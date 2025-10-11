Τουλάχιστον 60 νεκροί μετά από επίθεση με drone στο Ελ-Φασέρ του Σουδάν

Τουλάχιστον 60 άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από επίθεση drone
σε καταφύγιο προσφύγων στην πολιορκημένη πόλη Ελ-Φασέρ του Σουδάν
που βρίσκεται στο χείλος της κατάρρευσης.
Ειδικότερα, η επιτροπή αντίστασης του Ελ-Φασέρ, που αποτελείται από τοπικούς πολίτες και ακτιβιστές, δήλωσε ότι οι παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης
(Rapid Support Forces) χτύπησαν το στρατόπεδο Νταρ αλ-Αρκάμ, που βρίσκεται μέσα σε ένα πανεπιστήμιο, με δύο επιθέσεις drone και οκτώ πυροβολισμούς πυροβολικού.
«Παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένοι σκοτώθηκαν εν ψυχρώ και πολλοί κάηκαν ολοσχερώς
», ανέφερε η ομάδα σε δήλωσή της, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων AFP.
Οι RSF έχουν περικυκλώσει το Ελ-Φασέρ τους τελευταίους 17 μήνες, σε μια προσπάθεια να πάρουν τον έλεγχο του τελευταίου προπυργίου του σουδανικού στρατού στην περιοχή του Νταρφούρ.
Η κατάσταση στο Ελ-Φασέρ έχει «ξεπεράσει την καταστροφή και τη γενοκτονί
α», ανέφερε η ομάδα αντίστασης. Η πείνα και οι ασθένειες έχουν εξαπλωθεί σε όλη την πόλη, καθώς οι κάτοικοι βρίσκονται αντιμέτωποι με συνεχείς βομβαρδισμούς και μείωση τροφίμων και ιατρικών προμηθειών.
Το Σουδάν πλήττεται από συγκρούσεις από το 2023, μετά τη διαμάχη μεταξύ των ανώτερων διοικητών της RSF και του σουδανικού στρατού και την επακόλουθη σφοδρή διαμάχη για την εξουσία, που οδήγησε σε μία από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις.