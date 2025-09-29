Αυτόνομο σύστημα με τεχνητή νοημοσύνη για πιο ασφαλείς και σύγχρονους δρόμους
Βίντεο: Επίθεση ελέφαντα σε κανό τουριστών στην Μποτσουάνα, χτύπησε γυναίκα και τους έριξε σε νερά με κροκόδειλους
Οι οδηγοί έφεραν τα κανο πολύ κοντά σε έναν θηλυκό ελέφαντα και τα δύο μικρά της, με αποτέλεσμα ο αρσενικός να ορμήσει
Εξαγριωμένος ελέφαντας επιτέθηκε σε κανό που επέβαιναν δύο ζευγάρια στην Μποτσουάνα.
Το περιστατικό έλαβε χώρα στο δέλτα του ποταμού Οκαβάνγκο. Οι οδηγοί έφεραν τα κανο πολύ κοντά σε έναν θηλυκό ελέφαντα και τα δύο μικρά της, με αποτέλεσμα ο αρσενικός να ορμήσει στα ρηχά νερά και να επιτεθεί, σύμφωνα με την Daily Mail.
Ο θηλυκός ελέφαντας με τα δύο μικρά πέρασαν δίπλα από τους τουρίστες και τους ακολούθησε ο αρσενικός, αφήνοντας την τουρίστρια κάτω από το νερό. Η γυναίκα κατάφερε να σηκωθεί ενώ ο σύζυγός της την έβγαλε στην όχθη του ποταμού.
