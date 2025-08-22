Τραγωδία στο Πακιστάν: Τέσσερις νεκροί και τουλάχιστον 30 τραυματίες από έκρηξη σε αποθήκη πυροτεχνημάτων
Τραγωδία στο Πακιστάν: Τέσσερις νεκροί και τουλάχιστον 30 τραυματίες από έκρηξη σε αποθήκη πυροτεχνημάτων

Η αποθήκη και πολλά κοντινά καταστήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες μετά την αρχική έκρηξη, την οποία ακολούθησαν αρκετές μικρότερες εκρήξεις, αναγκάζοντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή

Τραγωδία στο Πακιστάν: Τέσσερις νεκροί και τουλάχιστον 30 τραυματίες από έκρηξη σε αποθήκη πυροτεχνημάτων
Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε χθες σε αποθήκη πυροτεχνημάτων στην πόλη Καράτσι του Πακιστάν σκοτώνοντας τέσσερις ανθρώπους και τραυματίζοντας περισσότερους από 30.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Reuters, η αποθήκη και πολλά κοντινά καταστήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες μετά την αρχική έκρηξη, την οποία ακολούθησαν αρκετές μικρότερες εκρήξεις, αναγκάζοντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή.

Η ένταση της έκρηξης ήταν τόσο δυνατή που τα παράθυρα των κοντινών καταστημάτων καταστράφηκαν, σκορπίζοντας θραύσματα γυαλιού πάνω στους ανθρώπους στον δρόμο.

«Νόμιζα ότι είχαν εκραγεί αρκετές βόμβες», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Aqib Khan, κάτοικος της περιοχής.

Όπως φαίννεται και στα βίντεο πυκνός καπνός ανέβαινε από ένα πολυώροφο κτίριο, καθώς οι πυροσβέστες προσπαθούσαν να σβήσουν τη φωτιά. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για την αιτία της έκρηξης.

Οι άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν για να καλυφθούν και οδηγούς να στρίβουν βιαστικά τα αυτοκίνητά τους.

Το Καράτσι είναι η οικονομική πρωτεύουσα του Πακιστάν και έχει πληθυσμό άνω των 20 εκατομμυρίων, ,ενώ η έκρηξη σημειώθηκε μία μέρα μετά τις έντονες βροχές των μουσώνων που πλημμύρισαν την πόλη.

