Ρεπουμπλικανή υποψήφια για το Κογκρέσο καίει το Κοράνι με φλογοβόλο και θέλει να διώξει όλους τους μουσουλμάνους από τη χώρα
Η Βαλεντίνα Γκόμεζ έχει προϊστορία σε ακραία και προκλητικά μηνύματα
Με ένα ακραίο βίντεο και με εξίσου ακραίες εκφράσεις, η Βαλεντίνα Γκόμεζ που θα είναι υποψήφια των Ρεπουμπλικανών στο Τέξας το 2026, απειλεί ευθέως τους μουσουλμάνους στις ΗΠΑ με απέλαση.
Αλλά δεν σταματά εκεί: κρατώντας ένα φλογοβόλο, βάζει φωτιά στο Κοράνι!
Λεπτομέρεια με τη σημασία της: το μπλουζάκι που φορά έχει ένα ημιαυτόματο όπλο και τον αριθμό 31, αριθμό της εκλογικής περιφέρειας στο Τέξας όπου κατεβαίνει.
Το 2024 η 31η περιφέρεια ψήφισε κατά 61% Τραμπ, οπότε δεν θα είναι και εντελώς περίεργο να βρεθεί η Γκόμεζ στα «σαλόνια» της πολιτικής στην Ουάσινγκτον.
Οι μουσουλμάνοι στο Τέξας είναι περίπου το 1% του πληθυσμού της Πολιτείας που ξεπερνά τα 30 εκατομμύρια.
Μετά τις αντιδράσεις για το μήνυμά της, η ίδια δηλώνει ανυποχώρητη.
«Δεν μπορείς να κάνεις ειρήνη με μια θρησκεία που ήδη σου έχει κηρύξει πόλεμο. Αν το Ισλάμ είναι τόσο σπουδαίο, γιατί φεύγουν από τις χώρες της σαρία για να εισβάλουν σε χριστιανικές χώρες; Οι μουσουλμάνοι είναι εδώ για να καταστρέψουν τον αμερικανικό τρόπο ζωής, εγώ είμαι εδώ για να τον προστατεύσω», λέει στο Daily Beast.
Η Γκόμεζ έχει προϊστορία σε ακραία βίντεο και ρητορική μίσους.
Τον Φεβρουάριο του 2024, κατά τη διάρκεια της αποτυχημένης εκστρατείας της για τη θέση της υπουργού Εσωτερικών του Μισούρι, η Γκόμεζ είχε χρησιμοποιήσει ξανά φλογοβόλο για να κάψει μια στοίβα βιβλίων ΛΟΑΤΚΙ, μεταξύ τους και βιβλία για εφήβους.
Τον περασμένο Δεκέμβριο δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο αναπαριστούσε την εικονική εκτέλεση ενός μετανάστη, φωνάζοντας σε ένα κούκλα δεμένη σε μια καρέκλα με μια μαύρη σακούλα στο κεφάλι. «Είναι πολύ απλό: δημόσιες εκτελέσεις για κάθε παράνομο που βιάζει ή σκοτώνει Αμερικανό. Δεν αξίζουν την απέλαση, αξίζουν να τους τελειώσουμε», λέει.
«Θα βιάσουν τις κόρες σας και θα αποκεφαλίσουν τους γιους σας, εκτός αν σταματήσουμε μια και καλή το Ισλάμ», λέει πριν βάλει φωτιά στο Κοράνι και συνεχίζει λέγοντας ότι «η Αμερική είναι χριστιανικό έθνος, οπότε αυτοί οι τρομοκράτες μουσουλμάνοι μπορούν να πάρουν δρόμο για όποιο από τα 57 ισλαμικά έθνη. Υπάρχει μόνο ένας αληθινός Θεός και αυτός είναι ο Θεός του Ισραήλ»
🚨 Texas GOP candidate Valentina Gomez just released a campaign ad burning the Quran and vowing to “end Islam in Texas.”— Brian Allen (@allenanalysis) August 26, 2025
This isn’t politics. It’s incitement.
When the mosques start burning, remember: this was the match and the Texas GOP handed her the lighter. pic.twitter.com/aYdvihPVHw
Η Γκόμεζ γεννήθηκε στην Κολομβία πριν μεταναστεύσει στις ΗΠΑ με την οικογένειά της.
