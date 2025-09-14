Η στρατηγική αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου αποτελεί καταλύτη για μακροπρόθεσμη ευημερία τόσο σε εθνικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο.
Ρούμπιο και Νετανιάχου στο Τείχος των Δακρύων: «Η συμμαχία ΗΠΑ - Ισραήλ δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη»
Ρούμπιο και Νετανιάχου στο Τείχος των Δακρύων: «Η συμμαχία ΗΠΑ - Ισραήλ δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη»
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη συμμαχία ΗΠΑ - Ισραήλ «ανθεκτική όπως οι πέτρες του Τείχους που αγγίξαμε»
Στο Τείχος των Δακρύων στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ μετέβη σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, μαζί με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Αμερικανό πρέσβη Μάικ Χάκαμπι, στην πρώτη του επίσημη στάση κατά την επίσκεψή του στη χώρα.
Οι τρεις αξιωματούχοι ακολούθησαν το έθιμο τοποθετώντας σημειώματα στις σχισμές του Τείχους, ενώ στη συνέχεια συμμετείχαν σε προσευχή που καθοδήγησε ο διευθύνων σύμβουλος του Ιδρύματος Κληρονομιάς του Τείχους, Μορντεχάι Σούλι Ελιάβ.
Στη συνέχεια, η αντιπροσωπεία ξεναγήθηκε από τον Σούλι Ελιάβ στις υπόγειες σήραγγες του Τείχους, που εκτείνονται κάτω από το Μουσουλμανικό Τετράγωνο της παλιάς πόλης. Μετά την περιήγηση, ο Νετανιάχου χαρακτήρισε τη συμμαχία ΗΠΑ - Ισραήλ «ανθεκτική όπως οι πέτρες του Τείχους που αγγίξαμε».
«Πιστεύω ότι η επίσκεψη του [Ρούμπιο] εδώ αποτελεί μαρτυρία για την ανθεκτικότητα και τη δύναμη της ισραηλινο-αμερικανικής συμμαχίας, που είναι τόσο ισχυρή και ανθεκτική όσο οι πέτρες του Τείχους» δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.
Συνεχίζοντας, ο Νετανιάχου πρόσθεσε: «Υπό τον πρόεδρο Τραμπ και τον υπουργό Εξωτερικών Ρούμπιο, αυτή η συμμαχία δεν υπήρξε ποτέ ισχυρότερη, και το εκτιμούμε βαθύτατα». Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν χειραψία και αποχώρησαν χωρίς να κάνουν δηλώσεις στον Τύπο.
Οι τρεις αξιωματούχοι ακολούθησαν το έθιμο τοποθετώντας σημειώματα στις σχισμές του Τείχους, ενώ στη συνέχεια συμμετείχαν σε προσευχή που καθοδήγησε ο διευθύνων σύμβουλος του Ιδρύματος Κληρονομιάς του Τείχους, Μορντεχάι Σούλι Ελιάβ.
Στη συνέχεια, η αντιπροσωπεία ξεναγήθηκε από τον Σούλι Ελιάβ στις υπόγειες σήραγγες του Τείχους, που εκτείνονται κάτω από το Μουσουλμανικό Τετράγωνο της παλιάς πόλης. Μετά την περιήγηση, ο Νετανιάχου χαρακτήρισε τη συμμαχία ΗΠΑ - Ισραήλ «ανθεκτική όπως οι πέτρες του Τείχους που αγγίξαμε».
«Πιστεύω ότι η επίσκεψη του [Ρούμπιο] εδώ αποτελεί μαρτυρία για την ανθεκτικότητα και τη δύναμη της ισραηλινο-αμερικανικής συμμαχίας, που είναι τόσο ισχυρή και ανθεκτική όσο οι πέτρες του Τείχους» δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.
Συνεχίζοντας, ο Νετανιάχου πρόσθεσε: «Υπό τον πρόεδρο Τραμπ και τον υπουργό Εξωτερικών Ρούμπιο, αυτή η συμμαχία δεν υπήρξε ποτέ ισχυρότερη, και το εκτιμούμε βαθύτατα». Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν χειραψία και αποχώρησαν χωρίς να κάνουν δηλώσεις στον Τύπο.
Ο Ρούμπιο δεν προέβη σε σχόλια, ενώ καμία από τις δύο πλευρές δεν απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.
ביקור רוביו בישראל: ראש הממשלה נתניהו ושר החוץ האמריקני הגיעו לכותל המערבי בירושלים @HGoldich pic.twitter.com/0b5grTWoj3— כאן חדשות (@kann_news) September 14, 2025
Ειδήσεις σήμερα
Ο Τάιλερ Ρόμπινσον συζούσε «με τρανς σύντροφο» που παρέδωσε στο FBI τα μηνύματα για το όπλο της δολοφονίας
Ασφυκτική η κατάσταση με τους μετανάστες σε Αγυιά Χανίων και Γαύδο - Δείτε βίντεο
Άννα Βίσση: Μαγική νύχτα στο Καλλιμάρμαρο με 60.000 κόσμο - Το φιλί με τον Καρβέλα και η εντυπωσιακή εμφάνισή της
Ο Τάιλερ Ρόμπινσον συζούσε «με τρανς σύντροφο» που παρέδωσε στο FBI τα μηνύματα για το όπλο της δολοφονίας
Ασφυκτική η κατάσταση με τους μετανάστες σε Αγυιά Χανίων και Γαύδο - Δείτε βίντεο
Άννα Βίσση: Μαγική νύχτα στο Καλλιμάρμαρο με 60.000 κόσμο - Το φιλί με τον Καρβέλα και η εντυπωσιακή εμφάνισή της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα