Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καταρτίζει τους/τις εκπαιδευτικούς του αύριο, παρέχοντας τη δυνατότητα εμβάθυνσης και εξειδίκευσης σε αυτό το τόσο σημαντικό έργο που έχουν να επιτελέσουν
Πανό για τη Γάζα ξεδίπλωσαν διαδηλωτές στην έναρξη του κινηματογραφικού φεστιβάλ της Βενετίας
Πανό για τη Γάζα ξεδίπλωσαν διαδηλωτές στην έναρξη του κινηματογραφικού φεστιβάλ της Βενετίας
Το πανό ξεδιπλώθηκε λίγες ώρες πριν την αυλαία του φεστιβάλ στο Λίντο – Αναμένεται μεγαλύτερη διαδήλωση το απόγευμα του Σαββάτου
Πανό κατά του πολέμου στη Γάζα ξεδίπλωσε στη Βενετία ομάδα διαδηλωτών, μερικές ώρες πριν την έναρξη του 82ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου στο Λίντο.
Περίπου 20 άτομα, μέλη αριστερής συλλογικότητας της περιφέρειας της Βενετίας, έβγαλαν το πανό που έγραφε «Ελεύθερη Παλαιστίνη» («Free Palestine») και «Σταματήστε τη γενοκτονία» («Stop the Genocide»). Παράλληλα, σήκωσαν παλαιστινιακές σημαίες μπροστά στο μέγαρο των φεστιβάλ.
«Πρέπει να εκμεταλλευθούμε το ενδιαφέρον για το φεστιβάλ για να τραβήξουμε την προσοχή στην Παλαιστίνη», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Τζιούλια Κακοπάρντο, μέλος της συλλογικότητας. «Ελπίζουμε ότι και άλλοι θα έρθουν μαζί μας για να σταματήσει η γενοκτονία τώρα», πρόσθεσε.
Μια μεγαλύτερη διαδήλωση αναμένεται να πραγματοποιηθεί το απόγευμα του Σαββάτου, με την υποστήριξη περίπου εκατό τοπικών πολιτικών οργανώσεων.
Όπως και στο φεστιβάλ των Καννών τον Μάιο, εκατοντάδες Ιταλοί αλλά και ξένοι καλλιτέχνες υπέγραψαν ανοικτή επιστολή το περασμένο Σαββατοκύριακο ζητώντας από τη Μόστρα να λάβει θέση και να «καταδικάσει» τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, που ξέσπασε μετά την πρωτόγνωρη πολυαίμακτη επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.
Η συλλογικότητα Venice4Palestine (V4P) κάλεσε το φεστιβάλ να μην αποτελέσει «ένα θλιβερό και κενό βήμα» και να «λάβει ξεκάθαρη και χωρίς αμφισημία θέση».
Στους υπογράφοντες περιλαμβάνονται μεγάλα ονόματα του ιταλικού κινηματογράφου (όπως ο Ματέο Γκαρόνε ή o Μάρκο Μπελόκιο) και του διεθνούς κινηματογράφου (από τον Κεν Λόουτς μέχρι την Οντρέ Ντιγουάν και τον Έιμπελ Φεράρα).
«Η Μόστρα της Βενετίας δεν είναι προφανώς κλεισμένη σε έναν γυάλινο πύργο» δήλωσε χθες, Τρίτη, σε συνέντευξη στο Γαλλικό Πρακτορείο ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ Αλμπέρτο Μπαρμπέρα.
Όμως «η Μπιενάλε δεν παίρνει απευθείας πολιτικές θέσεις, δεν κάνει πολιτικές δηλώσεις γιατί είναι ένας πολιτισμικός χώρος διαλόγου, συζήτησης και ανοίγματος», είπε.
Ο πόλεμος στη Γάζα είναι παρών φέτος στο φεστιβάλ της Βενετίας καθώς μια ταινία που επελέγη για το διαγωνιστικό τμήμα αναμένεται να προκαλέσει συζητήσεις στο Λίντο κατά την προβολή της την προσεχή Τετάρτη.
«The Voice of Hind Rajab» («Η φωνή της Χιντ Ρατζάμπ») παρουσιάζει την ιστορία ενός μικρού κοριτσιού που σκοτώθηκε στις 19 Ιανουαρίου στη Γάζα μαζί με μέλη της οικογένειάς της στην προσπάθειά τους να φύγουν για να γλιτώσουν από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Οι ηχογραφήσεις της φωνής της Χιντ Ρατζίμπ καθώς καλεί για βοήθεια, που χρησιμοποιούνται στην ταινία, προκάλεσαν μεγάλη συγκίνηση σε όλο τον πλανήτη όταν αποκαλύφθηκαν.
Περίπου 20 άτομα, μέλη αριστερής συλλογικότητας της περιφέρειας της Βενετίας, έβγαλαν το πανό που έγραφε «Ελεύθερη Παλαιστίνη» («Free Palestine») και «Σταματήστε τη γενοκτονία» («Stop the Genocide»). Παράλληλα, σήκωσαν παλαιστινιακές σημαίες μπροστά στο μέγαρο των φεστιβάλ.
«Πρέπει να εκμεταλλευθούμε το ενδιαφέρον για το φεστιβάλ για να τραβήξουμε την προσοχή στην Παλαιστίνη», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Τζιούλια Κακοπάρντο, μέλος της συλλογικότητας. «Ελπίζουμε ότι και άλλοι θα έρθουν μαζί μας για να σταματήσει η γενοκτονία τώρα», πρόσθεσε.
Μια μεγαλύτερη διαδήλωση αναμένεται να πραγματοποιηθεί το απόγευμα του Σαββάτου, με την υποστήριξη περίπου εκατό τοπικών πολιτικών οργανώσεων.
Ανοιχτή επιστολή καλλιτεχνών προς τη Μόστρα
Όπως και στο φεστιβάλ των Καννών τον Μάιο, εκατοντάδες Ιταλοί αλλά και ξένοι καλλιτέχνες υπέγραψαν ανοικτή επιστολή το περασμένο Σαββατοκύριακο ζητώντας από τη Μόστρα να λάβει θέση και να «καταδικάσει» τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, που ξέσπασε μετά την πρωτόγνωρη πολυαίμακτη επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.
Η συλλογικότητα Venice4Palestine (V4P) κάλεσε το φεστιβάλ να μην αποτελέσει «ένα θλιβερό και κενό βήμα» και να «λάβει ξεκάθαρη και χωρίς αμφισημία θέση».
Στους υπογράφοντες περιλαμβάνονται μεγάλα ονόματα του ιταλικού κινηματογράφου (όπως ο Ματέο Γκαρόνε ή o Μάρκο Μπελόκιο) και του διεθνούς κινηματογράφου (από τον Κεν Λόουτς μέχρι την Οντρέ Ντιγουάν και τον Έιμπελ Φεράρα).
«Η Μόστρα της Βενετίας δεν είναι προφανώς κλεισμένη σε έναν γυάλινο πύργο» δήλωσε χθες, Τρίτη, σε συνέντευξη στο Γαλλικό Πρακτορείο ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ Αλμπέρτο Μπαρμπέρα.
Όμως «η Μπιενάλε δεν παίρνει απευθείας πολιτικές θέσεις, δεν κάνει πολιτικές δηλώσεις γιατί είναι ένας πολιτισμικός χώρος διαλόγου, συζήτησης και ανοίγματος», είπε.
Συζητήσεις για την ταινία που θα προβληθεί την προσεχή Τετάρτη
Ο πόλεμος στη Γάζα είναι παρών φέτος στο φεστιβάλ της Βενετίας καθώς μια ταινία που επελέγη για το διαγωνιστικό τμήμα αναμένεται να προκαλέσει συζητήσεις στο Λίντο κατά την προβολή της την προσεχή Τετάρτη.
«The Voice of Hind Rajab» («Η φωνή της Χιντ Ρατζάμπ») παρουσιάζει την ιστορία ενός μικρού κοριτσιού που σκοτώθηκε στις 19 Ιανουαρίου στη Γάζα μαζί με μέλη της οικογένειάς της στην προσπάθειά τους να φύγουν για να γλιτώσουν από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Οι ηχογραφήσεις της φωνής της Χιντ Ρατζίμπ καθώς καλεί για βοήθεια, που χρησιμοποιούνται στην ταινία, προκάλεσαν μεγάλη συγκίνηση σε όλο τον πλανήτη όταν αποκαλύφθηκαν.
Ειδήσεις σήμερα:
Αστυνομικοί σκαρφάλωσαν σε μπαλκόνι πρώτου ορόφου στα Καμίνια και έσωσαν 5χρονο αγοράκι
Πέφτουν σε βαθμολογία πανεπιστήμια, κολέγια - Έκπληξη η άνοδος των στρατιωτικών σχολών
Ανησυχία για ελληνικά αυγά: Εντοπίστηκαν τοξικές ουσίες και φυτοφάρμακα, σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του ΕΚΠΑ
Αστυνομικοί σκαρφάλωσαν σε μπαλκόνι πρώτου ορόφου στα Καμίνια και έσωσαν 5χρονο αγοράκι
Πέφτουν σε βαθμολογία πανεπιστήμια, κολέγια - Έκπληξη η άνοδος των στρατιωτικών σχολών
Ανησυχία για ελληνικά αυγά: Εντοπίστηκαν τοξικές ουσίες και φυτοφάρμακα, σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του ΕΚΠΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα