Βόρεια Κορέα: Μυστική βάση που μπορεί να φιλοξενήσει ως και 9 βαλλιστικούς πυραύλους, αποκάλυψε αμερικανική έκθεση

Μια άγνωστη έως τώρα πυραυλική βάση τηςμόλιςαπό τα σύνορα με την, αποκαλύφθηκε από νέα έκθεση αμερικανικού ινστιτούτου, προκαλώντας ανησυχίες για την ασφάλεια στην Ανατολική Ασία και στις Ηνωμένες Πολιτείες.Η βάση, όπως αποκαλύπτει η μελέτη του(CSIS), μπορεί να φιλοξενήσει έως και εννέα πυρηνοφόρους διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους (ICBM) μαζί με τους κινητούς εκτοξευτήρες τους. Πρόκειται για μία από τιςπυραύλων και αποθήκες πολεμικών κεφαλών που ηδεν έχει ποτέ επίσημα δηλώσει.Η έκθεση βασίστηκε σε δορυφορικές εικόνες, συνεντεύξεις μεπρόσφυγες και αξιωματούχους, αποχαρακτηρισμένα έγγραφα και ανοιχτές πηγές. Όπως αναφέρει «οι πύραυλοι αυτοί αποτελούν μια πιθανή πυρηνική απειλή για την Ανατολική Ασία και την ηπειρωτική Αμερική».υπό τονέχει επιταχύνει τα τελευταία χρόνια τον εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεών της, πραγματοποιώντας δοκιμές διηπειρωτικών πυραύλων που μπορούν να φτάσουν σχεδόν σε οποιοδήποτε σημείο τωνΟι ενέργειες αυτές παραβιάζουν τις κυρώσεις του, ενώ ταυτόχρονα η Πιονγιάνγκ έχει ενισχύσει τη συνεργασία της με τημετά την εισβολή στην, προκαλώντας φόβους για τεχνολογική και υλικοτεχνική υποστήριξη από τηΗ μυστική βάση, που ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 2004 και λειτουργεί από το 2014, εκτείνεται σε 22 τετραγωνικά χιλιόμετρα – έκταση μεγαλύτερη από το αεροδρόμιοτης Νέας Υόρκης. Βρίσκεται σε στενή κοιλάδα με φυσική κάλυψη από βουνά και δάση, γεγονός που δυσχεραίνει τον εντοπισμό της από δορυφόρους.Η στρατηγική της τοποθεσία, κοντά στα σύνορα με την Κίνα, θεωρείται πλεονέκτημα για την. Αναλυτές επισημαίνουν ότι οιή ηενδέχεται να διστάσουν να πλήξουν μια τέτοια εγκατάσταση, καθώς πιθανή καταστροφή θα μπορούσε να επηρεάσει το γειτονικό κινεζικό έδαφος. Καθηγητής από Πανεπιστήμιο της Σεούλ σχολίασε ότι «με το να χτίζει βάσεις τόσο κοντά στην Κίνα, η Βόρεια Κορέα επιδιώκει να αξιοποιήσει τον πολιτικό κίνδυνο και την αβεβαιότητα της αντίδρασης του Πεκίνου για να αποτρέψει μια επίθεση».