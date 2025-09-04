Συναρπαστικοί ποδοσφαιρικοί και μπασκετικοί αγώνες στην Ελλάδα και την Ευρώπη παίζουν δυνατά και τη νέα σεζόν στην τηλεοπτική πλατφόρμα ΕΟΝ και μάλιστα, με μόνο από 28 ευρώ το μήνα.
Ο Κόνορ ΜακΓκρέγκορ θέλει να κατέβει για πρόεδρος της Ιρλανδίας: Ήρθε η ώρα για πραγματική αλλαγή - Δείτε βίντεο
Αν θέλετε να δείτε το όνομά μου στο ψηφοδέλτιο για την προεδρία, σας παρακαλώ να επικοινωνήσετε σήμερα με τους τοπικούς συμβούλους της κομητείας σας και να τους ζητήσετε να με προτείνουν, λέει στο βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram
Ο Κόνορ ΜακΓκρέγκορ προέτρεψε τους διαδικτυακούς υποστηρικτές του να ασκήσουν πιέσεις σε συμβούλους λόμπι, η υποστήριξη των οποίων θα μπορούσε να του ανοίξει τον δρόμο για να διεκδικήσει την προεδρία της Ιρλανδίας.
Ο ΜακΓκρέγκορ, ο οποίος πέρυσι καταδικάστηκε για βιασμό, ισχυρίστηκε την περασμένη εβδομάδα ότι είχε ήδη «εξασφαλίσει» την υποστήριξη συμβουλίων, βουλευτών και γερουσιαστών, σύμφωνα με το irishtimes.com. Ο πρώην πρωταθλητής μικτών πολεμικών τεχνών (MMA) δημοσίευσε την Πέμπτη ένα βίντεο στα κοινωνικά του δίκτυα, το οποίο γυρίστηκε έξω από κυβερνητικά κτίρια στο Δουβλίνο.
«Πολίτες της Ιρλανδίας, ήρθε η ώρα για πραγματική αλλαγή! Ως πρόεδρος, δεν θα υπογράψω κανένα νομοσχέδιο πριν αυτό υποβληθεί πρώτα στον λαό! Αν θέλετε να δείτε το όνομά μου στο ψηφοδέλτιο για την προεδρία, σας παρακαλώ να επικοινωνήσετε σήμερα με τους τοπικούς συμβούλους της κομητείας σας και να τους ζητήσετε να με προτείνουν», αναφέρει στη λεζάντα του βίντεο.
«Έχουμε δει την έλλειψη στέγης των Ιρλανδών να αυξάνεται σε επίπεδα χωρίς προηγούμενο, αποδεικνύοντας την άρνηση αυτής της κυβέρνησης να συμμορφωθεί και να σεβαστεί τη διακήρυξή μας ότι όλα τα παιδιά της Ιρλανδίας πρέπει να αγαπιούνται. Αντ' αυτού, τα παιδιά μας εγκαταλείπονται», είπε.
«Αυτή η αποτυχία των μελλοντικών γενεών συνοδεύτηκε από μια έντονη εισροή μαζικής μετανάστευσης σε ένα ήδη διαλυμένο σύστημα. Ο τουρισμός μας έχει μειωθεί απότομα, ενώ ο κίνδυνος στους δρόμους μας έχει αυξηθεί», ανέφερε.
Ο ΜακΓκρέγκορ περιέγραψε τον εαυτό του ως «μάστορα των πολεμικών τεχνών» και «άνθρωπο που αναζητά λύσεις». Κάλεσε τους οπαδούς του να επικοινωνήσουν με τους τοπικούς συμβούλους εκ μέρους του.
«Αν θέλετε να δείτε το όνομά μου στο ψηφοδέλτιο για την προεδρία, σας παρακαλώ να επικοινωνήσετε σήμερα με τους τοπικούς συμβούλους της κομητείας σας και να τους ζητήσετε να με προτείνουν», ανέφερε.
«Οι σύμβουλοί μας είναι η ραχοκοκαλιά των κοινοτήτων μας. Εργάζονται σκληρότερα και προσφέρουν περισσότερα στους πολίτες από όσους βρίσκονται στο κοινοβούλιο, οι οποίοι συνεχίζουν να απογοητεύουν αυτή τη χώρα ξανά και ξανά», υποστήριξε.
«Αν είστε σύμβουλος και αισθάνεστε ότι η φωνή σας αγνοείται, τα χέρια σας είναι δεμένα και η κοινότητά σας παραμελείται, τότε σας ζητώ να σταθείτε στο πλευρό μου. Προτείνετέ με και θα σας δώσω την πλατφόρμα και τη δύναμη να ακουστείτε πραγματικά», συμπλήρωσε.
Την περασμένη εβδομάδα, ο ΜακΓκρέγκορ είχε δηλώσει: «Το έχω εξασφαλίσει». «Έχω συμβούλους, βουλευτές, γερουσιαστές. Έχω ακόμη και το πιο έγκριτο κόμμα από όλα. Τώρα πρέπει να επιλέξω την κομματική μου σύνδεση».
Για να εξασφαλίσει την υποψηφιότητά του, ο ΜακΓκρέγκορ θα χρειαστεί την υποστήριξη είτε τεσσάρων τοπικών αρχών είτε 20 μελών του κοινοβουλίου.
Το όνομά του δεν έχει ακόμη εμφανιστεί σε κανέναν κατάλογο υποψηφίων που έχουν επικοινωνήσει με τα συμβούλια ζητώντας την ευκαιρία να ασκήσουν πιέσεις για την υποστήριξή τους.
