Νέο αδιέξοδο για τον Μακρόν: Φουντώνουν τα σενάρια για πρόωρες εκλογές στις 16 Νοεμβρίου

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γάλλος πρόεδρος και το επιτελείο του φαίνεται να έχουν ήδη αποστείλει άτυπη ενημέρωση σε όλες τις γαλλικές νομαρχίες και τις περιφέρειες της χώρας με το μήνυμα να είναι «προετοιμαστείτε»