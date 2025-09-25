Λαβρόφ: ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν κηρύξει πόλεμο κατά της Ρωσίας μέσω Ουκρανίας

Ο Ρώσος υπουργός αναφέρθηκε και στην «ανεπανάληπτη ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα», όπως τη χαρακτήρισε, που έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους