Νέο αδιέξοδο για τον Μακρόν: Φουντώνουν τα σενάρια για πρόωρες εκλογές στις 16 Νοεμβρίου

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γάλλος πρόεδρος και το επιτελείο του φαίνεται να έχουν ήδη αποστείλει άτυπη ενημέρωση σε όλες τις γαλλικές νομαρχίες και τις περιφέρειες της χώρας με το μήνυμα να είναι «προετοιμαστείτε»

Γιάννης Χαραμίδης
Με την πολιτική κατάσταση στην Γαλλία να παραμένει κρίσιμη και τις πιέσεις τόσο από το σύνολο της αντιπολίτευσης και της γαλλικής κοινωνίας όσο και από τους οίκους αξιολόγησης -με δεδομένο πως ο γαλλικός προϋπολογισμός για το 2026 παραμένει «ναρκοπέδιο»- ο Εμανουέλ Μακρόν φαίνεται να «στριμώχνεται» όλο και περισσότερο.

Σύμφωνα με πληροφορίες –που δεν διαψεύδονται από το Μέγαρο των Ηλυσίων– ο Γάλλος πρόεδρος φαίνεται να προσανατολίζεται σοβαρά να στείλει και πάλι τους πολίτες στις κάλπες έναν χρόνο και τέσσερις μήνες μετά τις τελευταίες εκλογές.


«Προετοιμαστείτε»

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γάλλος πρόεδρος και το επιτελείο του φαίνεται να έχουν ήδη αποστείλει άτυπη ενημέρωση σε όλες τις γαλλικές νομαρχίες και τις περιφέρειες της χώρας με το μήνυμα να είναι «προετοιμαστείτε». Ο Μακρόν φαίνεται μάλιστα να έχει επιλέξει ως πιθανότερη ημερομηνία διεξαγωγής του πρώτου γύρου των νέων βουλευτικών εκλογών την Κυριακή 16 Νοεμβρίου και του δευτέρου μία εβδομάδα μετά στις 23 Νοεμβρίου.

Εάν οι συγκεκριμένες πληροφορίες επιβεβαιωθούν ο Γάλλος πρόεδρος θα πρέπει άμεσα να υπογράψει εκ νέου την διάλυση της γαλλικής εθνοσυνέλευσης και θα πρέπει παράλληλα να κάνει το ίδιο και με το προεδρικό διάταγμα για τις εκλογές.

Αν όλα τα παραπάνω έχουν βάση τότε και πάλι οι Γάλλοι θα κληθούν να αποφασίσουν για το μέλλον τους μέσα από μία προεκλογική περίοδο «express» όπως και πριν από έναν χρόνο όταν οι βουλευτικές εκλογές διεξήχθησαν λίγες εβδομάδες μετά τις ευρωεκλογές και την σαρωτική νίκη της ακροδεξιάς παράταξης των Λεπέν– Μπαρντελά.

