Συντονισμένη επίθεση του Ισραήλ στα προάστια της Δαμασκού – Στο στόχαστρο τουρκικός εξοπλισμός παρακολούθησης
ΚΟΣΜΟΣ
Ισραήλ Συρία Δαμασκός Τουρκία

Το Τελ Αβίβ δεν επιβεβαιώνει ούτε διαψεύδει τις πληροφορίες - Η μεταβατική Κυβέρνηση της Δαμασκού υπογράμμισε πως όντως υπήρξαν ισραηλινά χτυπήματα έξω από την πρωτεύουσα

Γιάννης Χαραμίδης
36 ΣΧΟΛΙΑ
Ισραηλινή επιχείρηση στα προάστια της Δαμασκού αποκαλύπτει ανώτατη στρατιωτική πηγή του Τελ Αβίβ πως έλαβε χώρα εχθές το βράδυ μιλώντας σε αραβικό μέσο. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο στέλεχος η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ έπληξε τουλάχιστον τέσσερις στόχους στα νότια της πρωτεύουσας της Συρίας, την ίδια στιγμή που και επίγειες δυνάμεις και ειδικές μονάδες του ισραηλινού στρατού επιχειρούσαν σε συγκεκριμένα σημεία στα προάστια της Δαμασκού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες - τις οποίες ακόμη δεν επιβεβαιώνει αλλά ούτε και έχει διαψεύσει το Ισραήλ - ειδικές μονάδες του IDF κατέστρεψαν σε μία επιχείρηση που σχεδιάζουν εδώ και εβδομάδες «επικίνδυνο κατασκοπευτικό εξοπλισμό της Τουρκίας».



Από την πλευρά της η μεταβατική Κυβέρνηση της Δαμασκού μέσω διαρροών υπογράμμισε πως όντως υπήρξαν ισραηλινά χτυπήματα έξω από την πρωτεύουσα και τόνισαν πως τα συγκεκριμένα συστήματα βρίσκονται στην περιοχή για περισσότερα από 10 χρόνια και δεν έχουν εγκατασταθεί στα σημεία το τελευταίο διάστημα.

Το Τελ Αβίβ διεμήνυσε πρόσφατα μέσα από ημιεπίσημο κανάλι προς την Δαμασκό πως θα πρέπει να πάρει αποστάσεις από την Άγκυρα εάν δεν θέλει να βρεθεί αντιμέτωπη με τις ισραηλινές δυνάμεις σε διάφορες περιοχές της Συρίας και όχι μόνο στα σύνορα της χώρας με το Ισραήλ.



Αξίζει να σημειωθεί πως οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις από την πλευρά του Ισραήλ στην Συρία έλαβαν χώρα την στιγμή που ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου συναντόνταν με εκπροσώπους της μειονότητας των Δρούζων στους οποίους έδωσε επίσημα το στίγμα των κινήσεων του Ισραήλ υπογραμμίζοντας πως δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να βάλει στο στόχαστρο την κοινότητά τους στην Συρία.

Στα μέσα Ιουλίου έλαβαν χώρα άγριες μάχες στα νότια της Συρίας στην πόλη Σουέιντα η οποία αποτελεί τον πυρήνα της κοινότητας των Δρούζων στην χώρα. Το Ισραήλ είχε ξεκαθαρίσει πως θα υπάρξει απάντηση και πως δεν θα γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε εκτροπή.


Γιάννης Χαραμίδης
