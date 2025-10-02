Τραγωδία στην Κόστα Ρίκα: Πέντε νεκροί έπειτα από φωτιά σε ξενοδοχείο
ΚΟΣΜΟΣ
Κόστα Ρίκα Φωτιά Ξενοδοχείο Νεκροί

Τραγωδία στην Κόστα Ρίκα: Πέντε νεκροί έπειτα από φωτιά σε ξενοδοχείο

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η έξοδος κινδύνου του ξενοδοχείου ήταν φραγμένη με σύρματα

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε ένα ξενοδοχείο στην πρωτεύουσα της Κόστα Ρίκα, το Σαν Χοσέ, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες διάσωσης.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε τη νύχτα, από τον τρίτο όροφο του ξενοδοχείου, η στέγη του οποίου κατέρρευσε, ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία σε μια ανάρτηση στο Facebook.

Τα θύματα είναι ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που βρέθηκε «αγκαλιασμένο» σε ένα κρεβάτι και άλλα τρία πρόσωπα, για τα οποία δεν δόθηκε καμία πληροφορία για την ηλικία και την καταγωγή τους. Οι δικαστικές αρχές διεξάγουν έρευνα για την υπόθεση. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η έξοδος κινδύνου του ξενοδοχείου ήταν φραγμένη με σύρματα.

Δείτε βίντεο:

INCENDIO EN HOTEL ORIENTE: 5 FALLECIDOS Y UNA TRÁGICA LISTA QUE SE EXTIENDE

