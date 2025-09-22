Ελληνοαμερικανός κατηγορεί τα παιδιά γερουσιαστή στις ΗΠΑ ότι ώθησαν στην αυτοκτονία τον σύζυγό του με τα ομοφοβικά σχόλιά τους

Αριστέρα ο Τόμας Μαλτέζος και δεξιά ο 35χρονος σύζυγός του που αυτοκτόνηςε

Ο γερουσιαστής του Όρεγκον Ρον Γουάιντεν με τη σύζυγό του Νάνσι Μπας Γουάιντεν και τα τρία παιδιά τους

Η πλευρά της συζύγου του γερουσιαστή του Όρεγκον υποστηρίζει, επίσης, ότι ο Ο΄Μπράιεν έκλεβε την εργοδότριά του. Μια ημέρα μετά την παραίτησή του 35χρονου, στις 30 Σεπτεμβρίου 2024, υποβλήθηκε αναφορά στην αστυνομία της Νέας Υόρκης για κλοπή 650.000 δολαρίων από πιστωτικές κάρτες και άλλες κλοπές.Μετά την αυτοκτονία του Ο' Μπράιεν, οι αρχές απέσυραν την υπόθεση κλοπής, με τους δικηγόρους του Μαλτέζος να επιμένουν ότι ότι η κατηγορία σε βάρος του ήταν ψευδής.«Οι κατηγορίες εναντίον της συζύγου του γερουσιαστή είναι σοκαριστικές και σκληρές — κανένας δεν πρέπει να υποβάλλεται σε τέτοιο επίπεδο παρενόχλησης, πόσο μάλλον στον χώρο εργασίας», δήλωσαν σε ανακοίνωσή τους οι δικηγόροι του Μαλτέζος.