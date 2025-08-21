Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Βόρεια Κορέα: Μυστική βάση που μπορεί να φιλοξενήσει ως και 9 βαλλιστικούς πυραύλους, αποκάλυψε αμερικανική έκθεση
Βόρεια Κορέα: Μυστική βάση που μπορεί να φιλοξενήσει ως και 9 βαλλιστικούς πυραύλους, αποκάλυψε αμερικανική έκθεση
Η βάση βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την Κίνα - Εκτείνεται σε 22 τ.χλμ., έκταση μεγαλύτερη από το αεροδρόμιο «JFK» - Η Πιονγκγιάνγκ φέρεται να διαθέτει 15-20 τέτοιες βάσεις
Μια άγνωστη έως τώρα πυραυλική βάση της Βόρειας Κορέας, μόλις 27 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Κίνα, αποκαλύφθηκε από νέα έκθεση αμερικανικού ινστιτούτου, προκαλώντας ανησυχίες για την ασφάλεια στην Ανατολική Ασία και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η βάση Σινπουνγκ-ντονγκ, όπως αποκαλύπτει η μελέτη του «Center for Strategic and International Studies» (CSIS), μπορεί να φιλοξενήσει έως και εννέα πυρηνοφόρους διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους (ICBM) μαζί με τους κινητούς εκτοξευτήρες τους. Πρόκειται για μία από τις 15 έως 20 βάσεις πυραύλων και αποθήκες πολεμικών κεφαλών που η Πιονγκγιάνγκ δεν έχει ποτέ επίσημα δηλώσει.
Η έκθεση βασίστηκε σε δορυφορικές εικόνες, συνεντεύξεις με Βορειοκορεάτες πρόσφυγες και αξιωματούχους, αποχαρακτηρισμένα έγγραφα και ανοιχτές πηγές. Όπως αναφέρει «οι πύραυλοι αυτοί αποτελούν μια πιθανή πυρηνική απειλή για την Ανατολική Ασία και την ηπειρωτική Αμερική».
Η Βόρεια Κορέα υπό τον Κιμ Γιονγκ Ουν έχει επιταχύνει τα τελευταία χρόνια τον εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεών της, πραγματοποιώντας δοκιμές διηπειρωτικών πυραύλων που μπορούν να φτάσουν σχεδόν σε οποιοδήποτε σημείο των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι ενέργειες αυτές παραβιάζουν τις κυρώσεις του ΟΗΕ, ενώ ταυτόχρονα η Πιονγιάνγκ έχει ενισχύσει τη συνεργασία της με τη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία, προκαλώντας φόβους για τεχνολογική και υλικοτεχνική υποστήριξη από τη Μόσχα.
Η μυστική βάση, που ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 2004 και λειτουργεί από το 2014, εκτείνεται σε 22 τετραγωνικά χιλιόμετρα – έκταση μεγαλύτερη από το αεροδρόμιο «John F. Kennedy» της Νέας Υόρκης. Βρίσκεται σε στενή κοιλάδα με φυσική κάλυψη από βουνά και δάση, γεγονός που δυσχεραίνει τον εντοπισμό της από δορυφόρους.
Η στρατηγική της τοποθεσία, κοντά στα σύνορα με την Κίνα, θεωρείται πλεονέκτημα για την Πιονγκγιάνγκ. Αναλυτές επισημαίνουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ή η Νότια Κορέα ενδέχεται να διστάσουν να πλήξουν μια τέτοια εγκατάσταση, καθώς πιθανή καταστροφή θα μπορούσε να επηρεάσει το γειτονικό κινεζικό έδαφος. Καθηγητής από Πανεπιστήμιο της Σεούλ σχολίασε ότι «με το να χτίζει βάσεις τόσο κοντά στην Κίνα, η Βόρεια Κορέα επιδιώκει να αξιοποιήσει τον πολιτικό κίνδυνο και την αβεβαιότητα της αντίδρασης του Πεκίνου για να αποτρέψει μια επίθεση».
Η βάση Σινπουνγκ-ντονγκ, όπως αποκαλύπτει η μελέτη του «Center for Strategic and International Studies» (CSIS), μπορεί να φιλοξενήσει έως και εννέα πυρηνοφόρους διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους (ICBM) μαζί με τους κινητούς εκτοξευτήρες τους. Πρόκειται για μία από τις 15 έως 20 βάσεις πυραύλων και αποθήκες πολεμικών κεφαλών που η Πιονγκγιάνγκ δεν έχει ποτέ επίσημα δηλώσει.
Η έκθεση βασίστηκε σε δορυφορικές εικόνες, συνεντεύξεις με Βορειοκορεάτες πρόσφυγες και αξιωματούχους, αποχαρακτηρισμένα έγγραφα και ανοιχτές πηγές. Όπως αναφέρει «οι πύραυλοι αυτοί αποτελούν μια πιθανή πυρηνική απειλή για την Ανατολική Ασία και την ηπειρωτική Αμερική».
Η Βόρεια Κορέα υπό τον Κιμ Γιονγκ Ουν έχει επιταχύνει τα τελευταία χρόνια τον εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεών της, πραγματοποιώντας δοκιμές διηπειρωτικών πυραύλων που μπορούν να φτάσουν σχεδόν σε οποιοδήποτε σημείο των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι ενέργειες αυτές παραβιάζουν τις κυρώσεις του ΟΗΕ, ενώ ταυτόχρονα η Πιονγιάνγκ έχει ενισχύσει τη συνεργασία της με τη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία, προκαλώντας φόβους για τεχνολογική και υλικοτεχνική υποστήριξη από τη Μόσχα.
Η μυστική βάση, που ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 2004 και λειτουργεί από το 2014, εκτείνεται σε 22 τετραγωνικά χιλιόμετρα – έκταση μεγαλύτερη από το αεροδρόμιο «John F. Kennedy» της Νέας Υόρκης. Βρίσκεται σε στενή κοιλάδα με φυσική κάλυψη από βουνά και δάση, γεγονός που δυσχεραίνει τον εντοπισμό της από δορυφόρους.
Η στρατηγική της τοποθεσία, κοντά στα σύνορα με την Κίνα, θεωρείται πλεονέκτημα για την Πιονγκγιάνγκ. Αναλυτές επισημαίνουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ή η Νότια Κορέα ενδέχεται να διστάσουν να πλήξουν μια τέτοια εγκατάσταση, καθώς πιθανή καταστροφή θα μπορούσε να επηρεάσει το γειτονικό κινεζικό έδαφος. Καθηγητής από Πανεπιστήμιο της Σεούλ σχολίασε ότι «με το να χτίζει βάσεις τόσο κοντά στην Κίνα, η Βόρεια Κορέα επιδιώκει να αξιοποιήσει τον πολιτικό κίνδυνο και την αβεβαιότητα της αντίδρασης του Πεκίνου για να αποτρέψει μια επίθεση».
Η βάση εκτιμάται ότι διαθέτει πυραύλους Hwasong-15 ή Hwasong-18, με δυνατότητα πυρηνικής κεφαλής, καθώς και κινητούς εκτοξευτήρες που μπορούν να εκτελέσουν άμεσες εκτοξεύσεις και να μετακινηθούν γρήγορα σε νέες θέσεις. Κατά την έκθεση, σε περίπτωση κρίσης ή πολέμου, οι εκτοξευτήρες θα συναντηθούν με ειδικές μονάδες μεταφοράς κεφαλών και θα πραγματοποιήσουν επιχειρήσεις εκτόξευσης από προεπιλεγμένα σημεία.
Οι δορυφορικές εικόνες καταγράφουν πλήθος εγκαταστάσεων: σημεία εισόδου, κτίρια διοίκησης, αποθήκες, εγκαταστάσεις υποστήριξης και οικιστικά κτίσματα. Ορισμένα είναι καλυμμένα με βλάστηση για να αποκρύπτονται, γεγονός που τα καθιστά ορατά κυρίως τον χειμώνα.
Η μυστική βάση Σινπουνγκ-ντονγκ εντάσσεται σε ένα ευρύτερο «πυραυλικό δακτύλιο» εγκαταστάσεων της Βόρειας Κορέας, που αποτελούν τον κορμό της εξελισσόμενης στρατηγικής της για βαλλιστικούς πυραύλους και της διευρυνόμενης ικανότητας αποτροπής και πυρηνικού πλήγματος.
Η Βόρεια Κορέα υπολογίζεται ότι διαθέτει 40 έως 50 πυρηνικές κεφαλές, μαζί με τα μέσα μεταφοράς τους.
Ειδήσεις σήμερα:
Πέθανε από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 59 ετών ο Απόστολος Βεσυρόπουλος
Η μονοκατοικία των Τούρκων στον Ωρωπό: Η πισίνα, το μπάρμπεκιου και τα πολυτελή ΙΧ για τις μετακινήσεις τους
Ποιος είναι ο billionaire Tom Greenwood που χαροπαλεύει μετά από τροχαίο στη Μύκονο, η περιπέτεια με το ιδιωτικό ελικόπτερο και η διακομιδή με το ΕΚΑΒ
Οι δορυφορικές εικόνες καταγράφουν πλήθος εγκαταστάσεων: σημεία εισόδου, κτίρια διοίκησης, αποθήκες, εγκαταστάσεις υποστήριξης και οικιστικά κτίσματα. Ορισμένα είναι καλυμμένα με βλάστηση για να αποκρύπτονται, γεγονός που τα καθιστά ορατά κυρίως τον χειμώνα.
Η μυστική βάση Σινπουνγκ-ντονγκ εντάσσεται σε ένα ευρύτερο «πυραυλικό δακτύλιο» εγκαταστάσεων της Βόρειας Κορέας, που αποτελούν τον κορμό της εξελισσόμενης στρατηγικής της για βαλλιστικούς πυραύλους και της διευρυνόμενης ικανότητας αποτροπής και πυρηνικού πλήγματος.
Η Βόρεια Κορέα υπολογίζεται ότι διαθέτει 40 έως 50 πυρηνικές κεφαλές, μαζί με τα μέσα μεταφοράς τους.
Ειδήσεις σήμερα:
Πέθανε από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 59 ετών ο Απόστολος Βεσυρόπουλος
Η μονοκατοικία των Τούρκων στον Ωρωπό: Η πισίνα, το μπάρμπεκιου και τα πολυτελή ΙΧ για τις μετακινήσεις τους
Ποιος είναι ο billionaire Tom Greenwood που χαροπαλεύει μετά από τροχαίο στη Μύκονο, η περιπέτεια με το ιδιωτικό ελικόπτερο και η διακομιδή με το ΕΚΑΒ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα