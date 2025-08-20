Λαβρόφ: Η Ρωσία στηρίζει αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία

«Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι πραγματικά αξιόπιστες»

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών,δήλωσε σήμερα ότι η Μόσχα υποστηρίζει την ιδέα παροχής αξιόπιστων εγγυήσεων ασφαλείας προς την Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Ρωσία επιδιώκει ουσιαστικές και όχι συμβολικές δεσμεύσεις. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στον Γάλλο πρόεδρογια «συγκρουσιακή και περιπετειώδη στάση» απέναντι στις προσπάθειες κατάπαυσης του πυρός.Σε συνέντευξη Τύπου, οαναφέρθηκε στις αναφορές ότι η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία επεξεργάζονται σχέδιο για συλλογικές εγγυήσεις ασφαλείας. «Είμαστε υπέρ του να είναι οι εγγυήσεις αυτές πραγματικά αξιόπιστες, με ισότιμη συμμετοχή από Κίνα, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι η Ρωσίαπου θα έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στη σταθερότητα και όχι γενικόλογες διακηρύξεις. Παράλληλα, επισήμανε πως κανένα ζήτημα συλλογικής ασφάλειας στην Ουκρανία δεν θα μπορέσει να επιλυθεί χωρίς τη Ρωσία.Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας άσκησε σφοδρή κριτική στη στάση τουστο ζήτημα της Ουκρανίας, χαρακτηρίζοντάς την «περιπετειώδη και αντιπαραθετική». Όπως είπε, ο Γάλλος πρόεδρος συνεχίζει να υποστηρίζει την παροχή όπλων στο Κίεβο, παρότι μιλά για την ανάγκη άμεσης κατάπαυσης του πυρός.«Βλέπουμε όλο και πιο καθαρά ότι οι εταίροι μας στις Ηνωμένες Πολιτείες αντιλαμβάνονται την ανάγκη να εξαλειφθούν τα βαθύτερα αίτια της κρίσης και όχι να στηρίζουν όσους προβάλλουν ωραία συνθήματα για κατάπαυση του πυρός, την ώρα που δηλώνουν πως αυτό δεν θα εμποδίσει τη συνέχιση της στρατιωτικής ενίσχυσης της Ουκρανίας», τόνισε ο Λαβρόφ.Ο Ρώσος υπουργός σημείωσε ότι η θέση Μακρόν «δεν βρίσκει κατανόηση στην τρέχουσα κυβέρνηση των ΗΠΑ», η οποία, όπως είπε, «προσπαθεί να εμβαθύνει στην ουσία των προβλημάτων και να συμβάλει στην εξάλειψη των ριζικών αιτίων που αποτέλεσαν τη βάση της κρίσης».