Λαβρόφ: ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν κηρύξει πόλεμο κατά της Ρωσίας μέσω Ουκρανίας
Ο Ρώσος υπουργός αναφέρθηκε και στην «ανεπανάληπτη ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα», όπως τη χαρακτήρισε, που έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους
Το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν κηρύξει πραγματικό πόλεμο κατά της Ρωσίας μέσω της Ουκρανίας και ήδη συμμετέχουν άμεσα σε αυτόν, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της G20.
Ο Λαβρόφ επισήμανε ότι η άρνηση τήρησης των αρχών του Χάρτη του ΟΗΕ αποτελεί «εκδήλωση νεοαποικιακών φιλοδοξιών, οι οποίες οδηγούν σε αύξηση της παγκόσμιας αστάθειας και πολλαπλασιάζουν τις περιφερειακές συγκρούσεις».
«Ένα σαφές παράδειγμα είναι η κρίση στην Ουκρανία, που προκλήθηκε από τη συλλογική Δύση, μέσω της οποίας το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν κηρύξει πραγματικό πόλεμο κατά της χώρας μου και συμμετέχουν άμεσα σε αυτόν», δήλωσε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο περιθώριο της υψηλού επιπέδου εβδομάδας της 80ής Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
Ο Λαβρόφ συνέχισε, λέγοντας ότι «η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή συμβαδίζει επίσης με αυτό», αναφέροντας την «ανεπανάληπτη ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα» που έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους. «Κανένα από τα γειτονικά του Ισραήλ κράτη δεν μπορεί να νιώθει ασφαλές· το βλέπουμε κάθε μέρα», τόνισε.
