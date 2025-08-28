Η νέα αθλητική σεζόν παίζει στην bwin που μοιράζει 1.165 δώρα στη νέα της προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση!
Συντονισμένη επίθεση του Ισραήλ στα προάστια της Δαμασκού – Στο στόχαστρο τουρκικός εξοπλισμός παρακολούθησης
Το Τελ Αβίβ δεν επιβεβαιώνει ούτε διαψεύδει τις πληροφορίες - Η μεταβατική Κυβέρνηση της Δαμασκού υπογράμμισε πως όντως υπήρξαν ισραηλινά χτυπήματα έξω από την πρωτεύουσα
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες - τις οποίες ακόμη δεν επιβεβαιώνει αλλά ούτε και έχει διαψεύσει το Ισραήλ - ειδικές μονάδες του IDF κατέστρεψαν σε μία επιχείρηση που σχεδιάζουν εδώ και εβδομάδες «επικίνδυνο κατασκοπευτικό εξοπλισμό της Τουρκίας».
#Breaking: According to my #Israeli military sources, the #Israel Air Force has carried out successful airstrikes on multiple bases of the jihadist regime in #Syria near #Damascus.— Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) August 27, 2025
The strikes destroyed recently delivered Turkish-supplied weapons and equipment intended for use… pic.twitter.com/SD8dALkrMH
Από την πλευρά της η μεταβατική Κυβέρνηση της Δαμασκού μέσω διαρροών υπογράμμισε πως όντως υπήρξαν ισραηλινά χτυπήματα έξω από την πρωτεύουσα και τόνισαν πως τα συγκεκριμένα συστήματα βρίσκονται στην περιοχή για περισσότερα από 10 χρόνια και δεν έχουν εγκατασταθεί στα σημεία το τελευταίο διάστημα.
Το Τελ Αβίβ διεμήνυσε πρόσφατα μέσα από ημιεπίσημο κανάλι προς την Δαμασκό πως θα πρέπει να πάρει αποστάσεις από την Άγκυρα εάν δεν θέλει να βρεθεί αντιμέτωπη με τις ισραηλινές δυνάμεις σε διάφορες περιοχές της Συρίας και όχι μόνο στα σύνορα της χώρας με το Ισραήλ.
#Breaking: The #Israel Air Force struck five military sites of the jihadist regime of #Syria near #Damascus, destroying newly delivered Turkish-made weapons stored there in Quneitra and Al-Kiswa. Over 40 terrorists have been eliminated in these sites.— Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) August 27, 2025
While #Qatar and #Turkey… pic.twitter.com/cK2MBKO23m
Αξίζει να σημειωθεί πως οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις από την πλευρά του Ισραήλ στην Συρία έλαβαν χώρα την στιγμή που ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου συναντόνταν με εκπροσώπους της μειονότητας των Δρούζων στους οποίους έδωσε επίσημα το στίγμα των κινήσεων του Ισραήλ υπογραμμίζοντας πως δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να βάλει στο στόχαστρο την κοινότητά τους στην Συρία.
Στα μέσα Ιουλίου έλαβαν χώρα άγριες μάχες στα νότια της Συρίας στην πόλη Σουέιντα η οποία αποτελεί τον πυρήνα της κοινότητας των Δρούζων στην χώρα. Το Ισραήλ είχε ξεκαθαρίσει πως θα υπάρξει απάντηση και πως δεν θα γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε εκτροπή.
