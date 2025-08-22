Ανατριχιαστικά ευρήματα από την αίρεση στην Κένυα με τους εκατοντάδες νεκρούς από πείνα – Βρέθηκαν άλλα εννιά πτώματα

Εννέα πτώματα έχουν εκταφεί ως τώρα από τάφους που υπάρχει υποψία ότι συνδέονται με τη διαβόητη αίρεση στην ΚένυαΟι Αρχές δεν αποκλείουν να υπάρχουν και άλλα πτώματα γιατί η περιοχή που πρέπει να ερευνήσουν είναι τεράστια. Καλούν δε όσους υποψιάζονται ότι οι αγαπημένοι τους είναι αγνοούμενοι να απευθυνθούν στις Αρχές για να καταγραφούν τα στοιχεία τους και να ληφθούν δείγματα DNA.Ένα πτώμα φαινόταν ότι είχε ταφεί πριν από δύο έως τρεις εβδομάδες. Ωστόσο, τα άλλα ήταν πλέον σε κατάσταση αποσύνθεσης. Υπάρχουν μάλιστα ενδείξεις ότι κάποιος ή κάποιοι επιχείρησαν να απομακρύνουν ένα πτώμα.στο δάσος Σακακόλα, στην ενδοχώρα της παραθαλάσσιας πόλης Μαλίντι. Είναι μια από τις χειρότερες περιπτώσεις μαζικών θανάτων που σχετίζονται με αιρέσεις.Πιστεύεται ότι τα θύματα ήταν οπαδοί του αυτοαποκαλούμενου πάστορα, ο οποίος φέρεται να τους έλεγε ότι θα έφταναν πιο γρήγορα στον παράδεισο αν σταματούσαν να τρώνε. Ο ίδιος δηλώνει αθώος για τις ανθρωποκτονίες που του αποδίδονται.Η διαταγή για τις νέες εκταφές δόθηκε τον Ιούλιο, μετά την εξαφάνιση παιδιών η οποία προκάλεσε νέα έρευνα. Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι 11 άτομα είχαν συλληφθεί σε σχέση με την υπόθεση, μεταξύ των οποίων τρία που ήταν οπαδοί του Μακένζι κατά την περίοδο των μαζικών θανάτων. Οι τελευταίες ανακαλύψεις επιβεβαιώνουν τους φόβους που εξέφρασε η κυβέρνηση της Κένυας ότιΤον Απρίλιο, ο υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι υπήρχαν καταγγελίες ότι ο Μακένζι επικοινωνούσε με τους οπαδούς του μέσα από τη φυλακή, χρησιμοποιώντας κινητό τηλέφωνο.