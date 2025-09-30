Η bwin και ο Ολυμπιακός μπήκαν δυναμικά στον όγδοο χρόνο της συνεργασίας τους και το γιόρτασαν με ένα ξεχωριστό cocktail party.
Ηθοποιός δημιουργημένη με τεχνητή νοημοσύνη «απειλεί» το Χόλιγουντ - «Μας κλέβει τις ερμηνείες, κινδυνεύει η δουλειά μας»
Ηθοποιός δημιουργημένη με τεχνητή νοημοσύνη «απειλεί» το Χόλιγουντ - «Μας κλέβει τις ερμηνείες, κινδυνεύει η δουλειά μας»
Η Τίλι Νόργουντ παρουσιάστηκε σε μία ταινία με τίτλο AI Commissioner που προβλήθηκε στο φεστιβάλ κινηματογράφου της Ζυρίχης - Δείτε βίντεο
Σάλος έχει ξεσπάσει στον κόσμο της υποκριτικής, καθώς το Χόλιγουντ στρέφεται κατά μίας «ηθοποιού» τεχνητής νοημοσύνης, η οποία χρησιμοποιοεί «κλεμμένες ερμηνείες».
Όλα άρχισαν από μία ταινία μικρού μήκους που προβλήθηκε στο φεστιβάλ κινηματογράφου της Ζυρίχης.
Στην ταινία αυτή, με τίτλο AI Commissioner, η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Xicoia και η εταιρεία παραγωγής Particle6 παρουσίασε την ηθοποιό Τίλι Νόργουντ (Tilly Norwood) – δημιουργημένη αποκλειστικά με τη χρήση ΑΙ.
«Δεν βλέπω την τεχνητή νοημοσύνη ως αντικατάσταση των ανθρώπων, αλλά ως ένα νέο εργαλείο – ένα νέο πινέλο. Ακριβώς όπως η κινούμενη εικόνα, το κουκλοθέατρο ή το CGI άνοιξαν νέες δυνατότητες χωρίς να αφαιρέσουν τίποτα από την ζωντανή υποκριτική, η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει έναν άλλο τρόπο να φανταστούμε και να χτίσουμε ιστορίες», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της Particle6, Έμιλι βαν ντερ Βέλντεν – δηλώνοντας ότι η Νόργουντ είναι 100% προϊόν AI.
«Η δημιουργία της Τίλι ήταν για μένα μια πράξη φαντασίας και δεξιοτεχνίας, παρόμοια με το να σχεδιάζεις έναν χαρακτήρα, να γράφεις έναν ρόλο ή να διαμορφώνεις μια ερμηνεία. Χρειάζεται χρόνος, δεξιότητα και επανάληψη για να ζωντανέψεις έναν τέτοιο χαρακτήρα», είπε η βαν ντερ Βέλντεν την Κυριακή.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, η Τίλι Νόργουντ σκοπεύει να «εισχωρήσει» για τα καλά στον κόσμο της showbiz, καθώς αναζητά εταιρεία μάνατζμεντ για να την εκπροσωπήσει.
Όπως είναι φυσικό, οι αντιδράσεις που προκάλεσε η «ηθοποιός» ήταν αρνητικές – με το συνδικάτο ηθοποιών των ΗΠΑ, SAG-AFTRA, να καταγγέλλει ότι η Τίλι Νόργουντ χρησιμοποιεί κλεμμένες ερμηνείες.
Αναλυτικότερα, σε ανακοίνωση που εξέδωσε το συνδικάτο, αναφέρει πως η Τίλι Νόργουντ δεν μπορεί να θεωρηθεί ηθοποιός, ενώ καταγγέλλει ότι «δημιουργεί το πρόβλημα της χρήσης κλεμμένων ερμηνειών για να βγάλει τους ηθοποιούς από τη δουλειά, θέτοντας σε κίνδυνο τα μέσα διαβίωσης των ηθοποιών και υποτιμώντας την ανθρώπινη τέχνη».
Αναλυτικά η ανακοίνωση της SAG-AFTRA:
«Η SAG-AFTRA εξέδωσε την ακόλουθη δήλωση σχετικά με την ανακοίνωση της “Tilly Norwood”, μιας “ηθοποιού” που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, αναζητά εκπροσώπηση:
Η SAG-AFTRA πιστεύει ότι η δημιουργικότητα είναι και πρέπει να παραμείνει ανθρωποκεντρική. Το συνδικάτο αντιτίθεται στην αντικατάσταση των ανθρώπινων ηθοποιών από συνθετικά άτομα.
Για να είμαστε σαφείς, η “Tilly Norwood” δεν είναι ηθοποιός, αλλά ένας χαρακτήρας που δημιουργήθηκε από ένα πρόγραμμα υπολογιστή που εκπαιδεύτηκε με βάση το έργο αμέτρητων επαγγελματιών ηθοποιών — χωρίς άδεια ή αμοιβή. Δεν έχει καμία εμπειρία ζωής από την οποία να αντλήσει, δεν έχει συναισθήματα και, από ό,τι έχουμε δει, το κοινό δεν ενδιαφέρεται να παρακολουθεί περιεχόμενο που δημιουργείται από υπολογιστή και δεν έχει καμία σχέση με την ανθρώπινη εμπειρία. Δεν λύνει κανένα “πρόβλημα” — δημιουργεί το πρόβλημα της χρήσης κλεμμένων παραστάσεων για να βγάλει τους ηθοποιούς από τη δουλειά, θέτοντας σε κίνδυνο τα μέσα διαβίωσης των ηθοποιών και υποτιμώντας την ανθρώπινη τέχνη.
Επιπλέον, οι υπογράφοντες παραγωγοί πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιούν συνθετικούς ηθοποιούς χωρίς να συμμορφώνονται με τις συμβατικές μας υποχρεώσεις, οι οποίες απαιτούν ειδοποίηση και διαπραγμάτευση κάθε φορά που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ένας συνθετικός ηθοποιός».
Στους ηθοποιούς που καταδικάζουν την ΑΙ ηθοποιό συγκαταλέγονται μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ, όπως η Έμιλι Μπλαντ, η Μελίσα Μπαρέρα, η Μάρα Γουίλσον και ο Ραλφ Μπένσον.
«Θεέ μου, την πατήσαμε. Αυτό είναι πραγματικά, πραγματικά τρομακτικό. Εταιρείες, μην το κάνετε αυτό. Σας παρακαλώ, σταματήστε. Σας παρακαλώ, σταματήστε να μας στερείτε την ανθρώπινη επαφή», είπε η Έμιλι Μπλαντ στο Variety.
Η Νατάσα Λιόν, η πρωταγωνίστρια της σειράς του Netflix, Russian Doll, που εργάζεται σε μια ταινία μεγάλου μήκους χρησιμοποιώντας «ηθική» τεχνητή νοημοσύνη, εξέφρασε επίσης την αποδοκιμασία της, λέγοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα εξής: «Κάθε πρακτορείο ταλέντων που ασχολείται με αυτό θα πρέπει να μποϊκοταριστεί από όλες τις ενώσεις. Είναι βαθιά λανθασμένο και εντελώς ανησυχητικό. Δεν είναι ο σωστός τρόπος. Δεν είναι η σωστή ατμόσφαιρα. Δεν είναι η σωστή χρήση».
