Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν ένα χωριό στο Δνιπροπετρόφσκ, ενώ έπληξαν στρατιωτικούς στόχους σε ουκρανικό έδαφος
Οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιδρομές κατά υποδομών ενός στρατιωτικού-βιομηχανικού συμπλέγματος, αλλά και κατά μεταφορικών υποδομών
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι στρατιωτικές δυνάμεις του έθεσαν υπό τον έλεγχό τους το χωριό Κόροσε που βρίσκεται στην περιοχή της πόλης Δνιπροπετρόφσκ (Δνίπρο).
Οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιδρομές κατά υποδομών ενός στρατιωτικού-βιομηχανικού συμπλέγματος, αλλά και κατά μεταφορικών υποδομών, όπως επίσης και κατά στρατιωτικών αεροπορικών πεδίων στην Ουκρανία, μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.
Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις αναφορές από το πεδίο της μάχης.
