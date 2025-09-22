Ελληνοαμερικανός κατηγορεί τα παιδιά γερουσιαστή στις ΗΠΑ ότι ώθησαν στην αυτοκτονία τον σύζυγό του με τα ομοφοβικά σχόλιά τους

Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Στην αγωγή του Τόμας Μαλτέζος περιγράφονται ομοφοβικές επιθέσεις της 10χρονης κορης και του έφηβου γιου του γεραυσιαστή του Όρεγκον, Ρον Γουάιντεν
Αγωγή σε βάρος της εταιρείας της συζύγου του γερουσιαστή του Όρεγκον, Ρον Γουάιντεν, υπέβαλε ο Ελληνοαμερικανός Τόμας Μαλτέζος υποστηρίζοντας ότι τα ομοφοβικά σχόλια των παιδιών του ήταν αυτά που ώθησαν τον 35χρονο σύζυγό του, Μπράντον Ο' Μπράιεν, να βάλει τέλος στη ζωή του στις 26 Μαΐου.
Ο Μαλτέζος ανακοίνωσε τον θάνατο του συζύγου του με ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media: «Με ραγισμένη καρδιά ανακοινώνω ότι ο αγαπημένος μου σύζυγος... πέθανε από αυτοκτονία. Ο Μπράντον εργαζόταν ως εκτελεστικός βοηθός και έκανε κάθε χώρο καλύτερο με την ήσυχη χάρη και την ακλόνητη πίστη του. Χωρίς αυτόν, η καρδιά μου είναι εντελώς ραγισμένη».
Ο Ο΄Μπράιεν, όπως περιγράφεται στην αγωγή, εργαζόταν ως βοηθός της συζύγου του γερουσιαστή, Νάνσι Μπας Γουάιντεν, και «συχνά αναλάμβανε» τη φροντίδα των μικρών παιδιών του ζευγαριού, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς τους στο σχολείο στη Νέα Υόρκη και της επίβλεψής τους κατά τη διάρκεια ταξιδιών στη Disneyworld.
Σύμφωνα με την αγωγή, τα «βασανιστήρια» για τον 35χρονο ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 2022 όταν η τότε 10χρονη κόρη του ζευγαριού φέρεται να έκανε σεξουαλικά σχόλια στον Ο΄Μπράιεν ρωτώντας τον για την «προσωπική του ζωή» ενώ εκείνος την πήγαινε στο σχολείο. Παράλληλα ο έφηβος αδελφός της φέρεται να έκανε ομοφοβικά σχόλια σε βάρος του 35χρονου αποκαλώντας τον «αδερφή» και λέγοντας του ότι «η ποδοσφαιρική μου ομάδα θα σε βιάσει»
Σε άλλο περιστατικό ο νεαρός εμφανίζεται να πέταξε αντικείμενα στον 35χρονο με τη μητέρα του «να χρησιμοποιεί χρησιμοποίησε σπρέι πιπεριού για να τον συγκρατήσει, αλλά κατά λάθος έριξε το σπρέι στον Ο'Μπράιεν».
Ο Μαλτέζος στην αγωγή του υποστηρίζει ότι η μητέρα των δύο παιδιών, η οποία είναι ιδιοκτήτρια του φημισμένου βιβλιοπωλείου Strand Bookstore στο Μανχάταν, δεν έκανε τίποτα για να αντιμετωπίσει αυτή τη συμπεριφορά το διάστημα από τον Ιούνιο του 2022 έως τον Σεπτέμβριο του 2024 στο οποίο ο Ο'Μπράιεν εργάστηκε ως βοηθός της.
Κατά την αγωγή, κάποια από τα φερόμενα περιστατικά κακοποίησης έλαβαν χώρα στη Disneyland μπροστά στον Μαλτέζος και τη μητέρα του.
Από την πλευρά τους οι δικηγόροι της Μπας Γουάιντεν έχουν ζητήσει την απόρριψη της αγωγής του Μαλτέζος λέγοντας ότι είναι «αβάσιμη, λανθασμένη και γεμάτη ψευδείς κατηγορίες».
Η πλευρά της συζύγου του γερουσιαστή του Όρεγκον υποστηρίζει, επίσης, ότι ο Ο΄Μπράιεν έκλεβε την εργοδότριά του. Μια ημέρα μετά την παραίτησή του 35χρονου, στις 30 Σεπτεμβρίου 2024, υποβλήθηκε αναφορά στην αστυνομία της Νέας Υόρκης για κλοπή 650.000 δολαρίων από πιστωτικές κάρτες και άλλες κλοπές.
Μετά την αυτοκτονία του Ο' Μπράιεν, οι αρχές απέσυραν την υπόθεση κλοπής, με τους δικηγόρους του Μαλτέζος να επιμένουν ότι ότι η κατηγορία σε βάρος του ήταν ψευδής.
«Οι κατηγορίες εναντίον της συζύγου του γερουσιαστή είναι σοκαριστικές και σκληρές — κανένας δεν πρέπει να υποβάλλεται σε τέτοιο επίπεδο παρενόχλησης, πόσο μάλλον στον χώρο εργασίας», δήλωσαν σε ανακοίνωσή τους οι δικηγόροι του Μαλτέζος.
