Συρία: Επαναπατρίζονται περισσότεροι από 800 Ιρακινοί, φεύγουν από τον καταυλισμό Αλ Χολ
Από την αρχή της χρονιάς, περίπου 10.000 Ιρακινοί έχουν φύγει από τον καταυλισμό
Περισσότεροι από 800 Ιρακινοί αναχώρησαν σήμερα από τον καταυλισμό Αλ Χολ στη βορειοανατολική Συρία, όπου κρατούνται περίπου 27.000 άνθρωποι, εκ των οποίων μέλη οικογενειών φερόμενων τζιχαντιστών, ανακοίνωσε η διευθύντρια του καταυλισμού αυτού που διοικείται από τους Κούρδους.
"Περίπου 850 άνθρωποι αναχωρούν σήμερα", δήλωσε η Τζιχάν Χάναν, διευθύντρια του καταυλισμού Αλ Χολ.
Από την αρχή της χρονιάς, περίπου 10.000 Ιρακινοί έχουν φύγει από τον καταυλισμό κατά τη διάρκεια οκτώ φάσεων επαναπατρισμού.
Περισσότερα από έξι χρόνια μετά την ήττα της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, οι καταυλισμοί και οι φυλακές που διοικούνται από τους Κούρδους στη βορειοανατολική Συρία συνεχίζουν να φιλοξενούν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, εκ των οποίων πολλοί φέρεται να έχουν σχέσεις με το ΙΚ ή θεωρούνται ύποπτοι ότι διατηρούν.
Σύμφωνα με την Χάναν, ο καταυλισμός Αλ Χολ, ο μεγαλύτερος της βορειοανατολικής Συρίας, φιλοξενεί επί του παρόντος 27.000 ανθρώπους, εκ των οποίων 15.000 Σύροι και 6.300 γυναίκες και παιδιά 42 εθνικοτήτων.
Οι κρατούμενοι εκεί ζουν σε δύσκολες συνθήκες.
"Υποφέραμε πολύ στον Αλ Χολ, ψυχολογικά, σωματικά και οικονομικά", δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Ουμ Μαχμούντ, μια 60χρονη Ιρακινή που πρόκειται να αναχωρήσει από τον καταυλισμό. "Κοιτάξτε τα παιδιά, κοιτάξτε πόσο ευτυχισμένα είναι, είναι σαν να βρίσκονται σε διακοπές", πρόσθεσε.
Ενώ πολλές δυτικές χώρες αρνήθηκαν να επαναπατρίσουν πολίτες τους, η Βαγδάτη επιτάχυνε τους επαναπατρισμούς και κάλεσε και άλλες χώρες να κάνουν το ίδιο.
Τον Φεβρουάριο, ο Κούρδος αξιωματούχος Σεϊχμούς Άχμεντ δήλωσε ότι η κουρδική διοίκηση είχε στόχο να αδειάσει τους καταυλισμούς της βορειοανατολικής Συρίας, απομακρύνοντας χιλιάδες Συρους εκτοπισμένους και Ιρακινούς πρόσφυγες, συμπεριλαμβανομένων των φερόμενων ως συγγενών τζιχαντιστών, έως το τέλος της χρονιάς.
Το Ισλαμικό Κράτος κατέλαβε πολύ μεγάλες εκτάσεις εδάφους στη Συρία και το Ιράκ το 2014, πριν την ήττα του στη Συρία το 2019. Ωστόσο, πυρήνες τζιχαντιστών παραμένουν, ιδιαίτερα στην απέραντη έρημο της χώρας.
