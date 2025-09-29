Βίντεο: Επίθεση ελέφαντα σε κανό τουριστών στην Μποτσουάνα, χτύπησε γυναίκα και τους έριξε σε νερά με κροκόδειλους

Οι οδηγοί έφεραν τα κανο πολύ κοντά σε έναν θηλυκό ελέφαντα και τα δύο μικρά της, με αποτέλεσμα ο αρσενικός να ορμήσει