Τουλάχιστον 60 νεκροί μετά από επίθεση με drone στο Ελ-Φασέρ του Σουδάν
ΚΟΣΜΟΣ
Νεκροί Σουδάν Επίθεση Drone

Τουλάχιστον 60 νεκροί μετά από επίθεση με drone στο Ελ-Φασέρ του Σουδάν

Oι παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (Rapid Support Forces) χτύπησαν το στρατόπεδο Νταρ αλ-Αρκάm - Παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένοι σκοτώθηκαν εν ψυχρώ και πολλοί κάηκαν ολοσχερώς

Τουλάχιστον 60 νεκροί μετά από επίθεση με drone στο Ελ-Φασέρ του Σουδάν
2 ΣΧΟΛΙΑ
Τουλάχιστον 60 άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από επίθεση drone σε καταφύγιο προσφύγων στην πολιορκημένη πόλη Ελ-Φασέρ του Σουδάν που βρίσκεται στο χείλος της κατάρρευσης.

Ειδικότερα, η επιτροπή αντίστασης του Ελ-Φασέρ, που αποτελείται από τοπικούς πολίτες και ακτιβιστές, δήλωσε ότι οι παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (Rapid Support Forces) χτύπησαν το στρατόπεδο Νταρ αλ-Αρκάμ, που βρίσκεται μέσα σε ένα πανεπιστήμιο, με δύο επιθέσεις drone και οκτώ πυροβολισμούς πυροβολικού.



«Παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένοι σκοτώθηκαν εν ψυχρώ και πολλοί κάηκαν ολοσχερώς», ανέφερε η ομάδα σε δήλωσή της, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Οι RSF έχουν περικυκλώσει το Ελ-Φασέρ τους τελευταίους 17 μήνες, σε μια προσπάθεια να πάρουν τον έλεγχο του τελευταίου προπυργίου του σουδανικού στρατού στην περιοχή του Νταρφούρ.

Η κατάσταση στο Ελ-Φασέρ έχει «ξεπεράσει την καταστροφή και τη γενοκτονία», ανέφερε η ομάδα αντίστασης. Η πείνα και οι ασθένειες έχουν εξαπλωθεί σε όλη την πόλη, καθώς οι κάτοικοι βρίσκονται αντιμέτωποι με συνεχείς βομβαρδισμούς και μείωση τροφίμων και ιατρικών προμηθειών.

Το Σουδάν πλήττεται από συγκρούσεις από το 2023, μετά τη διαμάχη μεταξύ των ανώτερων διοικητών της RSF και του σουδανικού στρατού και την επακόλουθη σφοδρή διαμάχη για την εξουσία, που οδήγησε σε μία από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις.

Κλείσιμο
Ειδήσεις σήμερα:

Πρώτα την έκαψε και μετά τη μαχαίρωσε - Τι κρύβεται πίσω από την άγρια επίθεση της 17χρονης θετής κόρης στη Γερμανίδα δήμαρχο

Το «θαυματουργό νερό» του Καματερού: Η απάτη που πότισε την Ελλάδα με ψεύτικη ελπίδα πως θα νικήσει τον καρκίνο

Πλακιάς: Με έχουν πει αριστερό, τραμπούκο, δεξιό - Δεν είμαι τίποτα από αυτά, είμαι πατέρας που έχασα 2 παιδιά
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Από τη θρυλική πηγή της Μακεδονίας στην αιχμή της καινοτομίας: η ΣΟΥΡΩΤΗ γράφει το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της

Με σταθερή ανάπτυξη, επενδύσεις στη βιωσιμότητα και επιστημονική τεκμηρίωση, συνεχίζει να αναδεικνύει τη δύναμη του φυσικού μεταλλικού νερού της.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης