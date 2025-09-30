Ηθοποιός δημιουργημένη με τεχνητή νοημοσύνη «απειλεί» το Χόλιγουντ - «Μας κλέβει τις ερμηνείες, κινδυνεύει η δουλειά μας»

Για να είμαστε σαφείς, η “Tilly Norwood” δεν είναι ηθοποιός, αλλά ένας χαρακτήρας που δημιουργήθηκε από ένα πρόγραμμα υπολογιστή που εκπαιδεύτηκε με βάση το έργο αμέτρητων επαγγελματιών ηθοποιών — χωρίς άδεια ή αμοιβή. Δεν έχει καμία εμπειρία ζωής από την οποία να αντλήσει, δεν έχει συναισθήματα και, από ό,τι έχουμε δει, το κοινό δεν ενδιαφέρεται να παρακολουθεί περιεχόμενο που δημιουργείται από υπολογιστή και δεν έχει καμία σχέση με την ανθρώπινη εμπειρία. Δεν λύνει κανένα “πρόβλημα” — δημιουργεί το πρόβλημα της χρήσης κλεμμένων παραστάσεων για να βγάλει τους ηθοποιούς από τη δουλειά, θέτοντας σε κίνδυνο τα μέσα διαβίωσης των ηθοποιών και υποτιμώντας την ανθρώπινη τέχνη.Επιπλέον, οι υπογράφοντες παραγωγοί πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιούν συνθετικούς ηθοποιούς χωρίς να συμμορφώνονται με τις συμβατικές μας υποχρεώσεις, οι οποίες απαιτούν ειδοποίηση και διαπραγμάτευση κάθε φορά που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ένας συνθετικός ηθοποιός».Στους ηθοποιούς που καταδικάζουν την ΑΙ ηθοποιό συγκαταλέγονται μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ, όπως ηκαι ο«Θεέ μου, την πατήσαμε. Αυτό είναι πραγματικά, πραγματικά τρομακτικό. Εταιρείες, μην το κάνετε αυτό. Σας παρακαλώ, σταματήστε. Σας παρακαλώ, σταματήστε να μας στερείτε την ανθρώπινη επαφή», είπε η Έμιλι Μπλαντ στο Variety., η πρωταγωνίστρια της σειράς του, Russian Doll, που εργάζεται σε μια ταινία μεγάλου μήκους χρησιμοποιώντας «ηθική» τεχνητή νοημοσύνη, εξέφρασε επίσης την αποδοκιμασία της, λέγοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα εξής: «Κάθε πρακτορείο ταλέντων που ασχολείται με αυτό θα πρέπει να μποϊκοταριστεί από όλες τις ενώσεις. Είναι βαθιά λανθασμένο και εντελώς ανησυχητικό. Δεν είναι ο σωστός τρόπος. Δεν είναι η σωστή ατμόσφαιρα. Δεν είναι η σωστή χρήση».