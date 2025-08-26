Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για να μην βρεθείς την τελευταία στιγμή να ψάχνεις κάτι που δεν…βρίσκεται!
Δύο ανήλικοι κατηγορούνται στη Γαλλία για σχεδιασμό τρομοκρατικών επιθέσεων
Στόχευαν συναγωγές και τον Πύργο του Άιφελ
Δύο ανήλικοι, 15 και 17 ετών, συνελήφθησαν στη Γαλλία με την κατηγορία ότι σχεδίαζαν βίαιες ενέργειες, με στόχο συναγωγές ακόμη και τον Πύργο του Άιφελ.
Οι συλλήψεις, αναφέρει η Le Figaro, έγιναν στα τέλη Ιουλίου.
Οι νεαροί, που ζουν στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού και είναι αραβικής καταγωγής, είχαν γνωριστεί μέσα σε ομάδα που διέδιδε τη προπαγάνδα του Ισλαμικού Κράτους. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ετοιμάζονταν να περάσουν σε δράση.
Δικαστική πηγή ανέφερε ότι οι ανήλικοι εξετάζονται για «συμμετοχή σε εγκληματική τρομοκρατική οργάνωση», ενώ κατηγορούνται για «σχέδια βίαιων ενεργειών, σχέδιο αναχώρησης για τη γη του τζιχάντ και διάδοση τζιχαντιστικής προπαγάνδας».
Φέρονται μάλιστα να είχαν αρχίσει την αναζήτηση όπλων για να αγοράσουν από το dark web.
