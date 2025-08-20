Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Λαβρόφ: Η Ρωσία στηρίζει αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία
Λαβρόφ: Η Ρωσία στηρίζει αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία
Ο Γάλλος πρόεδρος ψάχνει για περιπέτειες και αντιπαραθέσεις, είπε ο Ρώσος υπουργός, την ώρα που οι ΗΠΑ δείχνουν να έχουν κατανοήσει τα βαθύτερα αίτια του πολέμου στην Ουκρανία
Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε σήμερα ότι η Μόσχα υποστηρίζει την ιδέα παροχής αξιόπιστων εγγυήσεων ασφαλείας προς την Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Ρωσία επιδιώκει ουσιαστικές και όχι συμβολικές δεσμεύσεις. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για «συγκρουσιακή και περιπετειώδη στάση» απέναντι στις προσπάθειες κατάπαυσης του πυρός.
«Βλέπουμε όλο και πιο καθαρά ότι οι εταίροι μας στις Ηνωμένες Πολιτείες αντιλαμβάνονται την ανάγκη να εξαλειφθούν τα βαθύτερα αίτια της κρίσης και όχι να στηρίζουν όσους προβάλλουν ωραία συνθήματα για κατάπαυση του πυρός, την ώρα που δηλώνουν πως αυτό δεν θα εμποδίσει τη συνέχιση της στρατιωτικής ενίσχυσης της Ουκρανίας», τόνισε ο Λαβρόφ.
Ειδήσεις σήμερα:
Απανωτές έφοδοι της ΕΛΑΣ σε καταυλισμούς Ρομά σε Μενίδι και Λιόσια - Βρήκαν ναρκωτικά, ρόπαλα και ΙΧ χωρίς πινακίδες
Δύο νεκροί σε τροχαία με μηχανές μέσα σε λίγες ώρες σε Αγία Παρασκευή και Πέτρου Ράλλη
Φορολογική ανάσα στα εισοδήματα μεταξύ 20.000 και 50.000 ευρώ δρομολογούν τα υψηλά πλεονάσματα
«Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι πραγματικά αξιόπιστες»Σε συνέντευξη Τύπου, ο Λαβρόφ αναφέρθηκε στις αναφορές ότι η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία επεξεργάζονται σχέδιο για συλλογικές εγγυήσεις ασφαλείας. «Είμαστε υπέρ του να είναι οι εγγυήσεις αυτές πραγματικά αξιόπιστες, με ισότιμη συμμετοχή από Κίνα, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι η Ρωσία επιδιώκει πολιτικές λύσεις που θα έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στη σταθερότητα και όχι γενικόλογες διακηρύξεις. Παράλληλα, επισήμανε πως κανένα ζήτημα συλλογικής ασφάλειας στην Ουκρανία δεν θα μπορέσει να επιλυθεί χωρίς τη Ρωσία.
Επικρίσεις στον Μακρόν για «αντιπαραθετική στάση»Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας άσκησε σφοδρή κριτική στη στάση του Εμανουέλ Μακρόν στο ζήτημα της Ουκρανίας, χαρακτηρίζοντάς την «περιπετειώδη και αντιπαραθετική». Όπως είπε, ο Γάλλος πρόεδρος συνεχίζει να υποστηρίζει την παροχή όπλων στο Κίεβο, παρότι μιλά για την ανάγκη άμεσης κατάπαυσης του πυρός.
«Βλέπουμε όλο και πιο καθαρά ότι οι εταίροι μας στις Ηνωμένες Πολιτείες αντιλαμβάνονται την ανάγκη να εξαλειφθούν τα βαθύτερα αίτια της κρίσης και όχι να στηρίζουν όσους προβάλλουν ωραία συνθήματα για κατάπαυση του πυρός, την ώρα που δηλώνουν πως αυτό δεν θα εμποδίσει τη συνέχιση της στρατιωτικής ενίσχυσης της Ουκρανίας», τόνισε ο Λαβρόφ.
«Η Ουάσινγκτον κατανοεί τις ρίζες του προβλήματος»Ο Ρώσος υπουργός σημείωσε ότι η θέση Μακρόν «δεν βρίσκει κατανόηση στην τρέχουσα κυβέρνηση των ΗΠΑ», η οποία, όπως είπε, «προσπαθεί να εμβαθύνει στην ουσία των προβλημάτων και να συμβάλει στην εξάλειψη των ριζικών αιτίων που αποτέλεσαν τη βάση της κρίσης».
Ειδήσεις σήμερα:
Απανωτές έφοδοι της ΕΛΑΣ σε καταυλισμούς Ρομά σε Μενίδι και Λιόσια - Βρήκαν ναρκωτικά, ρόπαλα και ΙΧ χωρίς πινακίδες
Δύο νεκροί σε τροχαία με μηχανές μέσα σε λίγες ώρες σε Αγία Παρασκευή και Πέτρου Ράλλη
Φορολογική ανάσα στα εισοδήματα μεταξύ 20.000 και 50.000 ευρώ δρομολογούν τα υψηλά πλεονάσματα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα