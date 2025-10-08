Ανακαλύφθηκε χαμένη συνέντευξη του Τζον Λένον - Γιατί πίστευε ότι τον παρακολουθούσε η κυβέρνηση των ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
Beatles Τζον Λένον Ρίτσαρντ Νίξον Υποκλοπές

Ανακαλύφθηκε χαμένη συνέντευξη του Τζον Λένον - Γιατί πίστευε ότι τον παρακολουθούσε η κυβέρνηση των ΗΠΑ

Ο θρυλικός μουσικός είχε μηνύσει την κυβέρνηση Νίξον για παράνομες τηλεφωνικές παρακολουθήσεις και επιτήρηση εν μέσω της μάχης του να αποφύγει την απέλαση

Ανακαλύφθηκε χαμένη συνέντευξη του Τζον Λένον - Γιατί πίστευε ότι τον παρακολουθούσε η κυβέρνηση των ΗΠΑ
2 ΣΧΟΛΙΑ
Συνέντευξη του Τζον Λένον που θεωρήθηκε ότι είχε χαθεί και ανακαλύφθηκε σε ένα υπόγειο από ραδιοφωνικό παραγωγό που συζήτησε με τον αείμνηστο μουσικό πριν από 50 χρόνια, αποκαλύπτει ότι το πρώην μέλος των Beatles φοβόταν ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ παρακολουθούσε το τηλέφωνό του.

Ο Νίκι Χορν ήταν 24 ετών και ανερχόμενος DJ στο Capital Radio του Λονδίνου όταν προσκλήθηκε στο διαμέρισμα του σταρ στη Νέα Υόρκη για μια εκτενή συνέντευξη, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «The Guardian».

Ενώ μέρη της συνέντευξης μεταδόθηκαν στο Capital το 1975, ο Χορν βρήκε πρόσφατα τις πρωτότυπες κασέτες σε ένα σκονισμένο κουτί στο σπίτι.

Ο Τζον Λένον, ο οποίος είχε μηνύσει την κυβέρνηση Νίξον για παράνομες τηλεφωνικές παρακολουθήσεις και επιτήρηση εν μέσω της μάχης του να αποφύγει την απέλαση, μιλάει για τις υποψίες του. Ο τραγουδιστής των Beatles αναφέρει ότι παρακολουθείται λόγω του αντιπολεμικού ακτιβισμού του.

Εξηγεί ακόμη ότι ήθελε «απλώς να πετάξει» το τέταρτο σόλο άλμπουμ του, Walls and Bridges, μέχρι που φίλοι του τον έπεισαν να μην το κάνει.

Σε συνέντευξη που έδωσε σε ειδικό αφιέρωμα του Boom Radio που θα μεταδοθεί σήμερα ο βετεράνος ραδιοφωνικός παραγωγός και παρουσιαστής Νίκι Χορν τη συνάντησή του με τον Τζον Λένον στο διαμέρισμά του στην πολυκατοικία Ντακότα, έξω από την οποία, ο τραγουδοποιός πυροβολήθηκε και δολοφονήθηκε πέντε χρόνια αργότερα από τον Μαρκ Ντέιβιντ Τσάπμαν.

Ο Τζον Λένον διευκρινίζει, μεταξύ άλλων, στον Χορν ότι ξεχωρίζει πότε το τηλέφωνο είναι κανονικό όταν το σηκώνει και πότε υπάρχουν πολλοί θόρυβοι.

Ανέφερε ότι ενώ δεν μπορούσε να αποδείξει την υποκλοπή τηλεφωνικών συνδιαλέξεων εκείνη την εποχή, ήξερε ότι γίνονταν πολλές επισκευές στο υπόγειο του κτιρίου Ντακότα.

Κλείσιμο
Η συνέντευξη του Τζον Λένον στον Νίκι Χορν μεταδίδεται σήμερα, παραμονή των 85ων γενεθλίων του τραγουδοποιού.


Ειδήσεις σήμερα:

Δείτε τις περιοχές με τα υψηλότερα και τα χαμηλότερα ποσοστά φοροδιαφυγής - Εστιατόριο στην Κρήτη έκρυψε 18.500 αποδείξεις

Βράχος 40 τόνων κατρακύλησε και διέλυσε δρόμο στη Λέσβο, φόβοι για νέες καταρρεύσεις - Δείτε βίντεο

Γιώργος Καπουτζίδης: Ο σύντροφός του, η ζωή στην Αίγινα και η φωτογραφία από την κηδεία του Γεράσιμου Μιχελή
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Αθηναγόρας Κωστάκος: Αυτό που έχει νόημα στη ζωή είναι να μην σπαταλάμε το χρόνο μας εκεί που δεν περνάμε καλά

Αθηναγόρας Κωστάκος: Αυτό που έχει νόημα στη ζωή είναι να μην σπαταλάμε το χρόνο μας εκεί που δεν περνάμε καλά

Ο διεθνώς καταξιωμένος σεφ και περιζήτητος δημιουργός εστιατορίων αποκρυπτογραφεί το πώς μια εμπειρία μένει στη μνήμη, αλλά και το πώς η ελληνική κουζίνα συγκινεί τα πλήθη σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Τα μυστικά της Μακροζωίας

Η μακροζωία δεν είναι μια νέα ιατρική ανακάλυψη, ούτε ένα lifestyle trend που το επιλέγουμε. Είναι μια πραγματικότητα που διαμορφώνεται μέσα από τις επιστημονικές εξελίξεις, τη βελτίωση των συστημάτων υγείας και την αυξανόμενη συνειδητοποίηση γύρω από το πώς θέλουμε να ζούμε

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης