώτρια Όλγα Σιλιάγιεβα

Καταγγελίες, συλλήψεις και δικαιολογίες

Νεοαφιχθέντες Κουβανοί στη Μόσχα



«Αποστολή στο μέτωπο»

Στρατολόγηση μισθοφόρων στο ρωσικό στρατό

Στη πόλη Ριαζάν, εκτός από τη Σμιρνόβα, εμφανίζεται η Όλγα Σιλιάγεβα, επίσης 41 ετών, κομμώτρια με σύζυγο σε στρατολογική μονάδα της ρωσικής αεροπορίας, με αρμοδιότητα τα συμβόλαια για αλλοδαπούς μισθοφόρους. Κοινή του γνωστή κατέθεσε ότι οι δύο γυναίκες βρίσκονταν συνεχώς στο κέντρο στρατολόγησης της πόλης,. Κρίκος της αλυσίδας και μια Κουβανή που εργαζόταν ως νταντά για τα παιδιά τηςκαι βοηθούσε στα έγγραφα τα εισιτήρια και την υποδοχή των νεοαφιχθέντων. Πρόκειται για τη37 ετών, η ιποία ζει μόνιμα στη Ρωσία, ενώ σε ομάδα του Facebook κάποιοι την κατηγορούν ότι εξαπάτησε γνωστούς τους. Οι δύο 19χρονοικαιστο βίντεο μιλούν επίσης για «μία Νταγιάνα».Το καλοκαίρι του 2023 περίπου δώδεκα Κουβανοί αρνήθηκαν να αποπληρώσουν «οφειλές» προς τη Σμιρνόβα. Αργότερα, σε συνεντεύξεις σε διάφορα ΜΜΕ, αρκετοί ισχυρίστηκαν ότι χωρίς τη συγκατάθεση τους αποσύρθηκαν χρήματα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους. Κατατέθηκαν δύο μηνύσεις στις 25 Απριλίου 2024 και μία ακόμη στις 26 Απριλίου. Η Σμιρνόβα συνελήφθη τον ίδιο μήνα, κατηγορήθηκε για κλοπή και προφυλακίστηκε. Σε επιστολή της στιςπρος τη Ρωσίδα Συνήγορο του Πολίτη, ο δικηγόρος της, Σεργκέι Ποσελιάγκιν, κατήγγειλε ότι οι ανακριτές «διαστρεβλώνουν τα γεγονότα» και ζήτησε την αποφυλάκιση της Σμιρνόβα για να υπογράψει συμβόλαιο με το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, ως μεταφράστρια σε μονάδα διαβιβάσεων. Στην ίδια επιστολή αναφέρεται ότικαι άλλων αλλοδαπών.Τρεις εκ των μηνυτών της είναι Κουβανοί, σύμφωνα με διαρροή από αστυνομικά αρχεία. Ένας εξ αυτών, ο Ρενέ Φλεϊτάς,στις 11 Μαρτίου του 2025 και συγγενής του είπε ότι «εξαπατήθηκε» και «κατέληξε στο πεδίο των μαχών στην Ουκρανία», και πλέον αγνοείται.Η Σμιρνόβα αφού έμεινα για λίγο προφυλακισμένη, αφέθηκε ελεύθερη και σύμφωνα με μαρτυρίες, την άνοιξη του 2025 η ίδια και η Σιλιάγεβα στάλθηκαν στην Ουκρανία, σε μονάδα πρώην καταδίκων, ενταγμένη σε σχηματισμό που συνδέεται με τον 1η Στρατιά Αρμάτων του ρωσικού στρατού. Κάποιοι από τους Κουβανούς που έφτασαν στη Ρωσία «δεν γνώριζαν ότι θα πάνε στον πόλεμο», πιστεύοντας ότι θα εργαστούν σε οικοδομές ή παρόμοιες δουλειές.Το ρεπορτάζ τοποθετεί το δίκτυο της Σμιρνόβα μέσα σε ένα ευρύτερο σύστημα «επίσημων» και ημιεπίσημων καναλιών στρατολόγησης που εκτείνεται από κρατικά κέντρα μέχρι ιδιωτικές εταιρείες όπως η Βάγκνερ, που, ακόμη και μέσα από τις φυλακές, με στόχο να διατηρηθεί η ροή ανθρώπινου δυναμικού στην εισβολή. Τοπικό δημοσίευμα (Ryazanskiye Vedomosti τον Μάιο του 2023) εμφάνιζε Κουβανούς ανάμεσα σε νεοσύλλεκτους που υπέγραφαν συμβόλαια στη Ριαζάν, με στρατολόγο να δηλώνει ότι «η κύρια κινητήριος δύναμη είναι να βοηθήσουμε την πατρίδα και τα χρήματα είναι ένα ευχάριστο μπόνους».